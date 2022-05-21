Mang tiếng ăn chặn tiền từ thiện của Kim Ngân không dứt, Thúy Nga gặp người nhà cựu ca sĩ nói rõ tránh hàm oan

Chính vì vậy, nhiều mạnh thường quân đã gửi tiền nhờ Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi Thúy Nga thì cũng không ít người nghĩ rằng Thúy Nga lợi dụng Kim Ngân để làm YouTube hay trục lợi tiền mà mạnh thường quân gửi tặng.

Sau khi qua Mỹ, diễn viên hài Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân khi thấy nữ ca sĩ lang thang ngoài đường, không có chỗ ở. Thúy Nga cũng thường xuyên làm clip chia sẻ cuộc sống của ca sĩ Kim Ngân.

Dù Thúy Nga đã giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính liên quan Kim Ngân từ tháng 7/2021 và thông báo ngừng việc hỗ trợ, giúp đỡ đàn chị, song dư âm của vụ việc vẫn chưa thôi đeo bám cô.

Theo đó, Thúy Nga từng cho biết bị một nhóm người lan truyền thông tin cho rằng cô chiếm đoạt tiền của Kim Ngân. Dù đã hứa với gia đình đàn chị khép lại mọi việc, nhưng mỗi khi có việc gì liên quan tới đàn chị, danh hài lại phải lên tiếng nói rõ tránh bị mang tiếng oan.

Gần đây, Thúy Nga có buổi gặp mặt em gái Kim Ngân - Kathy. Để tránh bị mang tiếng kết hợp với Kathy lấy tiền của đàn chị, danh hài có cuộc livestream trong ngày hôm nay (20/5, giờ Việt Nam), nói rõ nội dung buổi hẹn hò này.

"Cách đây mấy ngày, Kathy có lên đây gặp tôi. Chuyến đi vừa rồi của Kathy là để tìm chị Kim Ngân. Mục đích là giao 2 tráp giấy tờ tiền mà chính phủ Mỹ hỗ trợ chị Kim Ngân.

Tiền xin cho chị Kim Ngân là bằng online, không cần chữ ký, mà mình chỉ cần để lại thông tin của Kim Ngân trên đó là chị được. Đấy là vậy chứ không phải Thúy Nga đi giả chữ ký chị Kim Ngân để mà xin được cái đó.

Thực ra xin tiền mà chính phủ Mỹ cho năm ngoái thời Covid-19 đấy, thì những ai như chị Kim Ngân là sau cùng mới xin trên dạng online. Tên của ai thì người đó mới được lãnh nhận thôi nhé quý vị.

Vì vậy nên mới phải đi tìm chị Kim Ngân, bởi vì tờ giấy đó sắp hết hạn mà chỉ có chị ấy mới nhận được thôi. Nếu chị ấy không lãnh thì coi như tiền đó cũng mất, chứ mình có cầm cũng không được gì. Tôi nói rõ không lại mang tiếng là Thúy Nga và em gái Kim Ngân kết hợp với nhau để lấy tiền của chị Kim Ngân.

Nhức đầu vậy đó, nên Kathy lên đây phải tìm mọi cách để gặp được chị Kim Ngân. Nếu như chị còn tỉnh táo thì Kim Ngân sẽ tự đi lấy tiền đó ra. Nói chung cũng khá nhiều tiền, mấy ngàn USD đó.

Sáng hôm đó, tôi không đi chung với Kathy. Thế nhưng tôi biết là ông xã Kathy đã đi tìm Kim Ngân lòng vòng ở ngoài Bolsa thì có gặp được và chị ấy đã lấy 2 tráp thông tin đó rồi nha quý vị. Điều nữa, tôi đã hỏi Kathy rằng lúc ông xã Kathy đi gặp thì chị Kim Ngân có nhận ra không? Kathy cho biết, lúc đó Kim Ngân vẫn nhận ra Kathy.

Sau khi hoàn thành công việc, Kathy và tôi hẹn hò nhau đi ăn uống. Câu chuyện đơn giản vậy thôi, nhưng tôi thông báo rõ là 2 tráp giấy tờ tiền mang tên 'Lý Kim Ngân' thì chỉ chị Kim Ngân mới được quyền lấy chứ không ai được lấy cả. Vì thế, đừng ai nghĩ rằng em gái Kim Ngân giữ giấy tờ đó mà có thể lấy ra tiêu xài nhé", Thúy Nga nói rõ.

Thúy Nga gặp em gái Kim Ngân. Ảnh: FBNV

Tháng 3/2021, Thúy Nga chia sẻ hình ảnh, thông báo bắt đầu hỗ trợ, giúp đỡ đàn chị Kim Ngân đang sống lang thang trên đất Mỹ. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, Thúy Nga bị thị phi đeo bám. Bên cạnh số đông ủng hộ việc làm của ngôi sao làng hài, một bộ phận lại soi mói, phê phán. Sau những ồn ào xoay quanh, Thúy Nga quyết định dừng lại và chứng minh sự trong sạch của mình.