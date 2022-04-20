Sau 3 năm, Vũ Thu Phương chính thức lên tiếng trước nghi vấn chèn ép Thúy Vân tại Hoa hậu Hoàn Vũ

Mới đây, khi nhận được hàng loạt bình luận "đào" lại drama với Á hậu Thúy Vân tại Hậu Hoàn Vũ Việt Nam sau 3 năm, Vũ Thu Phương lần đầu lên tiếng.

Dù chương trình Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 đã kết thúc từ lâu nhưng lùm xùm giữa siêu mẫu Vũ Thu Phương và Á hậu Thúy Vân - thí sinh tham gia cuộc thi năm đó vận được nhiều người bàn luận xôn xao mỗi khi nhắc lại. Theo đó, trong vai trò ban giám khảo Vũ Thu Phương đã có những nhận xét có phần quá thẳng thắn về Thúy Vân như: "Xem em trình diễn, chị bị tụt cảm xúc dữ lắm, em trôi quá" hay "Em lại tiếp tục lựa chọn không thông minh. Khi mà em thể hiện cái yếu điểm của em, em không có lửa, em không có chút gì mạnh mẽ tự tin trong bước chân của em cả Vũ Thu Phương và Thúy Vân - Ảnh: Internet Đến tận thời điểm hiện tại, một bộ phận người hâm mộ vẫn cho rằng siêu mẫu Vũ Thu Phương đã có quá khắc khe với Thúy Vân. Cũng kể từ chương trình này, Vũ Thu Phương được dân mạng phong tặng nhiều biệt danh như "Vũ Thu Trôi", "siêu mẫu bỏ nghề 8 năm"...

Mới đây, trong một buổi livestream, nữ siêu mẫu đã chính thức lên tiếng về những ồn ào với Thúy Vân khi câu chuyện trong quá khứ liên tục bị netizen đào lại. Cô cho rằng thay vì nhắc về quá khứ, "chúng ta" hãy ủng hộ những dự án của Thúy Vân trong hiện tai và tương lai bởi "nói lại mãi điều mà mình biết có thể làm cho bạn ấy không vui lắm thì nói làm gì?" Vũ Thu Phương trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình "Chúng ta hãy nói về những dự án tương lai của Vân và rất hy vọng Vân sẽ ngày càng thành công hơn nữa chứ đừng nói mãi về quá khứ vì chị nghĩ rằng nói cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta cứ nói đi nói lại mãi điều mà mình biết có thể làm cho bạn ấy không vui lắm thì nói làm gì? Nếu thật sự thương Vân thì chị nghĩ rằng chúng ta hãy nói về hiện tại và tương lai, được không?" - Vũ Thu Phương nói trong livestream.

Trước đó, theo VietNamNet, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã công bố Vũ Thu Phương là thành viên của ban giám khảo. Trước đó, 5 giám khảo của cuộc thi đã được công bố, gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang, Tiến sĩ, Bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh, Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Giám khảo chương trình Truyền hình thực tế Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Hà Anh.

Vũ Thu Phương tiếp tục được chọn làm giám khảo Hoa hậu Hoàng Vũ, cộng đồng mạng đồng loạt phát tín hiệu: 'Ét o ét' Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã công bố Vũ Thu Phương là thành viên của ban giám khảo. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại có nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-3-nam-vu-thu-phuong-chinh-thuc-len-tieng-truoc-nghi-van-chen-ep-thuy-van-tai-hoa-hau-hoan-vu-463378.html