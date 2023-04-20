Siêu mẫu Ngọc Quyên bất ngờ về nước hội ngộ cùng Vũ Thu Phương, nhan sắc mỹ nhân Việt đình đám một thời ra sao?

Dù không còn thường xuyên "oanh tạc" khắp nơi nhưng cả hai luôn dõi theo hành trình sự nghiệp, cuộc sống của nhau. Tình bạn thân thiết của 2 người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Vũ Thu Phương đăng tải khoảnh khắc xúc động về cuộc hội ngộ sau một thập kỉ với cựu người mẫu Ngọc Quyên. Người đẹp xúc động cho biết: "10 năm tròn mới gặp lại "chim non" đáng yêu của chị, bao kỉ niệm một thời oanh tạc mọi sàn diễn cùng nhau ùa về. Giữa lúc chông chênh với cảm xúc tại The Face thì cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này đã làm chị ấm lòng rất nhiều "chim non" ạ.
Chị vui và tự hào vì "chim non" ngày nay đã vô cùng vững chãi, giỏi giang, mạnh mẽ và vẫn xinh đẹp rạng ngời. Hy vọng ngày gặp gỡ tiếp theo của chúng ta sẽ thật gần và dành được nhiều thời gian cho nhau hơn. Luôn vui vẻ, hạnh phúc, năng lượng em nhé. Luôn dõi theo em".
Dù không còn thường xuyên "oanh tạc" khắp nơi nhưng cả hai luôn dõi theo hành trình sự nghiệp, cuộc sống của nhau. Tình bạn thân thiết của 2 người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đáng chú ý, trong loạt ảnh Vũ Thu Phương mới đăng tải, nhan sắc của siêu mẫu Ngọc Quyên được nhận xét vẫn rạng rỡ, xinh đẹp như thuở mới vào nghề.
Cô vẫn duy trì được vóc dáng cân đối, không có dấu hiệu của tuổi tác. Khoảnh khắc hai người đẹp hội ngộ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Phía dưới bài viết, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của 2 mỹ nhân Việt, đồng thời chúc Vũ Thu Phương và Ngọc Quyên sẽ có thời gian vui vẻ ôn lại kỷ niệm ngày xưa.
Trước đó, siêu mẫu Ngọc Quyên đã tạm dừng các hoạt động ở showbiz Việt và sang Mỹ định cư. Trải qua nhiều khó khăn, cô hiện đã xây dựng được cuộc sống độc lập, tự chủ với công việc kinh doanh thời trang, mỹ phẩm.