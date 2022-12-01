Mỹ nhân Việt bị chồng chụp lén cảnh chăm con, Thúy Diễm thướt tha gợi cảm, nhìn qua Khánh Thi chỉ thấy đau lòng

Dưới góc máy của các ông chồng, hình ảnh người vợ lúc chăm con luôn đẹp theo những nét riêng.
- Hari Won 'tình tứ' bên trai lạ, netizen liên tục réo tên Trấn Thành: 'Chia tay A Xìn rồi'?
- Nhã Phương đứng tên toàn bộ tài sản “khủng” của Trường Giang nhưng vẫn than nghèo giả khổ, CĐM mỉa mai: “Chị hay ra vẻ quá à”
Thúy Diễm lộ vóc dáng "miễn chê" khi chăm con qua góc máy của Lương Thế Thành
Lương Thế Thành kết hôn với Thúy Diễm năm 2016, là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Tháng 6/2018, con trai của cặp đôi tên Lương Thế Bảo chào đời, có tên ở nhà là Bảo Bảo và tên tiếng Anh là Bredan. Thuý Diễm sinh thường và bé nặng 3,2 kg lúc chào đời. Cả Lương Thế Thành và Thuý Diễm đều tham gia showbiz nhưng dù bận bịu vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho con.
Khác với hình ảnh lộng lẫy trên phim trường, về nhà Thúy Diễm trở thành người vợ hiền, mẹ đảm. Trong khi hai cha con Lương Thế Thành ngồi sofa chơi và xem phim hoạt hình, đọc sách, thư giãn thì Thúy Diễm chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa.
Qua bức hình Thúy Diễm bị chồng chụp lén, dân mạng ai nấy đều xuýt xoa bởi vóc dáng mẹ 1 con vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Mặc dù chỉ là bộ đồ giản dị mặc ở nhà nhưng khoe trọn vòng 1 cùng đôi chân thon dài của nữ diễn viên.
Trước đó, nhiều lần mẹ 1 con cũng khiến dân mạng quan tâm khi khoe vóc dáng gợi cảm, nhiều người đã dành lời khen cho Thúy Diễm.
Lộ vòng 2 khi bị Phan Hiển chụp lén, Khánh Thi dính nghi vấn mang bầu lần 3
Cũng là bị chồng chụp lén khoảnh khắc lúc chăm con, nhưng Khánh Thi lại khiến cư dân mạng quan tâm khi lộ vòng 2 khá to. Trong ảnh, Khánh Thi ngủ ngon giấc bên cạnh cô con gái Anna Vương Diễm sau một ngày chăm con vất vả.
Qua bức ảnh, nhiều người nghi vấn Khánh Thi mang bầu lần 3 sau sinh 4 tháng nhưng cũng có người cho rằng do cô nằm và chiếc áo bị phồng lên cùng với bộ quần áo có tông màu sáng nên vòng eo sau sinh của Khánh Thi bị lộ rõ. Bên cạnh đó, cũng có người đồng cảm và dành lời khen cho bà mẹ 2 con này.
Hiện tại, khi các con đã lớn, Khánh Thi cũng đã lấy lại được vóc dáng thon gọn khiến không ít người chưa thể tin rằng cô đã trải qua 2 lần sinh nở.
Không chỉ có Thúy Diễm và Khánh Thi, trên thực tế, rất nhiều mỹ nhân Việt sau màn ảnh trở về với cuộc sống thường ngày, dù là sao hạng A nhưng họ vẫn là người mẹ, người vợ, người chăm lo cho gia đình nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Có thể thấy, ở ngoài xã hội lộng lẫy bao nhiêu, nhưng các mỹ nhân Việt đơn giản cũng chỉ là một người vợ, một người mẹ chuyên tâm lo cho con. Những hình ảnh chăm con lúc nào cũng là những hình ảnh đẹp nhất.