Thúy Nga cảm thấy hối hận sau khi ngẫm lại quá khứ: 'Phải cái thời trẻ bớt ngây thơ và tin người thì không đến nỗi'

Mới đây, danh hài Thúy Nga gây đã nhận được nhiều sự quân tâm khi trải lòng về cuộc đời trên trang cá nhân.
- Danh hài Thúy Nga tự hào xen lẫn xót xa khi con gái một mình bay về Việt Nam thăm bà ngoại
- Quá khứ từng bị chồng cũ ôm 7 tỷ bỏ trốn, Thúy Nga tiết lộ thêm lý do "nghẹn lòng" quyết không đi bước nữa, tiếp tục làm mẹ đơn thân
Mới đây, Thúy Nga đã trải lòng về cuộc đời của mình trên trang cá nhân. Theo đó, nữ nghệ sĩ không khỏi buồn tủi khi tuổi xuân đang đi xa dần song vẫn phải lo mọi thứ từ sự nghiệp đến con cái nên dù có nhớ quê hương cũng không thể trở về.
Nữ danh hài nghẹn ngào: "Đôi lúc ngồi nhớ Việt Nam đến thẫn thờ..., mà việc thì chồng chất, rồi thêm có mỗi đứa con gái đến cái tuổi phải dòm chừng, ra trông vào ngó, sợ đủ thứ, rồi loanh quanh bên con, rồi qua hết cái tuổi xuân. Viết đến đây mà nước mắt tự rớt luôn. Cũng phận đàn bà mà mình phải gánh vác nhiều thứ quá. Phải thời cái thời tuổi trẻ bớt ngây thơ và cái tội tin người thì chắc không đến nỗi. Mà cũng vui mừng thay, cuộc sống cho từng cái bài học mà trưởng thành và được trả nghiệp sớm. Lâu lắm rồi không có thời gian để suy nghĩ lăn tăn hay để khóc, hôm nay được khóc chút cho biết mình còn chút yếu đuối, và khóc được như vậy cho thấy nhẹ lòng và sẽ đi ngủ ngon hơn".
Thúy Nga bày tỏ rằng, cũng là phận phụ nữ nhưng cô lại phải gánh vác quá nhiều thứ. Ngẫm lại quá khứ, nữ danh hài có một sự hối hận với những điều đã xảy ra. Sau khi bài viêt được chia sẻ, nhiều khán giả đồng cảm với nữ nghệ sĩ và tiếc nuối cho hoàn cảnh của cô. Bên cạnh đó, không ít người cũng động viên nữ nghệ sĩ sẽ sớm vượt qua những mối lo toan trong cuộc sống, mạnh mẽ bước tiếp cùng con gái.
Thúy Nga là nữ danh hài nổi tiếng trong nước và cả hải ngoại. Dù thành công trong sự nghiệp nhưng Thúy Nga lại khá lận đận tình cảm. Trải qua 2 cuộc hôn nhân không thành, Thuý Nga dần không còn niềm tin vào tình yêu, đặc biệt khi nữ nghệ sĩ đang ở tuổi xế chiều.
Hiện tại, thực hư chuyện tình tiền của Thuý Nga vẫn chưa được làm rõ khi người trong cuộc liên tục đấu tố qua lại. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả, bà mẹ một con vẫn làm tròn trách nhiệm với ái nữ, Nguyệt Cát cũng là niềm tự hào lớn nhất của cô sau những biến cố.