Trường Giang cưng chiều vợ thế nào mà được Nhã Phương tự hào xem là "tiêu chuẩn cho đàn ông cả nước"?

Sau cố vạ miệng hy vọng Anh Tú sẽ trở thành “Trường Giang thứ 2” của Nhã Phương, netizen đặt câu hỏi Trường Giang có gì mà bà xã “đòi” làm tiêu chuẩn cho trai showbiz.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn hậu trường, Nhã Phương khiến cộng đồng mạng tranh cãi khi chúc mừng đám cưới của Diệu Nhi kèm nhắn nhủ “hy vọng Anh Tú sẽ trở thành Trường Giang thứ 2”. Sau chia sẻ trên, phát ngôn của Nhã Phương khiến nhiều netizen đặt ra câu hỏi, Trường Giang có những gì khiến bà xã tự hào “đòi” làm tiêu chuẩn cho trai Vbiz. Nhã Phương "vạ miệng" khi chia sẻ về đám cưới Diệu Nhi. (Ảnh: FC Nhã Phương) Theo đó, Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9/2018, sau đám cưới, nam diễn viên gần như không còn ngó ngàng tới một bóng hồng nào khác. Anh tập trung toàn bộ sức lực cho công việc và gia đình.

Đặc biệt, sau khi cô công chúa nhỏ Destiny của cặp đôi ra đời, Trường Giang bỗng hoá ông chồng quốc dân, mẫu mực, thương vợ chiều con. Vốn có khả năng nấu nướng giỏi, đến những việc nội trợ, bếp núc, nấu nướng trong nhà cũng một tay Trường Giang lo. Trường Giang được Nhã Phương tự hào coi là "tiêu chuẩn cho đàn ông cả nước"?. (Ảnh: FB Nhã Phương) Nhã Phương tự hào khi được khán giả gọi là bà xã Trường Giang. (Ảnh: FB Nhã Phương) Có thời gian, Nhã Phương khoe đêm nào cũng được chồng nấu cho đủ các món từ Á sang Âu, ăn đến nỗi mập lên. Nhưng khi Nhã Phương trở lại với công việc, cần giảm cân thì Trường Giang cũng đích thân chuẩn bị cơm trưa cho vợ mang đi làm, lên thực đơn giúp cô giữ dáng.

Nhã Phương khoe ảnh thong dong trong khi Trường Giang đang tập trung nấu ăn. (Ảnh: FB Nhã Phương) Trường Giang "tháp tùng" bà xã đi sự kiện. (Ảnh: FC Trường Giang) Chưa dừng lại, trong nhiều sự kiện khán giả đã rất quen thuộc với những hình ảnh Trường Giang “tháp tùng” bà xã chăm chút tỉ mỉ cho Nhã Phương từng li từng tí một. Trường Giang nhiều lần còn hộ tống bà xã đi quay phim, săn sóc, tự tay đút đồ ăn hay thậm chí đang đi cưới mà vẫn mua bằng được trà sữa cho vợ và hội bạn thân của vợ. Nhã Phương được Trường Giang chăm chút từng chút một. (Ảnh: FC Trường Giang) Đi đám cưới nhưng Trường Giang không quên mua trà sữa về cho vợ. (Ảnh: FC Trường Giang) Trường Giang được mệnh danh là "chồng quốc dân" vì luôn yêu vợ thương con.

(Ảnh: FB Trường Giang) Chia sẻ của Nhã Phương khiến một số công đồng mạng tỏ ra thích thú, số khác lại mỉa mai với lời lẽ của bà xã Trường Giang. Thậm chí, cư dân mạng còn cho rằng việc Nhã Phương tự đánh giá cao Trường Giang và lấy anh làm quy chuẩn cho mẫu người chồng lý tưởng là quá tự đắc, không thuyết phục.

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