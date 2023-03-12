Xót xa trước tâm nguyện còn dang dở của cố NSND Diệp Lang trước lúc ra đi

Hậu trường 12/03/2023 19:35

Sân khấu cải lương vừa mất thêm một "cây đại thụ" khi người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời. Trước lúc ra đi, ông vẫn còn tâm nguyện vẫn chưa được hoàn thành khiến công chúng không khỏi xót xa.

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa. Được biết, ông mất vào khoảng 6 giờ sáng 11/3 (giờ California, Mỹ) sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.

Xót xa trước tâm nguyện còn dang dở của cố NSND Diệp Lang trước lúc ra đi - Ảnh 1
NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Nhắc đến Diệp Lang thì không thể không nhắc đến các vai diễn ấn tượng như ông Sáu trong Nửa đời hương phấn, Hải Lâm trong Áo cưới trước cổng chùa, vai một lão nông Đồng Tháp trong Người giữ mộ, ông hội đồng Thăng trong vở Đời cô Lựu... Năm 1963, nghệ sĩ Diệp Lang đoạt giải Thanh Tâm. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2003.

Xót xa trước tâm nguyện còn dang dở của cố NSND Diệp Lang trước lúc ra đi - Ảnh 2
Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2003 - Ảnh: Internet

Năm 2009, NSND Diệp Lang cùng gia đình sang Mỹ định cư. Con trai nghệ sĩ Diệp Lang là Diệp Tiên, nối nghiệp ông theo sân khấu với vai trò đạo diễn. Nghệ sĩ Diệp Lan có cuộc sống yên bình, sung túc tại Mỹ bên gia đình. Nhiều nghệ sĩ Việt khi có dịp cũng đến thăm ông. Dù sống nơi xứ người, NSND Diệp Lang vẫn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Tuy nhiên vì sức khỏe yếu dần, lúc cuối đời ông vẫn không thực hiện được nguyện vọng.

NSND Diệp Lang chia sẻ: "Tôi tha thiết mong được về quê thăm lại những nơi đã đi qua, nhất là rạp Trần Hưng Đạo - nơi hồi nhỏ tôi đi hát với nhiều kỷ niệm gắn bó với sân khấu. Nhưng lực bất tòng tâm. Gần 20 tiếng ngồi trên máy bay, tôi sợ mình không chịu nổi. Tôi đang cố gắng dưỡng bệnh để mong có dịp cùng vợ trở lại quê nhà".

Xót xa trước tâm nguyện còn dang dở của cố NSND Diệp Lang trước lúc ra đi - Ảnh 3

Xót xa trước tâm nguyện còn dang dở của cố NSND Diệp Lang trước lúc ra đi - Ảnh 4
Dù sống nơi xứ người, NSND Diệp Lang vẫn đau đáu nỗi nhớ quê hương - Ảnh: Internet

 

Xót xa trước tâm nguyện còn dang dở của cố NSND Diệp Lang trước lúc ra đi - Ảnh 5
Nghệ sĩ Ngọc Huyền đến thăm cố NSND Diệp Lan - Ảnh: Internet

Nhiều năm qua, NSND Diệp Lang mắc bệnh Parkinson, thỉnh thoảng lúc nhớ, lúc quên. Tuy nhiên, khi nhắc đến các vở diễn của mình, nam nghệ sĩ gạo cội đều nhớ rõ từng lời ca.

"Nhiều đêm anh Diệp Lang ngủ nằm chiêm bao thấy mình trên sân khấu rồi lại ca vu vơ, có khi đứng dậy múa hát. Cũng có lúc ảnh ca lớn khiến cả nhà giật mình. Thật sự niềm đam mê đã ăn vô máu rồi, anh Diệp Lang nhớ nghề lắm. Chắc vì anh xa nghề lâu quá nên nhớ, nhưng đành chịu vì hoàn cảnh gia đình thôi" - vợ NSND Diệp Lang từng chia sẻ.

Xót xa trước tâm nguyện còn dang dở của cố NSND Diệp Lang trước lúc ra đi - Ảnh 6

Xót xa trước tâm nguyện còn dang dở của cố NSND Diệp Lang trước lúc ra đi - Ảnh 7
NSND Diệp Lang mắc bệnh Parkinson nhưng khi nhắc đến các vở diễn của mình, ông đều nhớ rõ từng lời ca - Ảnh: Internet

NSND Diệp Lang ra đi là một mất mát lớn đối với nền nghệ thuật nước nhà. Dù có sự nghiệp vẻ vang và cuộc sống yên bình ở Mỹ, nhưng cuối đời ông vẫn dang dở ước muốn về thăm Việt Nam.

 

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