Mỹ nhân Việt bị chồng chụp lén cảnh chăm con, Thúy Diễm thướt tha gợi cảm, nhìn qua Khánh Thi chỉ thấy đau lòng

Khác với hình ảnh lộng lẫy trên phim trường, về nhà Thúy Diễm trở thành người vợ hiền, mẹ đảm. Trong khi hai cha con Lương Thế Thành ngồi sofa chơi và xem phim hoạt hình, đọc sách, thư giãn thì Thúy Diễm chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa.

Lương Thế Thành kết hôn với Thúy Diễm năm 2016, là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Tháng 6/2018, con trai của cặp đôi tên Lương Thế Bảo chào đời, có tên ở nhà là Bảo Bảo và tên tiếng Anh là Bredan. Thuý Diễm sinh thường và bé nặng 3,2 kg lúc chào đời. Cả Lương Thế Thành và Thuý Diễm đều tham gia showbiz nhưng dù bận bịu vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho con.

Qua bức hình Thúy Diễm bị chồng chụp lén, dân mạng ai nấy đều xuýt xoa bởi vóc dáng mẹ 1 con vô cùng gợi cảm, quyến rũ. Mặc dù chỉ là bộ đồ giản dị mặc ở nhà nhưng khoe trọn vòng 1 cùng đôi chân thon dài của nữ diễn viên.

Trước đó, nhiều lần mẹ 1 con cũng khiến dân mạng quan tâm khi khoe vóc dáng gợi cảm, nhiều người đã dành lời khen cho Thúy Diễm.

Hậu sinh con, Thúy Diễm nhiều lần khoe dáng khiến netizen mê mẩn - Ảnh: Internet

Lộ vòng 2 khi bị Phan Hiển chụp lén, Khánh Thi dính nghi vấn mang bầu lần 3

Cũng là bị chồng chụp lén khoảnh khắc lúc chăm con, nhưng Khánh Thi lại khiến cư dân mạng quan tâm khi lộ vòng 2 khá to. Trong ảnh, Khánh Thi ngủ ngon giấc bên cạnh cô con gái Anna Vương Diễm sau một ngày chăm con vất vả.

Khánh Thi ngủ ngon bên cạnh con gái - Ảnh: Internet

Qua bức ảnh, nhiều người nghi vấn Khánh Thi mang bầu lần 3 sau sinh 4 tháng nhưng cũng có người cho rằng do cô nằm và chiếc áo bị phồng lên cùng với bộ quần áo có tông màu sáng nên vòng eo sau sinh của Khánh Thi bị lộ rõ. Bên cạnh đó, cũng có người đồng cảm và dành lời khen cho bà mẹ 2 con này.

Khánh Thi khiến các mẹ bỉm rơi nước mắt khi nhìn thấy chính bản thân mình trong đó - Ảnh: Internet

Hiện tại, khi các con đã lớn, Khánh Thi cũng đã lấy lại được vóc dáng thon gọn khiến không ít người chưa thể tin rằng cô đã trải qua 2 lần sinh nở.

Không chỉ có Thúy Diễm và Khánh Thi, trên thực tế, rất nhiều mỹ nhân Việt sau màn ảnh trở về với cuộc sống thường ngày, dù là sao hạng A nhưng họ vẫn là người mẹ, người vợ, người chăm lo cho gia đình nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Hồ Ngọc Hà vẫn xinh đẹp, thướt tha lúc chăm con - Ảnh: Internet

Đông Nhi vừa ăn vừa bế con - Ảnh: Internet

Hòa Minzy vừa làm việc vừa cho con bú - Ảnh: Internet

Có thể thấy, ở ngoài xã hội lộng lẫy bao nhiêu, nhưng các mỹ nhân Việt đơn giản cũng chỉ là một người vợ, một người mẹ chuyên tâm lo cho con. Những hình ảnh chăm con lúc nào cũng là những hình ảnh đẹp nhất.