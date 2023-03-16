Chưa vượt qua nỗi đau mất 'người bạn tri kỉ' Vũ Linh, NS Tài Linh xuất hiện trong tang lễ cố NSND Diệp Lang ở Mỹ

Lễ tang của cố NSND Diệp Lang tại Mỹ được diễn ra trong không gian ấm cúng, với sự tham dự của gia đình, người thân cùng một số đồng nghiệp, nghệ sĩ đang sinh sống và định cư ở "xứ sở cờ hoa".

Vừa qua, giải trí Việt Nam vừa mất đi một ‘cây đại thụ’ trong làng cải lương – NSND Diệp Lang. Theo đó, ông qua đời tại tại bang California, Mỹ, hưởng thọ 83 tuổi. Sau cơn đau tim, nghệ sĩ cải lương ra đi trong vòng tay người thân.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Kim Tiểu Long đã đăng tải khoảnh khắc cùng nghệ sĩ Tài Linh và danh ca Hương Lan cùng các nghệ sĩ tại lễ tang NSND Diệp Lang ở Mỹ.

NSƯT Kim Tiểu Long đã đăng tải khoảnh khắc cùng các nghệ sĩ khác trong đám tang cố NSND Diệp Lang tại Mỹ - Ảnh: Internet

Ngoài tang lễ ở Mỹ, lễ tang của cố NSND Diệp Lang cũng được diễn ra tại chùa Tường Nguyên (TP.HCM) vào ngày 17/3 tới. Ban tổ chức lễ tưởng niệm gồm đạo diễn Xuân Phước, nghệ sĩ Châu Thanh, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền.

Để buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thông báo của ban tổ chức nêu rõ "yêu cầu không YouTuber, TikToker, livestream Facebook và quay phim chụp hình". Ngoài yêu này, ban tổ chức lễ tưởng niệm NSND Diệp Lang cũng thông báo không nhận vòng hoa, trái cây, nhang đèn và tịnh tài.

Yêu cầu trong tang lễ cố NSND Diệp Lang không YouTuber, TikToker, livestream Facebook và không nhận phúng điếu - Ảnh: Internet

Đạo diễn Xuân Phước cho biết: "NSND Diệp Lang ra đi mang theo niềm tiếc nuối chưa kịp về lại cố hương. Ông là bậc thầy về kép độc, khuôn mẫu của kép lão. Tài năng về ca diễn của nghệ sĩ đi cùng kỷ luật sân khấu, đạo đức làm nghề, không dễ gì có được. Lễ tưởng niệm nghệ sĩ Diệp Lang tại TP.HCM để anh chị em làm nghề, những người gắn bó một phần ký ức, kỷ niệm về ông, khán giả thân thương đến thắp một nén hương tiễn biệt".