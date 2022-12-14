Diva Hồng Nhung hạnh phúc đón tuyết bên con trai ở Ba Lan, hiếm hoi nhắc đến chồng cũ

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ngủ một giấc sau đêm hát rộn ràng, ngoài kia bỗng thấy tuyết, nó trắng xoá. Tôm vui như bắt được vàng, anh lặn lội từ sáng và giục mẹ ra chơi chung. Kết thúc trận chiến bằng một cốc socola nóng. Anh nói cám ơn mẹ cho con theo cùng dù là mẹ đi hát. Lần sau nếu được trở lại Ba Lan, anh mong được tham gia với phần trình diễn piano nhạc Chopin của mình".

Mới đây, Hồng Nhung vừa chia sẻ loạt ảnh cùng con trai tên Tôm chơi ném tuyết ở Ba Lan. Theo đó, nữ diva đã đưa nhóc tỳ cùng đi lưu diễn để bé có cơ hội khám phá nhiều đất nước.

Đặc biệt, khi chia sẻ vì lý do trong ảnh không có con gái, Hồng Nhung cho biết: "Tép đang ở London khám phá thế giới của Harry Porter với bố em". Đây là lần hiếm hoi, diva Hồng Nhung nhắc về chồng cũ. Dù ly hôn nhưng các con của nữ ca sĩ vẫn nhận được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ.

Diva Hồng Nhung hạnh phúc chơi tuyết cùng con trai - Ảnh: FBNV

Nhan sắc trẻ trung của nữ diva - Ảnh: FBNV

Tôm còn sở hữu làn da trắng hồng, nụ cười tươi tắn và đặc biệt là mái tóc dài thương hiệu - Ảnh: FBNV

Giọng ca gốc Hà Nội kết hôn với chồng Tây tên Kevin Gilmore vào năm 2007. Cả hai có với nhau cặp song sinh Tôm và Tép vô cùng đáng yêu. Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của diva Hồng Nhung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên đến năm 2019, nữ ca sĩ công khai chuyện ly hôn với chồng Tây. Và nữ ca sĩ chưa một lần lên tiếng về nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ cho đến nay.

Khi nhắc về chồng cũ - doanh nhân người Mỹ tên Kevin Gilmore, Hồng Nhung cũng cho biết anh đã có gia đình mới. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn cho biết cô và bạn trai hiện là những người bạn, là cha mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, là chỗ dựa cho hai con.

Hồng Nhung và chồng cũ vẫn dành tình yêu thương cho các con dù đã ly hôn - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, Hồng Nhung luôn dành thời gian cho cặp song sinh Tôm và Tép. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng đã có bạn trai mới là một kiến trúc sư người Đức - Gerhard Heusch. Cả hai đã có thời gian làm bạn 10 năm, hiểu rõ đối phương trước khi đi đến quyết định yêu đương. Anh luôn ủng hộ Hồng Nhung theo đuổi đam mê và cũng rất yêu mến hai con riêng của nữ Diva.

Hồng Nhung và bạn trai hiện tại đã biết nhau từ nhiều năm trước - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 52, Hồng Nhung được khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy sức sống. Ngoài thời gian ca hát thì nữ diva dành trọn cho gia đình, đặc biệt là 2 con nhỏ. Bé Tôm - Tép càng lớn càng cao lớn và là niềm tự hào của bố mẹ. Tại nước ngoài, Hồng Nhung có cuộc sống thoải mái, mỗi ngày nấu ăn, đạp xe ngắm phố phường trong lúc chờ bạn trai đi làm và các con đi học trở về nhà.