Matt Liu không chúc mừng khi Hương Giang ra MV mới dù từng tuyên bố sẽ ủng hộ nhau sau chia tay?

Hậu trường 27/09/2022 19:47

Hương Giang vừa mới tung ra sản phẩm âm nhạc sau 2 năm vắng bóng, tuy nhiên người yêu cũ của cô là Matt Liu lại không có một lời chúc mừng.

Vừa qua, ca sĩ Hương Giang đã chính thức quay trở lại với làng nhạc Việt với MV Em Buông. Sản phẩm âm nhạc này đồng thời cũng đánh dấu sự trở lại của cô sau 2 năm vắng bóng.

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Hương Giang đã chính thức quay trở lại với làng nhạc Việt với MV Em Buông - Ảnh: Internet

Vì là lần trở lại sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng" Hương Giang đã rất tích cực trong việc quảng bá trên các phương tiện truyền thông. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đã gửi đến cho nữ ca sĩ những lời chúc mừng sản phẩm này sẽ thành công.

Giữa lúc MV Em Buông đang gây bão trên mạng xã hội thì nhiều người cũng tò mò về việc bạn trai cũ của Hương Giang - Matt Liu - vẫn chưa có động thái nào liên quan đến việc chúc mừng cô. Được biết, bài chia sẻ gần đây nhất của nam doanh nhân là cuộc gặp gỡ với bạn bè của mình.

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Việc Matt Liu không chúc mừng khi tình cũ tái xuất khiến công chúng không khỏi thắc mắc - Ảnh: Internet

Việc Matt Liu không chúc mừng khi tình cũ tái xuất khiến công chúng không khỏi thắc mắc. Theo đó, trước đây khi công bố tin chia tay, Hương Giang từng khẳng định mình và Matt Liu vẫn ủng hộ nhau hết mình trên nhiều phương diện cuộc sống và sự nghiệp.

Bên cạnh đó, sản phẩm âm nhạc lần này của Hương Giang được phát hành ngay sau khi cô chia tay khiến nhiều người đồn đoán cô đang kể về chuyện tình của mình. Tuy vậy, cô đã phản bác thông tin này.

"Âm nhạc chỉ là âm nhạc, kể cả series Adodda lẫn series này Hương Giang chưa bao giờ kể chuyện gì cuộc đời mình trong đó nha mọi người ơi, nên không nên suy diễn ảnh hưởng tới những người không liên quan, mình và Matt chia tay vô cùng nhẹ nhàng và đến tận bây giờ giây phút này vẫn còn ủng hộ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, vì thấy có vài bình luận kiểu vậy xuất hiện với tư cách là 1 người bạn mình sẽ lên tiếng để bảo vệ ngay vì Matt tránh mất công lại suy diễn thêm. Cảm ơn và mong mọi người hiểu. Love all." - Hương Giang cho hay.

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Từ khóa:   Hương Giang Matt Liu Hương Giang và Matt Liu

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