Siêu mẫu Ngọc Quyên bất ngờ về nước hội ngộ cùng Vũ Thu Phương, nhan sắc mỹ nhân Việt đình đám một thời ra sao?

Mới đây, trên trang cá nhân, Vũ Thu Phương đăng tải khoảnh khắc xúc động về cuộc hội ngộ sau một thập kỉ với cựu người mẫu Ngọc Quyên. Người đẹp xúc động cho biết: "10 năm tròn mới gặp lại "chim non" đáng yêu của chị, bao kỉ niệm một thời oanh tạc mọi sàn diễn cùng nhau ùa về. Giữa lúc chông chênh với cảm xúc tại The Face thì cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này đã làm chị ấm lòng rất nhiều "chim non" ạ.

Chị vui và tự hào vì "chim non" ngày nay đã vô cùng vững chãi, giỏi giang, mạnh mẽ và vẫn xinh đẹp rạng ngời. Hy vọng ngày gặp gỡ tiếp theo của chúng ta sẽ thật gần và dành được nhiều thời gian cho nhau hơn. Luôn vui vẻ, hạnh phúc, năng lượng em nhé. Luôn dõi theo em".