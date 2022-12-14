Bật mí tên thật của 3 nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà và ý nghĩa đằng sau cái tên không phải ai cũng biết

Hậu trường 14/12/2022 19:25

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, 3 nhóc tỳ nhà Hà Hồ đã thu hút sự quan tâm lớn của mọi người nhưng không phải ai cũng biết tên thật của cả 3 đứa bé.

Hồ Ngọc Hà được biết đến là nữ ca sĩ đắt show trong làng giải trí Việt. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ, chuyện đời tư của ‘nữ hoàng giải trí’ cũng được công chúng đặc biệt chú ý. Đặc biệt là 3 nhóc tỳ nhà Hà Hồ, ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Dù vậy không phải ai cũng biết tên thật của ba đứa con nhà Hà Hồ.

Bật mí tên thật của 3 nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà và ý nghĩa đằng sau cái tên không phải ai cũng biết - Ảnh 1
3 nhóc tỳ nhà Hà Hồ luôn được công chúng đặc biệt chú ý - Ảnh: Internet

Đầu tiên phải kể đến Subeo, cậu nhóc là con chung của Hồ Ngọc Hà và đại gia phố núi Cường đô la. Kể từ khi còn nhỏ, nhóc tì này đã được công chúng đặc biệt quan tâm. Cậu bé thường được biết đến với tên gọi ở nhà là Subeo chính vì vậy ít ai biết được tên thật của quý tử nhà Hồ Ngọc Hà là gì. Thực tế tên trong giấy khai sinh của cậu bé đã tròn 11 tuổi này là Nguyễn Quốc Hưng.

Bật mí tên thật của 3 nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà và ý nghĩa đằng sau cái tên không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng - Ảnh: Internet

Cặp song sinh Leon - Lisa của cặp vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý là một trong những nhóc tì đình đám của showbiz Việt. Do mang quốc tịch Thụy Điển nên tên của nhóc tì của Hà Hồ khá đặc biệt, Chị ba Lisa có tên đầy đủ Elisabeth Ly, trong khi đó cậu út Leon là Leon Ray Ly. Được biết, tên gọi của cặp song sinh có ý nghĩa tượng trưng cho lòng tin mạnh mẽ.

Bật mí tên thật của 3 nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà và ý nghĩa đằng sau cái tên không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Lisa có tên đầy đủ Elisabeth Ly, Leon có tên đầy đủ là Leon Ray Ly - Ảnh: Internet

MC Quỳnh Hương từng tặng cho hai nhóc tì tên dựa trên quy luật của thần số học. Cô chia sẻ: "Chữ Lý là họ của cha, có số 3 và số 7. Nếu giờ đặt tên Minh, thằng nhỏ sẽ bị dư 2 số 4. Con nhỏ mà đặt Lý Linh thì sẽ bị dư 2 số 3. Vậy thì phải chấp nhận thằng bé sẽ thốc vác và mê vật chất hơn con bé. Con bé sẽ lại hơi mơ mộng hơn". Bởi vì thấy được sự ý nghĩa, Hồ Ngọc Hà đã quyết định đặt tên Tiếng Việt cho hai con là Lý Linh và Lý Minh.

Bật mí tên thật của 3 nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà và ý nghĩa đằng sau cái tên không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Tên tiếng Việt của Lisa là Lý Linh, còn Leon là Lý Minh - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ về cách đối xử của cậu bé Subeo với hai em song sinh Lisa – Leon khiến công chúng không ngớt lời khen ngợi "Cứ nghe Lisa Leon khóc là đang ăn, đang ngủ hay đang chơi game là chạy lại ôm hôn liền. Mẹ không còn mong gì hơn, cứ trở thành chàng trai tình cảm, tốt tính thì cuộc sống sẽ đối xử tốt với mình thôi Anh Cả nhé”.

Bật mí tên thật của 3 nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà và ý nghĩa đằng sau cái tên không phải ai cũng biết - Ảnh 5
Subeo luôn yêu thương hai em của mình - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại Subeo chủ yếu sống cùng bố Cường Đô La, đến cuối tuần cậu bé sẽ sang nhà mẹ Hà chơi. Mặc dù không sống cùng nhau nhưng Subeo luôn có mặt trong những chuyến đi chơi, du lịch của gia đình Hà Hồ. Có thể nói, dù bố mẹ đã ly hôn và có một tổ ấm mới nhưng Subeo vẫn luôn được cả hai yêu thương và dành sự quan tâm hết mực.

Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu?

Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu?

Sau khoảnh khắc mừng sinh nhật 2 tuổi của Leon - Lisa, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip để lộ hai món quà ‘cực xịn’ của cô và ông xã Kim Lý dành cho hai nhóc tỳ.

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