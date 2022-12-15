Thúy Nga bị 'ném đá' vì cách nói chuyện thiếu tôn trọng với cụ già: 'Ngày nào cũng lết vô trong chợ để xin cá à'

Mới đây, Thúy Nga bày tỏ sự cảm thông cho cuộc sống khó khăn của một bà cụ nghèo vùng biển. Song, cách nói thẳng thắn, không hoa mĩ khiến cô nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Nga đã chia sẻ đoạn clip ghi lại việc gặp gỡ một cụ già có hoàn cảnh khó khăn ở Cam Ranh (Khánh Hòa) trong chuyến về thăm Việt Nam lần này. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lại vướng vào tranh cãi khi tiếp xúc với một hoàn cảnh khó khăn ở Cam Ranh. Hàng ngày, bà cụ ra chợ để xin lượm cá mang về ăn. Chứng kiến cảnh này của người đáng tuổi mẹ mình, dù không quen biết nhưng Thúy Nga không khỏi thương cảm, tìm hiểu về hoàn cảnh để giúp đỡ.

Trong quá trình trò chuyện, Thúy Nga đã nói những câu như: "Cá này chỉ để nấu cho heo ăn", "Gia đình có khó khăn không mà phải đi làm như vậy?", "Có đi vô chợ thịt xin thịt không?", "Tính ra bà đâu có tốn tiền chợ mỗi ngày đâu", "Ngày nào cũng lết vô trong chợ để xin cá"... Do đó, nhiều khán giả đã hiểu lầm và phản ứng dữ dội với cách dùng từ của nữ danh hài. Nữ danh hài liên tục có những câu nói trơn tuột khiến khán giả phản ứng dữ dội - Ảnh: Cắt từ clip Thực tế, theo Thúy Nga, cô chỉ có ý chia sẻ sự cảm thương, không cố tình diễn hay thiếu tôn trọng người khác. Sau buổi trò chuyện, nữ danh hài còn gửi tặng bà cụ 200 nghìn đồng để mua gạo. Tuy nhiên, do giọng điệu ăn nói đời thường của cô đã gây nên sự hiểu lầm không đáng có.

Sau đó, nữ danh hài tặng bà cụ thêm 200 nghìn đồng để mua thêm gạo - Ảnh: Cát từ clip Danh hài Thúy Nga thường xuyên làm từ thiện - Ảnh: Internet Thúy Nga vốn nổi tiếng là một nghệ sĩ thường xuyên làm việc thiện, mang đến những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng. Vốn có tính cách hài hước, Thúy Nga thường mang đến những video hài hước cho khán giả trên mạng xã hội. Tuy nhiên do tính cách quá thẳng thắn, hành động quá tự nhiên nên nữ danh hài bị nhiều khán giả hiểu lầm, nhận xét không hay. Vì vậy, nhiều người cũng góp ý nữ danh hài nên tiết chế khi trò chuyện với các hoàn cảnh khó khăn, tránh để họ phải chạnh lòng.

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