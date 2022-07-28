Danh hài Thúy Nga tự hào xen lẫn xót xa khi con gái một mình bay về Việt Nam thăm bà ngoại

Hậu trường 28/07/2022 10:41

Bé Nguyệt Cát - Con gái danh hài Thúy Nga về Việt Nam một mình khiến nữ danh hài vừa tự hào vừa lo lắng.

Mới đây, trên kênh Thúy Nga Channel, nữ danh hài Thúy Nga đã đăng tải video đưa con gái - bé Nguyệt Cát ra sân bay để về Việt Nam thăm bà ngoại. Nữ danh hài bày tỏ sự tự hào nhưng không khỏi lo lắng khi con gái chỉ mới 11 tuổi mà đã phải một mình bay về Việt Nam mà không có mẹ đi cùng.

Danh hài Thúy Nga tự hào xen lẫn xót xa khi con gái một mình bay về Việt Nam thăm bà ngoại - Ảnh 1
Danh hài Thúy Nga tiễn con gái ra sân bay - Ảnh: Chụp màn hình Thúy Nga Channel

Thúy Nga cho biết: "Mẹ bận việc ở Mỹ, Nguyệt Cát lại 1 mình bay về VN thăm bà Ngoại, thương con quá… mới tý tuổi mà có cái tính rất tự lập, thích về VN chơi và thăm mọi người. Lần này về cũng không quên mang quà cho bà, bà ngoại lại thích SR,MC, cherry từ Mỹ về… thiệt tình khổ tâm quá chời, biết rằng chở củi về rừng nhưng mà Ngoại thích nên phải chiều thôi".

 

Được biết, nữ danh hài đã phải bỏ ra gần 2000 đô la Mỹ (gần 47 triệu đồng) để mua vé máy bay cho con gái về Việt Nam, bên cạnh nhiệm vụ về thăm bà thì Nguyệt Cát phải đem trái cây về cho bà ngoại, cô chia sẻ: Nguyệt Cát khi 10 tuổi đưa bà ngoại từ Việt Nam qua Mỹ, Nguyệt Cát khi 11 tuổi lại nhận nhiệm vụ đem trái cây về cho bà ngoại..."

Danh hài Thúy Nga tự hào xen lẫn xót xa khi con gái một mình bay về Việt Nam thăm bà ngoại - Ảnh 2
Bé Nguyệt Cát 10 tuổi đưa bà ngoại sang Mỹ - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Thúy Nga chọn cuộc sống đơn thân nuôi con gái một mình tại Mỹ. Nguyệt Cát chính là động lực giúp nữ danh hài vượt qua khoảng thời gian khó khăn, áp lực nhất. Dù còn nhỏ tuổi nhưng ái nữ nhà Thúy Nga rất ngoan ngoãn, yêu thương mẹ và luôn biết cách sống độc lập.

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Từ khóa:   Thúy Nga con gái Thúy Nga

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