Không chỉ 'có danh phận' chính thức, Khánh Thi còn nhận được loạt sính lễ có giá trị 'khủng' từ gia đình chồng Phan Hiển

Vào sáng ngày 12/12, lễ ăn hỏi kết hợp lễ thành hôn của Khánh Thi và Phan Hiển được tổ chức trước sự chứng kiến của gia đình 2 bên và bạn bè, quan khách.

Sáng 12/12, lễ ăn hỏi và rước dâu của Khánh Thi và Phan Hiển vừa diễn ra tại tư gia. Không gian buổi lễ được trang trí như một khu vườn với sắc hồng và trắng chủ đạo. Họ mua tổng cộng 15 nghìn bông hoa hồng và vài trăm ký hoa lá các loại khác để trang trí từ phần cổng, lối vào đến bên trong phòng khách, bàn thờ gia tiên,... Theo Khánh Thi, lễ ăn hỏi được diễn ra theo phong tục miền Bắc. Sau lễ, họ sẽ rước dâu và chờ đãi tiệc bạn bè. Cụ thể, trong phần lễ gia tiên, phần trao quà cưới được đại diện gia đình chú rể là bố mẹ Phan Hiển thực hiện. Sính lễ gồm tiền, vàng, các mâm cỗ gồm bánh, trà, rượu,… theo đúng nghi thức truyền thống.

Phan Hiển và Khánh Thi bước vào lễ đường cùng 2 con - Ảnh: FBNV Trong phần trao nhẫn, Khánh Thi nức nở gửi lời đến bạn đời Phan Hiển - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, trong buổi lễ, bà ngoại chú rể Phan Hiển đã thay mặt gia đình gửi lời đến hai cháu: "Hôm nay ngày vui của hai cháu. Hai cháu đã yêu nhau từ rất lâu nhưng đến giờ mới làm được lễ này cho hai chau để cho Khánh Thi một danh phận". Ngoài lời chúc phúc từ bố mẹ và bà ngoại Phan Hiển, Khánh Thi còn nhận nhiều quà cưới gồm vàng, tiền mặt từ gia đình chồng. Cô không chia sẻ cụ thể về quà cưới song trong khoảnh khắc hạnh phúc, kiện tướng dancesport hé lộ dây vàng gồm 10 cây vàng.

Gia đình Phan Hiển mang tiền và 10 cây vàng hỏi cưới Khánh Thi - Ảnh: FBNV Khánh Thi và Phan Hiển là cặp nghệ sĩ Dancesport nổi tiếng của làng thể thao Việt Nam. Người dìu dắt và đưa Phan Hiển tới thành công trong nghề không ai khác chính là Khánh Thi. Cặp đôi công khai tình cảm vào giữa năm 2015 ngay khi có thông tin nữ kiện tướng mang thai con đầu lòng. Chuyện tình của họ có những khúc gập ghềnh nhưng hiện tại họ đang hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau. Đầu tháng 6/2022, Khánh Thi - Phan Hiển gây bất ngờ khi hé lộ sẽ tổ chức lễ cưới sau 13 năm gắn bó. Hôn lễ diễn ra vào ngày 22/12, với sự tham gia của 1.000 khách mời là bạn bè, người thân và đồng nghiệp.

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