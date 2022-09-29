Nhã Phương đứng tên toàn bộ tài sản “khủng” của Trường Giang nhưng vẫn than nghèo giả khổ, CĐM mỉa mai: “Chị hay ra vẻ quá à”

Nhã Phương - Trường Giang là đôi vợ chồng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2018 và hạnh phúc chào đón bé Destiny chào đời ít lâu sau đó. Sau khi kết hôn, Nhã Phương được Trường Giang cưng chiều hết mực, thậm chí là trao toàn bộ tài sản. Nam danh hài cũng hạn chế việc chạy show để dồn sức cho kinh doanh, dành thời gian ở gần và chăm sóc vợ con.

Mới đây, trên nền tảng TikTok rầm rộ chia sẻ đoạn clip Nhã Phương đã tham gia một sự kiện và có cuộc trò chuyện ngắn cùng người bạn của mình. Theo đó, người bạn này phát hiện mái tóc của bà xã Trường Giang xuất hiện một vài cọng tóc bạc nên đã trêu rằng: "Sướng như Phương mà tóc còn bạc thì chị em mình làm sao. Nhưng đây chắc bạc tóc vì không biết tiêu tiền như thế nào không hết".

Đáp lại người bạn, Nhã Phương ngay lập tức phủ nhận và than thở rằng cô khá "nghèo". Nữ diễn viên than thở: "Không có đâu, em nghèo lắm". Tiếp theo đó, cô bạn lại trêu: "Nghĩ xem cách nào để tiêu hết tiền chồng đưa nên bạc hết cả tóc". Nhã Phương cũng dí dỏm cầm sợi tóc bạc và nhắn nhủ đến Trường Giang: "Chồng ơi, tóc bạc rồi, cần bơm tiếp tế".

Nhã Phương than nghèo, gửi lời nhắn nhủ đến Trường Giang. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok)

Câu trả lời của bà xã Trường Giang gây chú ý, đa số mọi người đều cho rằng nữ diễn viên đang trêu đùa chứ không “nghèo” thật sự. Bởi cách đây không lâu, trong một buổi livestream cùng người hâm mộ, Nhã Phương đã tiết lộ chuyện tài chính trong gia đình đều do cô quản lý.

Nhã Phương cho biết Trường Giang đã thay đổi toàn bộ tên chủ sở hữu tài sản sang tên cho cô (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)

Nhã Phương tiết lộ cô đứng tên toàn bộ tài sản trong gia đình. (Ảnh: Cắt từ livestream)

Thậm chí, bà xã Trường Giang thẳng thắn thừa nhận mình là người đứng tên căn nhà và tài sản chung của hai vợ chồng. 'Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây kí tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất'.

Từ những chia sẻ của Nhã Phương, khán giả lại càng ngưỡng mộ vì cách Trường Giang chăm lo cho vợ trong cuộc sống. Cặp đôi được xem là vợ chồng mẫu mực và được nhiều người trầm trồ. Chính tình yêu, sự chân thành là bí quyết giúp 2 nghệ sĩ "giữ lửa" trong hôn nhân.