Học lỏm bí kíp làm giàu của Nhã Phương, mua quần áo cho chồng không quá 150k còn mình được “dát” đồ hiệu

Trường Giang thừa nhận Nhã Phương không mua đồ cho chồng quá 150 nghìn đồng khiến khán giả bất ngờ.

Sau khi về chung một nhà và có với nhau một cô công chúa, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang - Nhã Phương luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Dù không quá phô trương nhưng cặp đôi vẫn có cách thể hiện tình cảm riêng vô cùng lãng mạn, ngọt ngào khiến khán giả ngưỡng mộ. Trường Giang - Nhã Phương được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu trong showbiz Việt hiện nay. (Ảnh: FB Trường Giang) Tuy nhiên, mới đây trong trường trình truyền hình thực tế, Trường Giang đã có những tiết lộ thú vị về bà xã Nhã Phương khiến nhiều khán giả phải bất ngờ. Cụ thể, nam danh hài gốc Quảng Nam chia sẻ về việc tiết kiệm của vợ. Theo đó, khi rapper Ricky Star đã thử đoán giá trang phục của "Mười Khó". Nam rapper đoán rằng áo thun của Trường Giang khoảng 120 nghìn đồng và chiếc quần cũng đồng giá.

Trường Giang đã có những tiết lộ thú vị về việc Nhã Phương mua quần áo cho anh. (Ảnh: YouTube Trường Giang) Trường Giang cho mọi người bóc giá outfits của mình. (Ảnh: YouTube Trường Giang) Sau màn "đoán già đoán non" tưởng chừng không đúng của Ricky Star nhưng Trường Giang lại bật cười lớn vì anh chàng lại đoán quá chính xác. Nam danh hài tiết lộ rằng Nhã Phương không bao giờ mua quần áo cho chồng quá 150 nghìn đồng. Nhiều khán giả khi nghe xong cũng khá bất ngờ trước sự tiết kiệm của Nhã Phương, dù "Mười Khó" kiếm được tiền tỷ nhưng cô vẫn cho chồng mặc đồ rất bình dân. Có lẽ đó chính là bí quyết làm giàu của nữ diễn viên. Trường Giang bất ngờ khi bị đoán đúng giá quần áo của mình. (Ảnh: YouTube Trường Giang) Tuy nhiên, Trường Giang rất tự hào về cuộc sống gia đình và không giấu việc mình bị kiểm chặt tiền bạc, làm bao nhiêu tiền cũng về đưa hết cho vợ, không giữ trong người như trước đây. Ngay cả tiền cát-xê, Trường Giang cũng không bận tâm vì đã có bà xã lo lắng thay toàn bộ. "Trường Giang đi diễn có bao giờ biết cát-xê đâu, toàn bộ là anh trai của tôi giữ hết. Sau đó đến tháng thì anh trai chuyển tiền cho vợ tôi. Tôi không biết đến tiền", Trường Giang tiết lộ.

Nhã Phương cho biết Trường Giang để cô quản lý tiền bạc của gia đình, thậm chí đứng tên đất đai nhà cửa. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương) Về chuyện chi tiêu trong gia đình, Nhã Phương tâm sự cô và chồng luôn có sự tin tưởng nhất định, ai mạnh điểm nào sẽ đảm nhận việc đó. "Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn. Có thể trước đây anh Giang cũng quậy phá nhưng ở bên trong anh Giang là người rất hướng về gia đình." - cô cho biết. Hình ảnh đối lập vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đi mua sắm trở thành đề tài được CĐM quan tâm (Ảnh: FB Nhã Phương) Trường Giang - Nhã Phương được xem là một gia đình kiểu mẫu trong showbiz Việt. Sau khi kết hôn, nam danh hài thường được gọi là "người chồng quốc dân" vì luôn hết lòng chăm sóc, tự tay vào bếp nấu ăn cho vợ. Đến khi có con gái, "Mười Khó" cũng tất bật chăm con để vợ đỡ mệt mỏi hơn. Cặp đôi luôn tin tưởng nhau và có cách chi tiêu hợp lý nên tài sản của họ ngày càng sung túc hơn.

Nhã Phương lộ nhan sắc già nua, lão hóa trên sóng truyền hình, khác “một trời một vực” với ảnh tự đăng Bà xã Trường Giang bị netizen soi phong độ sắc vóc lên xuống thất thường, để lộ dấu hiệu lão hóa trong lần tham gia chương trình thực tế, khác xa với ảnh tự đăng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-lom-bi-kip-lam-giau-cua-nha-phuong-mua-quan-ao-cho-chong-khong-qua-150k-con-minh-duoc-dat-do-hieu-501845.html