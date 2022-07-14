Siêu mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ thông báo tang sự: 'Bố đi nhẹ nhàng thanh thản bố nhé, cả nhà yêu bố'

Hậu trường 14/07/2022 05:21

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Vũ Thu Phương đã đăng tải hình ảnh hoa sen trắng khiến dân tình xôn xao.

Tối ngày 13/7, trên trang cá nhân, siêu mẫu Vũ Thu Phương đã cập nhật bài viết về tang sự của gia đình cô. Cụ thể, cô đã chia sẻ hình ảnh hoa sen trắng cùng cáo phó thông báo cha ruột của mình đã qua đời. 

Siêu mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ thông báo tang sự: 'Bố đi nhẹ nhàng thanh thản bố nhé, cả nhà yêu bố' - Ảnh 1
Siêu mẫu Vũ Thu Phương thông báo tang sự - Ảnh: FB Vũ Thu Phương

Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều khán giả và nghệ sĩ như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Khánh Vân,...đã gửi lời chia buồn đến Vũ Thu Phương và gia đình.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ thông báo tang sự: 'Bố đi nhẹ nhàng thanh thản bố nhé, cả nhà yêu bố' - Ảnh 2
Dàn nghệ sĩ gửi lời chia buồn đến Vũ Thu Phương - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Vũ Thu Phương là một trong những chân dài đình đám, đắt show và giữ vị trí vedette trong nhiều show thời trang của làng mẫu Việt. Ngoài ra, cựu người mẫu cũng để lại nhiều dấu ấn khi xây dựng được nhiều màu sắc đa dạng trong lĩnh vực diễn xuất. Thời gian trước, khi đã rời xa sàn diễn, Vũ Thu Phương có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng doanh nhân và hai con riêng của chồng. 

Sau nhiều năm tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh, hiện tại, siêu mẫu Vũ Thu Phương bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật với vai trò khác nhau tại: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, The Face Vietnam,...

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