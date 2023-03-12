Dàn sao Việt thương tiếc cho sự ra đi của NSND Diệp Lang: NSND Lệ Thủy, Ngọc Huyền, Phương Thanh chia sẻ ảnh hiếm chụp cùng cố nghệ sĩ

Những năm tháng cuối đời, NSND Diệp Lang sống chung với bệnh tật. Ông bị bệnh tim, vôi hóa mạch máu, Parkinson lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên, tình yêu mà nghệ sĩ dành cho nghệ thuật cải lương thì vẫn không hề rơi vào quên lãng. Dù tuổi già sức yếu nhưng thỉnh thoảng ông và vợ là bà Thu Phong vẫn đến thăm những đồng nghiệp cũ tại California để ôn lại kỷ niệm với nghề.

NSND Diệp Lang là một trong những "cây đại thụ" của nghệ thuật cải lương truyền thống. Thông tin ông ra đi tại Mỹ sau một cơn đau tim, khiến nhiều khán giả và sao Việt thương tiếc, bàng hoàng.

Hiện tại, người thân vẫn chia tiết lộ về thông tin tang lễ của NSND Diệp Lang. Trên Facebook cá nhân, Diệp Tiên đã phủ đen ảnh đại diện khi hay tin ba ruột qua đời. Bên dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và khán giả đã gửi lời chia buồn cùng tang quyến.

Cả gia đình định cư ở Mỹ đã lâu nhưng NSND Diệp Lang vẫn luôn đau đáu nhớ về quê hương. Rất nhiều lần nghệ sĩ muốn về nước nhưng sức khỏe không đảm bảo. Khi nhắc đến những vở diễn cũ, ông nhớ rõ từng lời.

Diệp Tiên đã phủ đen ảnh đại diện khi hay tin ba ruột qua đời - Ảnh: Internet

NSND Hồng Vân đau buồn khi nghe tin Diệp Lang qua đời. Gần 2h sáng (giờ Việt Nam), nữ nghệ sĩ thao thức, không ngủ được. Thời kỳ đầu thành lập Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM), Hồng Vân được nghệ sĩ Diệp Lang và nghệ sĩ Bảo Quốc dốc lòng hỗ trợ.

"Tôi quá may mắn khi được hai nghệ sĩ lớn giúp đỡ. Khi đi Mỹ, chú Diệp Lang gửi gắm con trai cưng - đạo diễn Diệp Tiên - ở lại sân khấu, đồng hành cùng chúng tôi. Sân khấu kịch Phú Nhuận xây dựng được thương hiệu có một phần công lao của chú và Tiên. Ơn này, tôi nguyện mang theo suốt đời" – NSND Hồng Vân cho hay.

NSND Hồng Vân đau buồn đến mất ngủ khi nghe tin Diệp Lang qua đời - Ảnh: Internet

NSND Lệ Thủy nghẹn ngào khi hay tin NSND Diệp Lang qua đời. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đăng tải hình ảnh cũ, kèm theo những dòng chia sẻ xúc động. Nữ nghệ sĩ viết: “Em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của anh em mình trong chuyến lưu diễn năm 1984 và suốt thời gian dài cùng nhau gắn bó trên sân khấu Đoàn nghệ thuật cải lương 2-84”.

NSND Lệ Thủy nghẹn ngào khi hay tin NSND Diệp Lang qua đời - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng bồi hồi chia sẻ lên trang cá nhân rằng: "Nhớ cách đây vài tháng chúng con đến thăm, bác còn thương yêu đưa con ra tận cửa, lần nào cũng vậy. Bác Hai Diệp Lang yêu kính của con ơi, bây giờ nhóm chị em bạn Đạo, nhóm Thiền của chúng con sẽ ngồi hộ niệm "A Di Đà Phật" từ bên Việt Nam gửi lòng kính yêu sang đất Mỹ đưa bác về Phật Quốc".

Nghệ sĩ Ngọc Huyền từng đến thăm cố NSND Diệp Lang cách đây vài tháng - Ảnh: Internet

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ bức ảnh quý chụp cùng các nghệ sĩ Diệp Lang, Út Bạch Lan, Vũ Linh, Tú Sương và Minh Thuận. Sinh thời, Minh Thuận say mê cải lương, làm gì cũng rủ cô em thân thiết Phương Thanh tham gia. Nhờ vậy nữ ca sĩ có dịp đóng vở Kim Vân Kiều của đạo diễn Hoa Hạ cùng các tên tuổi lớn trong nghề.

"Khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, thế hệ nghệ sĩ tiền bối sẽ ra đi một cách thong thả. Lớp hậu bối chúng tôi thường chỉ nói tạm biệt thay vì vĩnh biệt như khán giả. Bởi chúng tôi tin rằng đây là vòng quay định mệnh của nghề. Người đã ra đi sẽ quay lại, người ở lại rồi cũng tới lúc ra đi" - Phương Thanh chia sẻ.

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ bức ảnh quý chụp cùng các nghệ sĩ Diệp Lang, Út Bạch Lan, Vũ Linh, Tú Sương và Minh Thuận - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Minh Nhí cũng gửi lời tiễn biệt nghệ sĩ Diệp Lang: "Em lại kính tiễn biệt người anh của em: NSND Diệp Lang - cây đại thụ của nghệ thuật cải lương. Mãi nhớ anh, người anh đáng kính, cầu nguyện cho anh về với Phật Trời".

Bên cạnh đó, nhiều sao Việt như Lê Dương Bảo Lâm, Gia Bảo, NSND Bạch Tuyết, Châu Thanh, Phương Thanh, Thanh Hằng... cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình cố NSND Diệp Lang. Khán giả tiếc thương khi làng giải trí lại mất đi một nghệ sĩ gạo cội.