Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới

Hậu trường 17/04/2023 18:55

Ngọc Quyên từng là siêu mẫu đình đám của làng giải trí Việt. Cô bất ngờ quyết định kết hôn và cùng chồng sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp,. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 3 năm. Giờ đây, nữ cựu siêu mẫu đã có cuộc sống viên mãn bên bạn trai.

Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà vừa cập nhật khoảnh khắc hội ngộ Ngọc Quyên. Trong khung ảnh, cựu người mẫu nhận được nhiều lời khen về khoản sắc vóc. Vẻ ngoài rạng rỡ của cô khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 1
Ngọc Quyên vẫn giữ được thần thái và sắc của siêu mẫu - Ảnh: FBNV

Chuyện tình viên mãn cũng được xem là yếu tố giúp nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc. Mới đây, cựu chân dài xác nhận đang tìm hiểu một người đàn ông ngoại quốc. Được biết, cả hai đã gắn bó với nhau hơn 4 năm.

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 2

Thần thái sang chảnh của nữ siêu mẫu bên trời Tây - Ảnh: FBNV

 

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 3
Ngọc Quyên công khai bạn trai gắn bó được 4 năm - Ảnh: FBNV

Người yêu của cô làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Cả hai khá đồng điệu về tính cách và sở thích. Đôi uyên ương thường dành thời gian đi du lịch, tham gia các môn thể thao mạo hiểm. 

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 4
Ngọc Quyên thoải mái khoe ảnh bên bạn trai ngoại quốc - Ảnh:FBNV

 

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 5
Ngọc Quyên và bạn trai Tây đã có 4 năm hẹn hò lãng mạn - Ảnh: FBNV

 

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 6

Đôi uyên ương thường dành thời gian đi du lịch, tham gia các môn thể thao mạo hiểm - Ảnh: FBNV

Sau 5 năm ly hôn, Ngọc Quyên hạnh phúc khi có được tình yêu mới và thoải mái khoe ảnh bên bạn trai Tây. Được biết, nữ siêu mẫu và bạn trai yêu nhau từ năm 2018, tức là 1 năm sau cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. 

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 7
Ngọc Quyên đón mẹ sang Mỹ cùng chung sống - Ảnh:FBNV

 

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 8
Sau nhiều biến cố, giờ đây Ngọc Quyên đã có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả me và con trai - Ảnh:FBNV

 

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 9
Con trai Ngọc Quyên giờ đây cũng đã khôn lớn - Ảnh:FBNV

 

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 10

 Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 11

Cơ ngơi của Ngọc Quyên bên trời Tây -  Ảnh:FBNV

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới - Ảnh 12
Thần thái chuẩn siêu mẫu của Ngọc Quyên trên đất Mỹ - Ảnh: FBNV

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Ngọc Quyên may mắn tìm được hạnh phúc mới của riêng mình. Dù nhận thấy người yêu chân thành, thực tâm muốn bao bọc, che chở mẹ con cô nhưng Ngọc Quyên  chọn cuộc sống độc lập, tự gánh vác kinh tế và nuôi dạy con thay vì nhận sự giúp đỡ. Người hâm mộ mong rằng nữ siêu mẫu và bạn trai sẽ sớm về chung một nhà. 

Ngọc Quyên: 'Tôi đi làm quần quật mới trụ được ở Mỹ'

Ngọc Quyên: 'Tôi đi làm quần quật mới trụ được ở Mỹ'

Cựu người mẫu Ngọc Quyên kinh doanh thời trang, cho thuê nhà và phụ việc bạn trai trong lĩnh vực xây dựng để có thu nhập nuôi con.

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