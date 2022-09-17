Thúy Nga cảm thấy hối hận sau khi ngẫm lại quá khứ: 'Phải cái thời trẻ bớt ngây thơ và tin người thì không đến nỗi'

Mới đây, Thúy Nga đã trải lòng về cuộc đời của mình trên trang cá nhân. Theo đó, nữ nghệ sĩ không khỏi buồn tủi khi tuổi xuân đang đi xa dần song vẫn phải lo mọi thứ từ sự nghiệp đến con cái nên dù có nhớ quê hương cũng không thể trở về.

Nữ danh hài nghẹn ngào: "Đôi lúc ngồi nhớ Việt Nam đến thẫn thờ..., mà việc thì chồng chất, rồi thêm có mỗi đứa con gái đến cái tuổi phải dòm chừng, ra trông vào ngó, sợ đủ thứ, rồi loanh quanh bên con, rồi qua hết cái tuổi xuân. Viết đến đây mà nước mắt tự rớt luôn. Cũng phận đàn bà mà mình phải gánh vác nhiều thứ quá. Phải thời cái thời tuổi trẻ bớt ngây thơ và cái tội tin người thì chắc không đến nỗi. Mà cũng vui mừng thay, cuộc sống cho từng cái bài học mà trưởng thành và được trả nghiệp sớm. Lâu lắm rồi không có thời gian để suy nghĩ lăn tăn hay để khóc, hôm nay được khóc chút cho biết mình còn chút yếu đuối, và khóc được như vậy cho thấy nhẹ lòng và sẽ đi ngủ ngon hơn".