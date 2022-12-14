Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ

Hậu trường 14/12/2022 20:11

Không chỉ nổi tiếng trong vbiz và sở hữu khối lượng tài sản khủng, nam danh hài có có tấm lòng rộng mở khi luôn đối xử tốt với đồng nghiệp. Thậm chí, anh không ngần ngại mời nhiều sao Việt về khu biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng của mình để nghỉ dưỡng.

Xuất thân từ nghèo khó, Trường Giang đã vươn lên trở thành một trong những ngôi sao thành công nhất nhì Vbiz. Nam danh hài là một trong những diễn viên giàu có của Vbiz khi anh sở hữu khá nhiều bất động sản và xe sang. Hiện tại, vợ chồng Trường Giang đang sở hữu một căn biệt thự ven biển Phú Quốc trị giá ước tính 15 tỷ đồng, một khu nhà trọ đẹp như resort mang tên con gái anh "Destiny" ở Đồng Nai và một căn hộ sang trọng ở TP.HCM.

Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ - Ảnh 1
Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sở hữu nhiều khối tài sản khủng - Ảnh: Internet

Không những sở hữu khối lượng tài sản khủng mà nam danh hài có có tấm lòng rộng mở khi luôn đối xử tốt với đồng nghiệp. Thậm chí, anh không ngần ngại mời nhiều sao Việt về khu biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng của mình để nghỉ dưỡng.

Thời gian qua, khu biệt thự vườn của Trường Giang xây cho con gái Destiny nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi không gian sang trọng, rộng lớn và thân thiện với thiên nhiên. Cơ ngơi của gia Trường Giang – Nhã Phương từng được Ngô Kiến Huy định giá khoảng 60 - 70 tỷ đồng.

Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ - Ảnh 2

Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ - Ảnh 3
Khu biệt thự mang tên con gái 'Destiny' ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh: Internet

Trường Giang thường xuyên mời bạn bè, đồng nghiệp về khu "nhà trọ Destiny" này để nghỉ dưỡng, đồng thời quay một chương trình trải nghiệm cuộc sống. Nam nghệ sĩ thể hiện sự chu đáo khi chuẩn bị phòng ốc sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Khi rời "nhà trọ Destiny", Trường Giang còn chuẩn bị quà là những món ăn dân dã do chính anh tự làm cho khách mời.

Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ - Ảnh 4
Trường Giang tự tay chuẩn bị bữa ăn cho đồng nghiệp khi ghé chơi nhà của mình - Ảnh: Internet

Được biết, mỗi khi đi làm rảnh rỗi, Trường Giang thường nấu những món ăn ngon đến phim trường. Các nghệ sĩ đánh giá món ăn của ông bố 1 con rất ngon với các món như: bánh, cơm... cho cả đoàn làm phim thưởng thức. 

Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ - Ảnh 5Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ - Ảnh 6

Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ - Ảnh 7
Trường Gianh còn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho đồng nghiệp ở phim trường - Ảnh: Internet

Lê Dương Bảo Lâm từng cho biết Trường Giang rất hào phóng với đồng nghiệp, mỗi khi mở nhà hàng mới đều mời đến ăn thả ga. Nam diễn viên nói: "Anh Trường Giang có gì cũng cho đàn em hết. Mỗi khi giải lao, anh đều cho chúng tôi ăn. Anh Trường Giang mở rất nhiều nhà hàng. Tuy hiện giờ chỗ nhà hàng của anh có cái mở, cái đóng nhưng hễ mở nhà hàng nào anh ấy cũng mời các đàn em tới ăn uống thoải mái".

Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ - Ảnh 8
Lê Dương Bảo Lâm cho biết Trường Giang rất hào phóng với đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Trường Giang còn từng hứa sẽ mừng cưới Khả Như 100 triệu đồng. Trong ngày sinh nhật nữ diễn viên, anh cũng gửi đến nhiều món quà dân dã. Khả Như hạnh phúc nói: "Anh Giang sau khi hỏi sinh nhật muốn cái gì? Sau đó, anh đã gửi cho Mèo một trái khế, 4kg mận, 2 hộp bánh hỏi và một hộp muối ớt do anh Giang tự làm nha mọi người kèm lời chúc sinh nhật của Mèo mặc dù chưa tới. Cảm ơn anh Giang rất nhiều, em rất là thích hộp muối này".

Đi lên từ nghèo khó đến sở hữu tài sản khủng, Trường Giang đối xử rộng rãi với đồng nghiệp, thường xuyên mời ghé chơi biệt thự chục tỷ - Ảnh 9
Trường Giang còn từng hứa sẽ mừng cưới Khả Như 100 triệu đồng - Ảnh: Internet

Với tính cách hòa, đồng thân thiện như vậy nên nghệ sĩ hài Trường Giang rất được lòng bạn bè, đồng nghiệp xung quanh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

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Từ khóa:   Trường Giang Nhà vườn Trường Giang vbiz

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