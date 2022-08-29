Sau lùm xùm lợi dụng “đàn chị” để kéo fame trục lợi, Thúy Nga xúc động run người khi vô tình gặp lại ca sĩ Kim Ngân ngoài đường

Hậu trường 29/08/2022 16:41

Từng gây tranh cãi vì giúp đỡ Kim Ngân, Thúy Nga lại bắt gặp đàn chị trong tình huống không ngờ.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, nghệ sĩ Thúy Nga bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài và clip gặp gỡ ca sĩ Kim Ngân trong hoàn cảnh đặc biệt. Theo đó, cô cho biết đang đi ăn trưa thì bất ngờ thấy đàn chị đi ngang, quá bất ngờ hai chị em hào hứng ngồi trò chuyện, hàn huyên cùng nhau.

Thúy Nga chia sẻ: “Vừa rồi TN đưa anh QB đi ăn trưa ngay khu Bolsa, có thể là chị Kim Ngân đi ngang qua thấy TN nên chị vào gặp rất vui và thốt lên” ủa bữa giờ má 2 đi đâu, má 2 đi lấy chồng rồi hả”. Khoảnh khắc đó TN không quay vì không để ý chị xuất hiện, nhưng mà cảm xúc lâu ngày không gặp chị mà chị lại tự động đối mặt gặp mình… vui run người luôn mọi người ơi!”.

Sau lùm xùm lợi dụng “đàn chị” để kéo fame trục lợi, Thúy Nga xúc động run người khi vô tình gặp lại ca sĩ Kim Ngân ngoài đường - Ảnh 1
Bài đăng chia sẻ của Thúy Nga sau một khoảng thời gian dài mới gặp lại Kim Ngân. (Ảnh: FB Thúy Nga)

Nói về chuyện giữa Thúy Nga và Kim Ngân, trước đó, khi chứng kiến cuộc sống lang thang, tiều tụy, hốc hác của Kim Ngân, Thúy Nga quyết định đứng ra chăm sóc cho đàn chị. Nhờ sự quan tâm của đàn em, cuộc sống của Kim Ngân có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên sau đó, một số người lại cho rằng Thúy Nga lợi dụng đàn chị. Sau những lùm xùm, Thúy Nga không giấu được sự xúc động khi vô tình gặp lại ca sĩ Kim Ngân ngoài đường. Cuộc gặp gỡ hiếm hoi nên nữ danh hài đã ngồi nói chuyện cùng “đàn chị” khá lâu.

Sau lùm xùm lợi dụng “đàn chị” để kéo fame trục lợi, Thúy Nga xúc động run người khi vô tình gặp lại ca sĩ Kim Ngân ngoài đường - Ảnh 2
Thúy Nga tay bắt mặt mừng với đàn chị Kim Ngân (Ảnh: cắt từ clip của Thúy Nga)
Sau lùm xùm lợi dụng “đàn chị” để kéo fame trục lợi, Thúy Nga xúc động run người khi vô tình gặp lại ca sĩ Kim Ngân ngoài đường - Ảnh 3
Thuý Nga từng giúp đỡ đàn chị nữ ca sĩ Kim Ngân trong 1 thời gian dài, tuy nhiên lại dính lùm xùm. (Ảnh: FB Thúy Nga)

Sau những ồn ào không đáng có, Thúy Nga đã đăng thông báo sẽ ngừng giúp đỡ và hỗ trợ ca sĩ Kim Ngân. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng tìm số điện thoại và thông tin của các mạnh thường quân đã gửi tiền giúp đỡ Kim Ngân để hoàn tiền lại. Ở thời điểm hiện tại, nhiều tháng rời xa Thúy Nga, cuộc sống của ca sĩ Kim Ngân có không ít thay đổi nhưng lại được cho là sa sút hơn trước. Trước đó nhiều người qua đường cũng vô tình bắt gặp Kim Ngân nằm ngủ thiếp vì đói.

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