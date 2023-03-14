Lý do nghệ sĩ Thanh Điền từ chối đề nghị tu sửa mộ Thanh Kim Huệ từ gia đình NSƯT Vũ Linh?

Mới đây, NSƯT Thanh Điền - chồng của NSƯT Thanh Kim Huệ cho biết ông đến Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương sửa chữa phần mái trên mộ vợ quá cố bị hư hỏng. Thiệt hại xảy ra sau khi đám đông tụ tập, chen lấn tại lễ an táng của NSƯT Vũ Linh.

Cách đây không lâu, trong đám tang của cố NSƯT Vũ Linh đã xuất hiện những hình ảnh phản cảm khiến khán giả không khỏi bức xúc. Theo đó, nhiều khán giả vì hiếu kỳ nên đã trèo lên cao để chứng kiến, thậm chí một số khán giả còn đứng lên các ngôi mộ của những nghệ sĩ xung quanh, trong đó có ngôi mộ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ.

Ông cho biết đã nhận được thông tin lời hứa tu sửa phần mộ của NS Thanh Kim Huệ từ phía gia đình của NSƯT Vũ Linh. Tuy nhiên, NS Thanh Điền xin phép từ chối. Ông cho biết, sự cố xảy ra ngoài ý muốn, không phải từ phía gia đình NS Vũ Linh. Ngoài ra, ông đã tiến hành trùng tu mộ phần của vợ từ trước và sắp tới Tết thanh minh nên sẽ làm tạm thời để đảm bảo mỹ quan.

"Tôi xin từ chối vì thứ nhất, sự cố đáng tiếc đó không phải do gia đình nghệ sĩ Vũ Linh gây ra. Thứ hai, bổn phận làm chồng, tôi không thể để trách nhiệm đó cho bất kì ai gánh. Dù chỉ là lời hứa, nó cũng nặng tựa thái sơn trong lòng tôi. Tôi làm được điều gì, tôi sẽ làm. Với lại, ngày 7/3, tôi cũng đã bỏ ra chi phí trùng tu mộ Huệ. Tết Thanh minh tới rồi, nên tôi làm tạm thời để đảm bảo mỹ quan cho mộ Huệ trước" - NSƯT Thanh Điền cho hay.

NSƯT Thanh Điền cho biết YouTuber và khán giả quá đông, ông không thể ở lại sửa sang vì sợ gây ra cảnh mất trật tự. Nam nghệ sĩ chỉ có thể ngồi trên xe theo dõi từ xa, khi sửa sang xong mới có thể xuống thắp nhang cho NSƯT Thanh Kim Huệ và NSƯT Vũ Linh.

Thanh Điền từ chối lời hứa tu sửa phần mộ của NS Thanh Kim Huệ từ phía gia đình của NSƯT Vũ Linh - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ mong sự việc lần này không trở thành tiền lệ để những đám rước sau, mộ phần an nghỉ thực sự được an yên. Mặt khác, NSƯT Thanh Điền vui khi chứng kiến cảnh khán giả thương nghệ sĩ, thắp nhang cho mộ phần của các nghệ sĩ khắp hoa viên.

"Khi đến viếng mộ của Huệ, tôi rất buồn nhưng sung sướng khi khán giả đến rất đông. Từ xa quan sát, tôi thấy khán giả rất thương nghệ sĩ. Trên tay mọi người là nhang, thắp quanh mộ nghệ sĩ, có người đặt trái cây lên đĩa trịnh trọng, xá lạy Thanh Kim Huệ. Tôi đứng nhìn từ xa mà nước mắt rơi" – Nam nghệ sĩ chia sẻ.

Được biết, vào ngày 11/3, tại nơi an táng nghệ sĩ Vũ Linh, tình trạng chen lấn, xô đẩy của một bộ phận người dân, khán giả hiếu kì đã để lại những hình ảnh không đẹp. Nhiều khán giả đã bất chấp đứng trên mộ phần những người đã khuất. Thậm chí tại đây còn diễn ra tình trạng chen lấn, giẫm đạp gây ra những hư hỏng ở mộ phần của cố NS Thanh Kim Huệ.

Cảnh tang hoang nơi phần mộ cố NS Thanh Kim Huệ - Ảnh: Internet

NS Thanh Điền từng bày tỏ nỗi xót xa: "Mộ Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp nhiều nhất, treo cả bịch cà phê lên mộ nữa. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy mộ phần Thanh Kim Huệ trở nên xơ xác. Vì lo sợ trước nên gia đình tôi cũng có mặt tại Hoa viên từ sáng sớm, đến khi hết giờ làm mới về để quan sát và dọn dẹp gọn gàng. Người dân leo lên cả đỉnh đầu mộ khiến phần trên mái đình, đầu bia bị gãy hết 1 bên, chậu kiểng bể vụn, cây hoa tróc gốc, lá 1 nơi, cành 1 nơi".

Ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái NSƯT Vũ Linh - xác nhận thông tin trên và hứa tu sửa lại phần hư hại "Gia đình sẽ tu sửa phần hư hỏng trên mộ phần của cô Huệ. Chúng tôi xin lỗi và mong gia đình chú Điền thông cảm. Gia đình rất buồn vì không lường trước được sự việc này”.

Ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái NSƯT Vũ Linh - đã xin lỗi gia đình NS Thanh Điền và hứa tu sửa lại phần hư hại - Ảnh: Internet

Đại diện gia đình cố NSƯT Vũ Linh cho biết tình trạng YouTuber muốn quay clip, livestream tại lễ an táng nam nghệ sĩ tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương khiến nhiều ngôi mộ nghệ sĩ xung quanh bị giẫm đạp, một trong số đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng là phần mộ của NSƯT Thanh Kim Huệ.

"Đây là sự cố đáng tiếc nhất trong tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh. Chúng tôi lên tiếng với mong muốn khán giả biết để tránh mắc phải những sai phạm không đáng có và có quy tắc ứng xử phù hợp hơn" - Đại diện gia đình lên tiếng.