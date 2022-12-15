Phản ứng của 'mẹ đơn thân' Ngọc Quyên khi được khuyên 'cặp đại gia để dễ kiếm tiền hơn'

Hậu trường 15/12/2022 10:33

Trên trang cá nhân mới đây, Ngọc Quyên đã đăng tải bài viết kể lại việc có người khuyên cô nên cặp bồ đại gia để dễ kiếm tiền hơn.

Ngọc Quyên được biết đến là siêu mẫu, diễn viên, khi sự nghiệp đang thành công, cô nàng khiến khán giả bất ngờ khi lựa chọn kết hôn và rút lui khỏi showbiz. Sau 3 năm kết hôn, cô và ông xã đã đường ai nấy đi.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân, Ngọc Quyên đã đăng tải bài viết kể lại việc có người khuyên cô nên cặp bồ đại gia để dễ kiếm tiền hơn. Trước điều này, Ngọc Quyên liền bày tỏ với người này rằng, cô chỉ mong bản thân khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn còn việc quen đại gia thì cô nghĩ tất cả đều có cái số.

Theo đó, Ngọc Quyên chia sẻ: "Em nghĩ cặp đại gia phải có số chứ đâu phải muốn là được. Với cái dáng Sài Gòn, Chợ Lớn như em ai hốt nổi... Hai từ đại gia là mọi người nói thôi chứ thật ra có người chồng, người yêu giàu có yêu thương là may mắn các chị ạ. Không mình vẫn có yêu thương từ việc chăm sóc người khác thôi."

Phản ứng của 'mẹ đơn thân' Ngọc Quyên khi được khuyên 'cặp đại gia để dễ kiếm tiền hơn' - Ảnh 1Phản ứng của 'mẹ đơn thân' Ngọc Quyên khi được khuyên 'cặp đại gia để dễ kiếm tiền hơn' - Ảnh 2
Ngọc Quyên chỉ hy vọng bản thân khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn, còn việc quen đại gia thì người đẹp quan niệm tất cả đều có cái số - Ảnh: FBNV

Đồng thời, Ngọc Quyên chỉ hy vọng bản thân khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn, còn việc quen đại gia thì người đẹp quan niệm tất cả đều có cái số.

Cựu siêu mẫu bộc bạch thêm: "Nên dù trời không cho em may mắn trọn vẹn nhưng em lại được các chị em yêu thương. Em thấy em may lắm rồi nên thề là đi cầu nguyện chỉ cầu "xin cho con được như bây giờ, mọi người yêu thương con khỏe mạnh, con con ngoan ngoãn: dạ con xin hết. Vậy thôi ấy ạ".

 

Phản ứng của 'mẹ đơn thân' Ngọc Quyên khi được khuyên 'cặp đại gia để dễ kiếm tiền hơn' - Ảnh 3
Cựu siêu mẫu cùng mẹ và con trai hiện đang sống tại Mỹ - Ảnh: FBNV
Phản ứng của 'mẹ đơn thân' Ngọc Quyên khi được khuyên 'cặp đại gia để dễ kiếm tiền hơn' - Ảnh 4
Ngọc Quyên cùng bạn trai mới - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Sau nhiều năm một mình bươn chải lo cho con trai và đón mẹ ruột từ Việt Nam sang Mỹ ở cùng, Ngọc Quyên tiết lộ cuộc sống của cô hiện rất ổn định. Từ khi mẹ sang Mỹ, cô được dựa vào bà về mặt tinh thần nhưng cũng gánh vác không ít trách nhiệm. Thế nhưng, cô luôn tin khó khăn là động lực để mình trở thành trụ cột gánh vác gia đình.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng đã tìm được tình yêu mới. Ngọc Quyên cũng thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai của mình trên trang cá nhân.

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