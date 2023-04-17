Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới

Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà vừa cập nhật khoảnh khắc hội ngộ Ngọc Quyên. Trong khung ảnh, cựu người mẫu nhận được nhiều lời khen về khoản sắc vóc. Vẻ ngoài rạng rỡ của cô khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.

Ngọc Quyên vẫn giữ được thần thái và sắc của siêu mẫu - Ảnh: FBNV

Chuyện tình viên mãn cũng được xem là yếu tố giúp nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc. Mới đây, cựu chân dài xác nhận đang tìm hiểu một người đàn ông ngoại quốc. Được biết, cả hai đã gắn bó với nhau hơn 4 năm.