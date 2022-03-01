Thực hư chuyện Thúy Vân 'chối bỏ' danh hiệu Á hậu 2 Hoàn vũ Việt Nam, còn tỏ thái độ 'bằng mặt không bằng lòng' với đàn em?

Hậu trường 01/03/2022 10:20

Bình luận đáp trả của Á hậu Thúy Vân đang gây nhiều tranh cãi vì được cho là có ý sân si với đàn em.

Mới đây, một diễn đàn chuyên về hoa hậu bất ngờ đăng tải bài viết "bóc phốt" Á hậu Thúy Vân vì có bình luận đáp trả antifan gây tranh cãi. Thậm chí, bình luận còn nhắc tới danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và có ý sân si với đàn em.

Cụ thể, trong bài đăng gần đây của Á hậu Thúy Vân trên trang cá nhân, cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai rằng: "Như này mà cũng thi hoa hậu được à?? Vẫn phục Khánh Vân làm Hoa hậu năm 2019". Trước bình luận kém duyên của antifan, ngay sau đó, Á hậu Thúy Vân có lời đáp trả rằng: "Em thấy có ai công nhận kết quả đó chưa? Chị tự thấy mình không xứng đáng với danh hiệu Á hậu 2 vì với chị "Á HẬU QUỐC TẾ" đã quá đủ rồi".

Thực hư chuyện Thúy Vân 'chối bỏ' danh hiệu Á hậu 2 Hoàn vũ Việt Nam, còn tỏ thái độ 'bằng mặt không bằng lòng' với đàn em? - Ảnh 1
Á hậu Thúy Vân có bình luận đáp trả gây tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, không lâu sau đó, bình luận đáp trả được cho là của Á hậu Thúy Vân đã bị "bay màu" trên trang cá nhân. Tiếp đó, đến netizen được cho là để lại bình luận mỉa mai Thúy Vân cũng lên tiếng giải thích: "Ai đính chính giùm em khổ quá, khen idol tụi ác ôn chỉnh sửa ảnh phốt". Đồng thời, người này còn khẳng định rằng, tên trang cá nhân bị chỉnh sửa, thực tế bản thân chưa hề để lại bình luận trên.

Thực hư chuyện Thúy Vân 'chối bỏ' danh hiệu Á hậu 2 Hoàn vũ Việt Nam, còn tỏ thái độ 'bằng mặt không bằng lòng' với đàn em? - Ảnh 2
Netizen phải vội lên tiếng đính chính về bức ảnh bị photoshop - Ảnh: Chụp màn hình
Thực hư chuyện Thúy Vân 'chối bỏ' danh hiệu Á hậu 2 Hoàn vũ Việt Nam, còn tỏ thái độ 'bằng mặt không bằng lòng' với đàn em? - Ảnh 3
Ngoài đời, Thúy Vân và Khánh Vân có mối quan hệ chị em khá thân thiết - Ảnh: Ngoisao.net

Liên quan đến việc đang gây xôn xao trên, mới đây, á hậu Thúy Vân đã chính thức lên tiếng. Nàng hậu cho biết, sau khi xem xét kĩ thì nhận thấy bức ảnh này là sản phẩm của photoshop nhằm hạ bệ cô. Tuy nhiên, Thúy Vân cho rằng cô không quan tâm vì bản thân cô không để lại bình luận như vậy và cũng tin tưởng fans.

Thực hư chuyện Thúy Vân 'chối bỏ' danh hiệu Á hậu 2 Hoàn vũ Việt Nam, còn tỏ thái độ 'bằng mặt không bằng lòng' với đàn em? - Ảnh 4
Thực hư chuyện Thúy Vân 'chối bỏ' danh hiệu Á hậu 2 Hoàn vũ Việt Nam, còn tỏ thái độ 'bằng mặt không bằng lòng' với đàn em? - Ảnh 5
Thúy Vân chính thức lên tiếng về ồn ào của vụ việc trên - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, cô cho biết hiện tại khá bận rộn với việc làm mẹ cùng với nhiều dự án riêng nên sẽ không để những điều tiêu cực trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến tinh thần và phí nhiều thời gian.

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