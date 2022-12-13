Vừa mới làm lễ cưới với Khánh Thi, điều gì đã khiến Phan Hiển phải than thở mệt mỏi?

Hậu trường 13/12/2022 19:56

Chỉ vừa mới làm đám cưới với Khánh Thi, Phan Hiển đã phải than thở, không giấu được sự mệt mỏi của mình.

Mới đây trên trang cá nhân, Phan Hiển đã chia sẻ lịch trình dày đặc của hai vợ chồng trong thời gian sắp tới và không quên thốt lên: "Ê-kíp nghĩ nhà mình như siêu nhân hay gì". Đồng thời anh còn khéo léo khoe khoảnh khắc "tình bể bình" của cả hai tới đông đảo khán giả.

khanh thi 3
Phan Hiển chia sẻ lịch trình dày đặc của hai vợ chồng trong thời gian sắp tới - Ảnh: FBNV

Cụ thể nam kiện tướng cho biết: "11/12 Thi đấu ở Quảng Ninh xong. 12/12 làm lễ ăn hỏi ở Sài Gòn rồi ekip lôi lên Đà Lạt quay tiếp cho đám cưới. 5h sáng ngày 13/12 bắt đầu quay, rồi 6h tối ra sân bay bay tiếp ra Hà Nội họp. 15 bay ngược vào Sài Gòn. 17 làm lễ Nhà Thờ rồi tối 17 bay ra Hà Nội ăn cưới".

Trước đó, vào ngày 12/12 vừa qua, Khánh Thi và Phan Hiển đã tổ chức lễ thành hôn sau khi tìm hiểu và chung sống trong vòng 13 năm qua. Tại buổi lễ, nữ kiện tướng không giấu khỏi sự nghẹn ngào và xúc động khi khoác lên mình bộ áo dài cưới tinh khôi. Đặc biệt sau khi được bà ngoại Phan Hiển công nhận danh phận con dâu, Khánh Thi đã bật khóc nức nở đầy hạnh phúc trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và người thân.

khanh thi 2
Bà ngoại của Phan Hiển công nhận danh phận con dâu của Khánh Thi - Ảnh: Internet

Trong hôn lễ, bà ngoại chú rể thay mặt gia đình gửi lời đến cặp vợ chồng: "Hôm nay ngày vui của hai cháu. Như tất cả chúng ta đều biết, cặp này yêu thương nhau rất lâu rồi và đã có với nhau hai đứa con. Vì vậy, tiệc này là để hai họ biết nhau và để gia đình chúng tôi làm lễ cưới đầy đủ theo tục lệ truyền thống. Khánh Thi đã vô nhà này rất lâu nhưng chưa có danh phận nên gia đình chúng tôi làm tiệc này để cháu chính thức là con dâu của gia đình này. Đây là dịp để Khánh Thi ra mắt tổ tiên ông bà, hai họ để nội ngoại hai bên chúc mừng cho cháu trăm năm hạnh phúc".

khanh thi 1

Phan Hiển bày tỏ anh không có gì hạnh phúc hơn khi gia đình hai bên có mặt đông đủ để chứng kiến lễ thành hôn của hai vợ chồng. Kiện tướng dance sports trao nhẫn và bày tỏ với vợ: "Anh và em đã quen nhau rất lâu rồi, trải qua nhiều sóng gió. Em đã nói với anh rất nhiều lần rằng em cần một đám cưới và chúng ta đã lên kế hoạch nhiều lần. Hôm nay điều đó đã thành sự thật. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với anh, anh muốn trao cho em một danh phận chính thức là người vợ của anh".

Sau lễ thành hôn, đến ngày 22.12, Khánh Thi và Phan Hiển sẽ tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM. Vợ chồng cô dự kiến mời 1.000 khách gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Hé lộ sính lễ siêu khủng trong đám cưới của Khánh Thi - Phan Hiển, sương sương 22 cây vàng cho của hồi môn

Hé lộ sính lễ siêu khủng trong đám cưới của Khánh Thi - Phan Hiển, sương sương 22 cây vàng cho của hồi môn

Sính lễ siêu to khổng lồ của đám cưới Khánh Thi và Phan Hiển không khỏi khiến fan kinh ngạc vì giá trị quá lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển Khánh Thi - Phan Hiển

TIN MỚI NHẤT

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 20 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 32 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 20 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang