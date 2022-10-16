Sau vụ việc mất trộm không may vừa qua, Hồ Ngọc Hà tháp tùng Kim Lý lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và truyền thông với vẻ ngoài cực xịn.

Sau vụ việc mất trộm không may vừa qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và truyền thông với vẻ ngoài cực xịn. Hà Hồ tháp tùng bên ông xã Kim Lý tại sự kiện ra mắt mỹ phẩm. Hà Hồ tháp tùng bên ông xã Kim Lý tại sự kiện ra mắt mỹ phẩm sau vụ mất trộm - Ảnh: Internet Đáng chú ý, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ gây thương nhớ với visual xinh đẹp không tì vết và liên tục nở nụ cười rạng rỡ được dân tình dành nhiều lời khen. Hai vợ chồng cũng thể hiện sự ăn ý khi lên đồ ton-sur-ton trắng và tay trong tay không rời. Dù hình ảnh chỉ được ghi lại qua camera thường vẫn khiến dân tình không thể rời mắt.

Hai vợ chồng Hà Hồ cũng thể hiện sự ăn ý khi lên đồ ton-sur-ton trắng và tay trong tay không rời - Ảnh: Internet Được biết trước đó, vào tối ngày 13/10, ‘Nữ hoàng giải trí’ đã có buổi livestream trên trang cá nhân để giao lưu ngắn với người hâm mộ để chia sẻ chuyện hủy loạt show diễn tại Mỹ và thông báo lịch trình tiếp theo của mình tại Việt Nam. Bà xã Kim Lý cũng tiết lộ nguyên nhân là vì cô bị sốt và viêm phế quản nặng nên không thể đảm bảo được thể lực, khó có thể mang đến cho khán giả những màn trình diễn ưng ý nhất. Cuối buổi livestream, Hà Hồ cũng chia sẻ ngắn gọn về vụ trộm đột nhập căn biệt thự: "Gia đình của tôi vừa gặp một số chuyện không vui, và đang được phía công an hỗ trợ. Mong rằng sự việc sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất". Trước đó, Hồ Ngọc Hà có buổi livestream ngắn để thông báo hủy show diễn ở Mỹ và kể sơ lược về vụ mất trộm - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, vụ mất trộm nhiều tỷ cũng ảnh hưởng đến tâm lý người đẹp khá nhiều: "Gia đình Hà đã gặp một số chuyện không vui, và cũng đang được phía công an hỗ trợ. Hà hy vọng việc nào ra việc đó, sẽ giải quyết được trong thời gian sớm nhất", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Hà Hồ tình tứ bên ông xã Kim Lý - Ảnh: Internet Điều gây chú ý công chúng là Kim Lý đã phát biểu bằng tiếng Việt trong sự kiện nhưng từ ngữ và cách sắp xếp câu chữ vẫn còn hơi rối. Hà Hồ cũng ‘bênh vực’ ông xã rằng vì sống chung nhà nên quen rồi, nghe một câu cũng nắm được ý mà ông xã muốn nói nhưng cô thường cho khán giả phải đoán xem chồng cô nói gì. Chia sẻ của nữ ca sĩ khiến ai nấy bật cười. Kim Lý đã phát biểu bằng tiếng Việt trong sự kiện nhưng từ ngữ và cách sắp xếp câu chữ vẫn còn hơi rối - Ảnh: Internet Qua những khoảnh khắc này có thể thấy vụ mất trộm đã không tác động đến cảm xúc của vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý quá lâu. Họ có tinh thần phấn chấn và dường như đã trở lại nhịp sống bình thường.

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