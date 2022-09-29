Hương Giang "thả dáng" khoe lưng trần nuột nà, cảm thấy bị “bỏ mặc” giữa biển lớn hậu chia tay Matt Liu

Hậu trường 29/09/2022 13:49

Hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang khoe loạt ảnh tạo dáng cực nuột trên bờ biển, cô trầm mặc nhớ về tình cũ khiến dân mạng không khỏi xót xa.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh vi vu tại một bãi biển ở thành phố Huế. Điều khiến dân tình chú ý chính là dòng chú thích thể hiện cảm xúc của cô ở thời điểm hiện tại. Theo đó, mỹ nhân chia sẻ: “Mặc em giữa bốn bề ngổn ngang”.

Hương Giang 'thả dáng' khoe lưng trần nuột nà, cảm thấy bị “bỏ mặc” giữa biển lớn hậu chia tay Matt Liu - Ảnh 1

 Hương Giang thả dáng bên bãi biển đang gây sốt mạng xã hội. (Ảnh: FB Hương Giang)

Trong loạt ảnh, Hương Giang nổi bật giữa màu xanh của biển trời, cô diện một chiếc váy hoa đầy nổi bật khéo khoe tấm lưng trần quyến rũ. Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên diện mạo xinh đẹp của cô nàng. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng loạt bình luận đã vào bày tỏ cảm xúc ngưỡng mộ cô nàng khi sở hữu vóc dáng thon gọn, gợn cảm, làn da như tỏa nắng cùng bộ váy đẹp như mơ.

Hương Giang 'thả dáng' khoe lưng trần nuột nà, cảm thấy bị “bỏ mặc” giữa biển lớn hậu chia tay Matt Liu - Ảnh 2

Hương Giang khoe dáng nuột nà cảm thấy bị "bỏ mặc" giữa biển lớn hậu chia tay Matt Liu (Ảnh: FB Hương Giang)

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều lời khen về nhan sắc, cư dân mạng đã đặt ra nhiều suy đoán khác nhau, vài khán giả cho rằng người đẹp do ngắm nhìn khung cảng lãng mạn nên tức thời nêu lên suy nghĩ của bản thân, nhưng nhiều người khẳng định Hương Giang đang ngầm nuối tiếc và nhớ về mối tình 2 năm đầy viên mãn bên cạnh Matt Liu.

Hương Giang 'thả dáng' khoe lưng trần nuột nà, cảm thấy bị “bỏ mặc” giữa biển lớn hậu chia tay Matt Liu - Ảnh 3
Hương Giang và bạn trai Matt Liu thuở còn mặn nồng(Ảnh: FB Hương Giang

Hương Giang 'thả dáng' khoe lưng trần nuột nà, cảm thấy bị “bỏ mặc” giữa biển lớn hậu chia tay Matt Liu - Ảnh 4

Matt Liu - Hương Giang từng là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Song cách đây chưa lâu, cả hai đã chính thức “đường ai nấy đi” sau thời gian 2 năm bên nhau khiến khán giả tiếc nuối. Hậu chia tay, cặp đôi vẫn tuyên bố vẫn là bạn bè. Trong khi Matt Liu tập trung cho công việc và đam mê đáng golf thì Hương Giang lại gây chú ý hơn khi xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp bất ngờ.

Matt Liu không chúc mừng khi Hương Giang ra MV mới dù từng tuyên bố sẽ ủng hộ nhau sau chia tay?

Matt Liu không chúc mừng khi Hương Giang ra MV mới dù từng tuyên bố sẽ ủng hộ nhau sau chia tay?

Hương Giang vừa mới tung ra sản phẩm âm nhạc sau 2 năm vắng bóng, tuy nhiên người yêu cũ của cô là Matt Liu lại không có một lời chúc mừng.

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