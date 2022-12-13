Vừa mới làm lễ cưới với Khánh Thi, điều gì đã khiến Phan Hiển phải than thở mệt mỏi?

Chỉ vừa mới làm đám cưới với Khánh Thi, Phan Hiển đã phải than thở, không giấu được sự mệt mỏi của mình.

Mới đây trên trang cá nhân, Phan Hiển đã chia sẻ lịch trình dày đặc của hai vợ chồng trong thời gian sắp tới và không quên thốt lên: "Ê-kíp nghĩ nhà mình như siêu nhân hay gì". Đồng thời anh còn khéo léo khoe khoảnh khắc "tình bể bình" của cả hai tới đông đảo khán giả. Phan Hiển chia sẻ lịch trình dày đặc của hai vợ chồng trong thời gian sắp tới - Ảnh: FBNV Cụ thể nam kiện tướng cho biết: "11/12 Thi đấu ở Quảng Ninh xong. 12/12 làm lễ ăn hỏi ở Sài Gòn rồi ekip lôi lên Đà Lạt quay tiếp cho đám cưới. 5h sáng ngày 13/12 bắt đầu quay, rồi 6h tối ra sân bay bay tiếp ra Hà Nội họp. 15 bay ngược vào Sài Gòn. 17 làm lễ Nhà Thờ rồi tối 17 bay ra Hà Nội ăn cưới".

Trước đó, vào ngày 12/12 vừa qua, Khánh Thi và Phan Hiển đã tổ chức lễ thành hôn sau khi tìm hiểu và chung sống trong vòng 13 năm qua. Tại buổi lễ, nữ kiện tướng không giấu khỏi sự nghẹn ngào và xúc động khi khoác lên mình bộ áo dài cưới tinh khôi. Đặc biệt sau khi được bà ngoại Phan Hiển công nhận danh phận con dâu, Khánh Thi đã bật khóc nức nở đầy hạnh phúc trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và người thân. Bà ngoại của Phan Hiển công nhận danh phận con dâu của Khánh Thi - Ảnh: Internet Trong hôn lễ, bà ngoại chú rể thay mặt gia đình gửi lời đến cặp vợ chồng: "Hôm nay ngày vui của hai cháu. Như tất cả chúng ta đều biết, cặp này yêu thương nhau rất lâu rồi và đã có với nhau hai đứa con. Vì vậy, tiệc này là để hai họ biết nhau và để gia đình chúng tôi làm lễ cưới đầy đủ theo tục lệ truyền thống. Khánh Thi đã vô nhà này rất lâu nhưng chưa có danh phận nên gia đình chúng tôi làm tiệc này để cháu chính thức là con dâu của gia đình này. Đây là dịp để Khánh Thi ra mắt tổ tiên ông bà, hai họ để nội ngoại hai bên chúc mừng cho cháu trăm năm hạnh phúc".

Phan Hiển bày tỏ anh không có gì hạnh phúc hơn khi gia đình hai bên có mặt đông đủ để chứng kiến lễ thành hôn của hai vợ chồng. Kiện tướng dance sports trao nhẫn và bày tỏ với vợ: "Anh và em đã quen nhau rất lâu rồi, trải qua nhiều sóng gió. Em đã nói với anh rất nhiều lần rằng em cần một đám cưới và chúng ta đã lên kế hoạch nhiều lần. Hôm nay điều đó đã thành sự thật. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với anh, anh muốn trao cho em một danh phận chính thức là người vợ của anh". Sau lễ thành hôn, đến ngày 22.12, Khánh Thi và Phan Hiển sẽ tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM. Vợ chồng cô dự kiến mời 1.000 khách gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

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