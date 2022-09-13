Loạt mỹ nhân Vbiz xuống sắc vì giảm cân quá đà: Nhã Phương gầy trơ xương, Chi Pu vòng 1 “mất dạng”

Hậu trường 13/09/2022 15:38

Không phải càng gầy thì càng đẹp, mặc đồ sang và hút mắt, dàn mỹ nhân Vbiz từng xuống sắc vì giảm cân quá đà.

Ngọc Trinh

Được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của showbiz Việt, Ngọc Trinh khiến dân tình xuýt xoa với body nóng bỏng vạn người mê. Tuy nhiên, đã không ít lần Ngọc Trinh khiến dân tình phát hoảng vì body quá gầy gò, trơ xương nhất là khi cô diện những mẫu váy áo hai dây hay nội y mỏng manh.

Loạt mỹ nhân Vbiz xuống sắc vì giảm cân quá đà: Nhã Phương gầy trơ xương, Chi Pu vòng 1 “mất dạng” - Ảnh 1

Body quá gầy lộ xương ngực khiến Ngọc Trinh kém sắc, thiếu sự nóng bỏng của cô như trước đây. (Ảnh: FB Ngọc Trinh)

Loạt mỹ nhân Vbiz xuống sắc vì giảm cân quá đà: Nhã Phương gầy trơ xương, Chi Pu vòng 1 “mất dạng” - Ảnh 2
Vì body quá gầy mà khi diện những mẫu đầm cut out, nội y, Ngọc Trinh không còn nét gợi cảm, hút mắt như trước. (Ảnh minh họa: Internet)

Cũng vì lẽ đó mà nhiều người chỉ mong Ngọc Trinh sẽ bớt giảm cân quá đà, lấy lại body đầy đặn khỏe khoắn như trước. Trước đây, cô sở hữu body tuy gầy và có đường cong nhưng vẫn "có da có thịt", khi diện trang phục gợi cảm luôn toát lên cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. So sánh với loạt hình quá khứ và hiện tại của Ngọc Trinh, chúng ta mới thấy rõ: quả là gầy quá chưa chắc đã đẹp.

Nhã Phương

Nhã Phương là diễn viên nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt bởi tài năng diễn xuất đỉnh cao cùng nhan sắc tuyệt đẹp kể từ ngày về chung một nhà với nam danh hài Trường Giang. Ngay từ những ngày đầu chập chững vào nghề, cô đã ngay lập tức chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi thân hình cân đối, đầy đặn.

Tuy nhiên, trong một sự kiện cách đây hơn 1 năm, bà xã Trường Giang bị netizen chê tả tơi vì thân hình gầy gò, đôi chân khẳng khiu và vòng 1 “mất dạng”. Vẫn biết là người nổi tiếng thì phải chăm chút đến vấn đề cân nặng nhưng giảm cân quá đà đến độ tong teo như Nhã Phương thì lại không tốt chút nào.

Loạt mỹ nhân Vbiz xuống sắc vì giảm cân quá đà: Nhã Phương gầy trơ xương, Chi Pu vòng 1 “mất dạng” - Ảnh 3
Nhã Phương gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với thân hình khẳng khiu, tong teo trong một sự kiện. (Ảnh: FB Nhã Phương)

Kể cả sau khi sinh con, tình trạng của Nhã Phương cũng không khá khẩm hơn là bao khi cô diện váy ngắn để lộ loạt khuyết điểm. Đôi chân xương xẩu và vòng 2 nhỏ quá mức khiến tổng thể thân hình Nhã Phương mất cân đối.

Loạt mỹ nhân Vbiz xuống sắc vì giảm cân quá đà: Nhã Phương gầy trơ xương, Chi Pu vòng 1 “mất dạng” - Ảnh 4

Nhà Phương gầy trơ xương, rộc rạc, gầy đến mức báo động hậu giảm cân quá đà. (Ảnh: FB Nhã Phương)

Chi Pu

Cách đây không lâu, trong một vài lần lên sóng truyền hình Chi Pu từng để lộ hình ảnh body gầy guộc thiếu sức sống, xương sườn lộ rõ. Đặc biệt là khi diện những mẫu váy áo 2 dây gợi cảm thì nhược điểm này lại càng lộ rõ. Nhìn cô người ta chẳng thấy gợi cảm mà chỉ thấy xót xa vì vóc dáng gầy gò quá đà, mong manh đến thiếu sức sống.

Loạt mỹ nhân Vbiz xuống sắc vì giảm cân quá đà: Nhã Phương gầy trơ xương, Chi Pu vòng 1 “mất dạng” - Ảnh 5
Giảm cân quá đà Chi Pu gây bất ngờ bởi vòng 1 “mất dạng”, xương ngực lòi lồ lộ. (Ảnh: FB Chipu)

Sau đó dường như nữ ca sĩ đã chú trọng hơn đến khoản ăn uống và tập tành để lấy lại vóc dáng. Giờ đây có thể thấy dù Chi Pu vẫn gầy nhưng tổng thể vóc dáng khỏe khoắn, có đường cong, cơ bụng rõ ràng săn chắc, dù diện bikini hay váy áo ôm sát cũng đều sexy hết nấc.

Loạt mỹ nhân Vbiz xuống sắc vì giảm cân quá đà: Nhã Phương gầy trơ xương, Chi Pu vòng 1 “mất dạng” - Ảnh 6
Chi Pu tích cực tập luyện sau khi bị fan hâm mộ la ó vì giảm cân quá đà thiếu sức sống. (Ảnh: FB Chipu)

Đã là phụ nữ ai cũng muốn sở hữu vóc dáng mảnh mai, cân đối nhưng thon gọn không có nghĩa là gầy guộc, tong teo. Trường hợp của các mỹ nhân trên chính là một ví dụ cụ thể nhất cho việc giảm cân quá đà khiến thân hình khẳng khiu, trơ xương, thiếu sức sống.

Nhã Phương lộ nhan sắc già nua, lão hóa trên sóng truyền hình, khác “một trời một vực” với ảnh tự đăng

Nhã Phương lộ nhan sắc già nua, lão hóa trên sóng truyền hình, khác “một trời một vực” với ảnh tự đăng

Bà xã Trường Giang bị netizen soi phong độ sắc vóc lên xuống thất thường, để lộ dấu hiệu lão hóa trong lần tham gia chương trình thực tế, khác xa với ảnh tự đăng.

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