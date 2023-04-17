Hậu ly hôn, Ngọc Quyên ngày càng nhuận sắc khi có tình yêu mới

Ngọc Quyên từng là siêu mẫu đình đám của làng giải trí Việt. Cô bất ngờ quyết định kết hôn và cùng chồng sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp,. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 3 năm. Giờ đây, nữ cựu siêu mẫu đã có cuộc sống viên mãn bên bạn trai.
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Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà vừa cập nhật khoảnh khắc hội ngộ Ngọc Quyên. Trong khung ảnh, cựu người mẫu nhận được nhiều lời khen về khoản sắc vóc. Vẻ ngoài rạng rỡ của cô khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.
Chuyện tình viên mãn cũng được xem là yếu tố giúp nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc. Mới đây, cựu chân dài xác nhận đang tìm hiểu một người đàn ông ngoại quốc. Được biết, cả hai đã gắn bó với nhau hơn 4 năm.
Người yêu của cô làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Cả hai khá đồng điệu về tính cách và sở thích. Đôi uyên ương thường dành thời gian đi du lịch, tham gia các môn thể thao mạo hiểm.
Sau 5 năm ly hôn, Ngọc Quyên hạnh phúc khi có được tình yêu mới và thoải mái khoe ảnh bên bạn trai Tây. Được biết, nữ siêu mẫu và bạn trai yêu nhau từ năm 2018, tức là 1 năm sau cuộc hôn nhân của cô tan vỡ.
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Ngọc Quyên may mắn tìm được hạnh phúc mới của riêng mình. Dù nhận thấy người yêu chân thành, thực tâm muốn bao bọc, che chở mẹ con cô nhưng Ngọc Quyên chọn cuộc sống độc lập, tự gánh vác kinh tế và nuôi dạy con thay vì nhận sự giúp đỡ. Người hâm mộ mong rằng nữ siêu mẫu và bạn trai sẽ sớm về chung một nhà.