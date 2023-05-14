Trải qua nhiều thăng trầm, siêu mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ chia sẻ: 'Tôi không còn muốn tranh giành hào quang'

Chia sẻ mới đây của siêu mẫu Vũ Thu Phương nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Vũ Thu Phương được khán giả biết đến với vai trò siêu mẫu hàng đầu trong làng giải trí Vbiz. Không dừng lại ở đó, siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng rất thành công ở lĩnh vực kinh doanh trong suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, cuộc sống của siêu mẫu Vũ Thu Phương bên ông xã và các con cũng nhận được sự quan tâm không kém. Tổ ấm nhỏ viên mãn của siêu mẫu Vũ Thu Phương. Sau thời gian tập trung cho gia đình lẫn kinh doanh, mới đây, Vũ Thu Phương đã quyết định ngồi ghế nóng The Face Vietnam - một cuộc thi tuyển chọn người mẫu. Đảm nhận vị trí ban giám khảo cùng siêu mẫu Anh Thư hay cặp đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu, song Vũ Thu Phương cho biết cô bước vào cuộc chơi với tinh thần "kính trên nhường dưới".

Vũ Thu Phương đã quyết định ngồi ghế nóng chương trình thực tế. Vũ Thu Phương trải lòng: "Sau khi đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp, tôi không còn muốn hơn thua hay tranh giành hào quang". Siêu mẫu 8X cho biết, cô rất trăn trở vì thế hệ người mẫu chuyên nghiệp kế cận dần ít đi. Do đó lần quay trở lại này, cô sẽ dốc sức mang kiến thức, kinh nghiệm và ngọn lửa đam mê với nghề truyền đến cho đàn em, góp phần giúp làng mẫu Việt có thêm những gương mặt sáng giá.

Vũ Thu Phương cho biết sau nhiều thăng trầm, cô không còn muốn tranh giành hào quang. Vũ Thu Phương cũng hóm hỉnh chia sẻ chưa cần quan tâm mức cát-sê sẽ nhận được từ chương trình là bao nhiêu, nhưng nữ siêu mẫu đã rất chịu chi cả về thời gian, công sức lẫn vật chất cho các thí sinh. Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật thành công, siêu mẫu Vũ Thu Phương còn nhận được sự yêu thương, trân quý từ khán giả khi thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh. Siêu mẫu Vũ Thu Phương. Vũ Thu Phương sinh năm 1985, quê Nam Định. Năm 2005, cô đoạt giải siêu mẫu Phong cách trong cuộc thi siêu mẫu châu Á, cái tên Vũ Thu Phương cũng từ đó đến gần hơn với khán giả. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cuối 2011, người đẹp họ Vũ bất ngờ tuyên bố sẽ kết hôn với bạn trai hơn 9 tuổi, đã có 1 đời vợ, 2 con riêng. Vũ Thu Phương bên gia đình chồng hoàng gia Campuchia. Sau nhiều tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh, từ 2020, Vũ Thu Phương bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật với vai trò khác nhau tại: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, The Face Vietnam,... Mặc dù cô cũng vướng phải không ít thị phi sau chương trình song đó cũng phần nào thể hiện được sức hút của chân dài họ Vũ sau nhiều năm tái xuất.

Siêu mẫu Ngọc Quyên bất ngờ về nước hội ngộ cùng Vũ Thu Phương, nhan sắc mỹ nhân Việt đình đám một thời ra sao? Dù không còn thường xuyên "oanh tạc" khắp nơi nhưng cả hai luôn dõi theo hành trình sự nghiệp, cuộc sống của nhau. Tình bạn thân thiết của 2 người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trai-qua-nhieu-thang-tram-sieu-mau-vu-thu-phuong-bat-ngo-chia-se-toi-khong-con-muon-tranh-gianh-hao-quang-581798.html