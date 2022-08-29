Sau lùm xùm lợi dụng “đàn chị” để kéo fame trục lợi, Thúy Nga xúc động run người khi vô tình gặp lại ca sĩ Kim Ngân ngoài đường

Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, nghệ sĩ Thúy Nga bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài và clip gặp gỡ ca sĩ Kim Ngân trong hoàn cảnh đặc biệt. Theo đó, cô cho biết đang đi ăn trưa thì bất ngờ thấy đàn chị đi ngang, quá bất ngờ hai chị em hào hứng ngồi trò chuyện, hàn huyên cùng nhau.

Thúy Nga chia sẻ: “Vừa rồi TN đưa anh QB đi ăn trưa ngay khu Bolsa, có thể là chị Kim Ngân đi ngang qua thấy TN nên chị vào gặp rất vui và thốt lên” ủa bữa giờ má 2 đi đâu, má 2 đi lấy chồng rồi hả”. Khoảnh khắc đó TN không quay vì không để ý chị xuất hiện, nhưng mà cảm xúc lâu ngày không gặp chị mà chị lại tự động đối mặt gặp mình… vui run người luôn mọi người ơi!”.