Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30

Hậu trường 10/09/2022 20:10

Không thể phủ nhận, nhan sắc của nàng mỹ nhân sinh năm 1993 ngày càng "lên hương", cùng gu thời trang đa dạng, biến tấu mọi phong cách khiến người khác khó lòng rời mắt.

Chi Pu được biết đến là một hotgirl, diễn viên, MC và người mẫu ảnh trước khi chuyển sang con đường ca hát. Là một trong những cái tên nổi bật nhận được nhiều sự quan tâm của netizen khi chính thức tuyên bố trở thành ca sĩ, hẳn là từ lâu Chi Pu đã quen với việc cộng đồng mạng "bắt lỗi" về giọng hát, kỹ năng thanh nhạc của mình. Thế nhưng, nếu chỉ "thấy hình mà không cần nghe tiếng" khó ai có thể phủ nhận Chi Pu ngày một "chín muồi" về nhan sắc. Những lần xuất hiện trước công chúng hay những bức ảnh trên mạng xã hội đều được cô nàng đầu tư kỹ lưỡng.

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 1
Nhan sắc của Chi Pu ở tuổi 29 khiến nhiều người xuýt xoa.

 

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 2
Nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạng, body cũng chuẩn hơn. 

Dạo gần đây, Chi Pu nhận được không ít lời khen ngợi nhờ nhan sắc thăng hạng, body ngày càng chuẩn chỉnh. Mới đây, Chi Pu đã chính thức giới thiệu đến khán giả MV Sashimi sau một thời gian dài ấp ủ. 

Một điểm ấn tượng của MV Sashimi chính là Chi Pu cho thấy sự đầu tư và chăm chút khá kĩ ở phần trang phục và trang điểm, làm tóc với 6 layout khác nhau: từ thuỷ thủ mặt trăng, cô gái Nhật Bản đến những tạo hình như món ăn sashimi… và trong hình ảnh nào thì nữ ca sĩ cũng rất xinh đẹp, cuốn hút. Không chỉ vậy, trang phục của các vũ công cũng được nữ ca sĩ và ê-kíp chuẩn bị chỉn chu, theo concept rõ ràng.

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 3

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 4

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 5

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 6

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 7

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 8
Những tạo hình của Chi Pu trong MV Sashimi.

Có thể thấy, dù đã bước qua tuổi 29 nhưng nhan sắc của Chi Pu vẫn vô cùng xinh đẹp. Sau khoảng thời gian đi du học Mỹ, gu thời trang của cô nàng ngày một táo bạo, phong cách hơn. 

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 9

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 10
Những trang phục khoe da, khoe dáng được Chi Pu lăng xê nhiệt tình.

Nhờ chăm chỉ tập luyện nên body của Chi Pu vô cùng săn chắc. Người đẹp không ngần ngại diện các trang phục cắt xẻ táo bạo để khoe trọn ưu điểm, đường cong chữ S trên cơ thể của mình. 

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 11

Bỏ qua 'phần tiếng', Chi Pu ghi trọn điểm 'phần hình' với sắc vóc thăng hạng, chuẩn từng centimet ở ngưỡng 30 - Ảnh 12
Cô nàng lựa chọn trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe ưu điểm trên cơ thể. 
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