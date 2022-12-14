Tiết lộ cơ ngơi hoành tráng và gia thế cực khủng ít ai biết của Phan Hiển và Khánh Thi

Vào ngày 12/12 vừa qua, Khánh Thi và Phan Hiển đã tổ chức lễ thành hôn sau khi tìm hiểu và chung sống trong vòng 13 năm qua. Tại buổi lễ, nữ kiện tướng không giấu khỏi sự nghẹn ngào và xúc động khi khoác lên mình bộ áo dài cưới tinh khôi. Đặc biệt sau khi được bà ngoại Phan Hiển công nhận danh phận con dâu, Khánh Thi đã bật khóc nức nở đầy hạnh phúc trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và người thân.

Ít ai biết rằng, cơ ngơi của cặp đôi cũng thuộc hàng "cực khủng", nằm ngay mặt đường đắt đỏ tại TP HCM, tích hợp nhiều tiện nghi cùng cùng loạt cây cảnh đắt đỏ.

Nhìn từ xa, ngôi nhà gây choáng bởi sự đồ sộ, thiết kế như một cao ốc văn phòng. Tầng đầu tiên được Khánh Thi - Phan Hiển sử dụng làm trung tâm dạy khiêu vũ với 4 sàn nhảy tổng diện tích lên tới 800m2. Trong không gian sinh hoạt, cặp đôi đã dành nguyên một góc để trưng bày hàng loạt những huy chương mà cặp đôi giành được khi chinh chiến ở nhiều đấu trường lớn nhỏ.

Căn nhà hoành tráng của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: FBNV

Cặp đôi sở hữu cơ ngơi hoành tráng khiến nhiều người phải ghen tị - Ảnh: FBNV

Vườn thượng uyển trên sân thượng cũng là không gian được cặp đôi đặt nhiều tâm huyết, chăm chút cẩn trọng. Ban đầu, hai vợ chồng mong muốn trồng một vườn rau sạch nhưng không thành công. Sau đó, khi biết mẹ và vợ thích hoa hồng, Phan Hiển đã chuyển sang chơi loại hoa này, anh không ngại chi đến hàng trăm triệu để mang nhiều loại hoa quý về sân thượng. Hiện vườn hồng này đã có hơn 100 gốc với nhiều loại khác nhau nhập khẩu từ nước ngoài về như: Lafont, Corail Gelee, Monica Bellucci…

Theo tìm hiểu, căn nhà vốn thuộc sở hữu của gia đình Phan Hiển, hé lộ gia thế khủng của nhà trai. Cả nhà anh đều là những doanh nhân nổi tiếng giàu có, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu nhiều cao ốc nằm trên các mặt đường đắt đỏ.