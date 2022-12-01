Con trai MC Hoàng Oanh có hành động ấm lòng dành cho ông nội sau thời gian dài xa cách

Trên trang cá nhân của Jack Cole (chồng cũ của MC Hoàng Oanh) cũng đã chia sẻ một đoạn video quay lại hình ảnh của bố ruột và con trai đang tương tác với nhau. Nhóc tỳ có một hành động ấm lòng dành cho ông nội sau thời gian dài xa cách.

Sau khi chính thức "đường ai nấy đi" với chồng cũ, MC Hoàng Oanh đã nhanh chóng trở lại với sự nghiệp nghệ thuật dang dở và nhận được sự yêu thương, ủng hộ của đông đảo khán giả. Sau quyết định ly hôn, Hoàng Oanh mong bản thân lẫn ‘chồng cũ’ Jack đều có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai Max. Hoàng Oanh và chồng cũ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai - Ảnh: Internet Mới đây, bố chồng cũ của MC Hoàng Oanh đã về Việt Nam để thăm cháu nội sau một thời gian dài xa cách, hình ảnh để lại nhiều cảm xúc cho đông đảo khán giả. Trên trang cá nhân của Jack Cole (chồng cũ của MC Hoàng Oanh) cũng đã chia sẻ một đoạn video quay lại hình ảnh của bố ruột và con trai đang tương tác với nhau. Qua đó anh đã thông báo đến cộng đồng mạng rằng bố mình đã bay về Việt Nam để thăm cháu nội.

Bố chồng cũ của MC Hoàng Oanh đã về Việt Nam để thăm cháu nội sau một thời gian dài xa cách - Ảnh: Internet Trong đoạn video, Jack Cole (chồng cũ của Hoàng Oanh) rất vui vẻ giới thiệu bố mình đã tới Việt Nam để gặp con trai mình. Theo chồng cũ của nữ MC chia sẻ, bé Max đã được bố giao một nhiệm vụ hết sức quan trọng là mang hộp quà tặng ông nội. Hình ảnh cậu bé chập chững từng bước, hai tay nâng niu hộp quà có chứa chiếc đồng hồ vào tặng ông nội đã để lại bao xúc động cho cộng đồng mạng. Khoảnh khắc cậu bé trao quà cho ông nội đã không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc. Ông vui vẻ đón nhận món quà từ người cháu thân yêu của mình. Khoảnh khắc cậu bé trao quà cho ông nội đã không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc - Ảnh: Internet Từ khi công khai tình trạng hôn nhân, Hoàng Oanh và Jack Cole vẫn dành sự tôn trọng nhất định với đối phương, cùng chăm sóc con trai chu toàn. Hai người không ngại đứng chung khung hình hậu tan vỡ. Tháng 12/2019, Hoàng Oanh kết hôn với Jack Cole sau 2 năm hẹn hò. Không lâu sau đó, cả hai đón con đầu lòng. Con trai được 2 tháng tuổi, nữ MC đưa bé sang Singapore đoàn tụ chồng, vào tháng 8/2020. Sau hơn 1 năm sống ở nước ngoài, tháng 12/2021, Á hậu đưa con về Việt Nam, trong khi ông xã vẫn ở Singapore. Cuối tháng 3/2022, Jack về Việt Nam thăm mẹ con Hoàng Oanh. Cả hai có những giây phút vui vẻ bên quý tử, song người hâm mô không ngờ rằng chỉ sau 2 tuần thì Jack tuyên bố ly hôn.

Hoàng Oanh và Jack Cole vẫn dành sự tôn trọng nhất định với đối phương sau ly hôn - Ảnh: Internet Hoàng Oanh từng thẳng thắn kể ra những lần hai vợ chồng mâu thuẫn, giận dỗi. Dù chồng có nhiều tật xấu nhưng cô vẫn cố gắng chấp nhận để hòa hợp với đối phương "Có những cái mình thấy ông ấy khó chịu quá mà thôi cũng kệ. Có những cái nó thuộc về thói quen, tính cách thì mình cũng chấp nhận. Nhưng mình có giới hạn. Ví dụ như chồng Oanh không thích cây vì ở đây hay bị sốt xuất huyết, anh ấy sợ trông cây có muỗi sẽ cắn con, nhưng Oanh lại mua một chậu cây về đặt ở ban công. Lúc gió lớn cát trong chậu cây bay ra, anh ấy chịu không nổi nên vứt luôn cái cây của Oanh. Mình mới nổi điên lên và nói rằng có những vấn đề có thể chấp nhận nhưng đây là chuyện về tôn trọng sở thích cá nhân, khi anh muốn lấy cái món đồ của em làm gì thì phải hỏi ý kiến. Đó là lần Oanh rất giận và chồng đã tiếp thu ý kiến, sau này anh ấy làm gì cũng hỏi mình. Nhiều lúc mình có thể mềm mỏng cho qua, nhưng có những lúc phải đặt rõ ranh giới, giới hạn có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được".

Hồ Ngọc Hà tiết lộ gây sốc về câu chuyện đằng sau khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây? Trong một sự kiện của mình, Hồ Ngọc Hà đã có một cuộc chia sẻ và tâm sự chuyện tình cảm đổ vỡ của những người bạn, người em. Trong đó, 'nữ hoàng giải trí' đã có tiết lộ câu chuyện đằng khi Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-mc-hoang-oanh-co-hanh-dong-am-long-danh-cho-ong-noi-sau-thoi-gian-dai-xa-cach-530284.html