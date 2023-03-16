Em gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng trước lời chỉ trích 'báo đời' hại anh trai mất 5 căn nhà

Trước luồng ý kiến chỉ trích NS Hồng Nhung 'báo đời' hại cố NSƯT Vũ Linh mất 5 căn nhà, mới đây, nữ nghệ sĩ đã chính thức lên tiếng phân trần sự việc.

Những ngày qua, thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật khiến khán giả không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. NSƯT Vũ Linh qua đời khiến khán giả không khỏi bàng hoàng và tiếc thương - Ảnh: Internet Được biết, cố NSƯT Vũ Linh có một người em gái là nghệ sĩ Hồng và cũng là mẹ của ca sĩ Hồng Phượng. Suốt nhiều năm qua, cố nghệ sĩ luôn là chỗ dựa cho em gái khi bà sinh Hồng Phượng và chuyện tình không trọn vẹn với Quang Minh. Sau này đến khi Hồng Phượng có gia đình và con cái, cố nghệ sĩ vẫn chu toàn cho cháu mọi thứ.

Cố NSƯT Vũ Linh có một người em gái là nghệ sĩ Hồng và cũng là mẹ của ca sĩ Hồng Phượng - Ảnh: Internet Tuy nhiên gần đây, thông qua 1 đoạn clip do Hồng Phượng đăng tải được dân tìn đào lại, NS Vũ Linh kể chuyện về các em của mình rằng có người đã gây nợ nần, làm ông mất tiền, nhà cửa. Ông nói: "Thằng Bảy hại cậu 2 phần thì cô Sáu Nhung (NS Hồng Nhung) hại 11 phần, 5 căn nhà, 1 ngàn mấy lượng vàng đâu còn nữa đâu". Lúc này, nghệ sĩ Hồng Nhung cũng có mặt nhưng nữ nghệ sĩ không phủ nhận và chỉ nói rằng: "Thì đúng rồi, có đứa em gái mà không thương thì biết thương ai bây giờ hả anh Năm? Anh Năm rồi mới tới em Sáu, rồi mới tới thằng Bảy còn lạ lùng gì mà tiếc rẻ với Hồng Nhung".

Qua một đoạn clip, cư dân mạng chỉ trích nghệ sĩ Hồng Nhung là "em gái báo đời", hại NS Vũ Linh mất 5 căn nhà - Ảnh: Internet Màn đối đáp tình cảm khắng khít của cố nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Nhung bất ngờ bị cộng đồng mạng "mổ xẻ" sau khi Vũ Linh qua đời. Theo đó, một bộ phận cư dân mạng có lời nói khó nghe, chỉ trích nghệ sĩ Hồng Nhung là "em gái báo đời". Đồng thời bày tỏ sự thương cảm dành cho cố NS Vũ Linh cả đời không biết mượn nợ mà toàn phải đi trả nợ cho em mình. Netizen còn bày tỏ sự thương cảm dành cho cố NS Vũ Linh cả đời không biết mượn nợ mà toàn phải đi trả nợ cho em mình - Ảnh: Internet Trước luồng ý kiến chỉ trích ngày càng nhiều, mới đây, nghệ sĩ Hồng Nhung đã chính thức lên tiếng phân trần sự việc. Hồng Nhung cho biết đoạn đối thoại 5 căn nhà trên của 2 anh em chỉ là nói vui: "Con biết sao không, nhiều khi nói chơi cho vui rồi giờ khán giả người ta thương anh Năm quá nên nói là 'bà Sáu báo'. Thật sự ổng thương quá rồi nên nói như vậy cho vui á". Bà cũng khẳng định thêm: "Tôi là cục vàng cục ngọc của ổng đó nha". Nghệ sĩ Hồng Nhung đã chính thức lên tiếng phân trần, cho biết cố nghệ sĩ vì thương em gái nên chỉ nói cho vui - Ảnh: Internet Không chỉ chăm sóc em gái, NSƯT Vũ Linh còn hết lòng lo lắng chuyện tình cảm của Hồng Nhung. Mỗi lần Hồng Nhung bắt đầu chuyện tình cảm với ai đó, Vũ Linh đều "đứng ngồi không yên". Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh là sự mất mát to lớn đối với NS Hồng Nhung - Ảnh: Internet Chính tình yêu, dành cả cuộc đời để chăm sóc em gái mà "ông hoàng cải lương" dành cho Hồng Nhung thế nên nữ nghệ sĩ hết lòng báo đáp. Lúc Vũ Linh về già, lâm bệnh nặng, Hồng Nhung và con gái ngày đêm túc trực, bầu bạn bên giường bệnh của cố nghệ sĩ đến phút cuối cùng. Đối với nghệ sĩ Hồng Nhung mà nói, sự ra đi của NSƯT Vũ Linh là sự mất mát to lớn.

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