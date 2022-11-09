Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu?

Hậu trường 09/11/2022 20:48

Sau khoảnh khắc mừng sinh nhật 2 tuổi của Leon - Lisa, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip để lộ hai món quà ‘cực xịn’ của cô và ông xã Kim Lý dành cho hai nhóc tỳ.

Hai bé sinh đôi Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý hiện là một trong những nhóc tỳ được yêu thích nhất trên mạng xã hội. Nhiều khoảnh khắc của hai bé được yêu thích và nhận được rất nhiều lời khen của khán giả.

Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu? - Ảnh 1
Hai bé sinh đôi Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý được nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã cùng đăng tải những hình ảnh cực kỳ đáng yêu của hai thiên thần Lisa và Leon trong dịp sinh nhật ấm cúng tại nhà. Hồ Ngọc Hà tiết lộ, do các con đã "có tuổi" rồi nên sinh nhật chỉ làm đơn giản trong nhà và mong hai con luôn vui vẻ. Hồ Ngọc Hà tâm sự: "Chúc mừng sinh nhật Lisa - Leon. Hãy sống thật vui nhé các con. Vì có tuổi rồi nên sinh nhật gói ghém trong nhà thôi à. Tụi con xin cảm ơn những lời chúc, những yêu thương của mọi người gửi tặng đến Lisa và Leon ạ!".

Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu? - Ảnh 2
Tiệc sinh nhật 2 tuổi ấm cúng tại nhà của Leon - Lisa - Ảnh: Internet

Bên cạnh bữa tiệc sinh nhật cùng những lời chúc mừng, các fan hâm mộ cũng mong ngóng màn bóc quà của hai nhóc tỳ. Chính vì thế, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip để lộ hai món quà ‘cực xịn’ của cô và ông xã Kim Lý dành cho hai nhóc tỳ.

Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu? - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tặng xe hơi đồ chơi cực xịn cho cặp sinh đôi - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cả hai đều phấn khích khi thấy được món quà sinh nhật đặc biệt của mình. Tuy nhiên khi thử lái "siêu xe" thì biểu cảm của Leon - Lisa lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi bé Lisa hào hứng ngồi lái xe hơi đồ chơi xung quang nhà thì Leon lại tỏ ra khá sợ sệt và thái độ nhật quyết không lên xe. Thậm chí, bảo mẫu còn bế cậu bé lên xe và dụ ngọt thử lái. Thế nhưng, khi vừa đứng lên, 'Cậu Ú' liền té cái oạch khiến cả nhà một phen náo loạn ‘dở khóc dở cười’ dỗ dành cậu nhóc.

Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu? - Ảnh 4Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu? - Ảnh 5

Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu? - Ảnh 6
Lisa hào hứng lái xe xung quanh nhà, ngược lại, Leon lại hoảng sợ trước món đồ chơi mới - Ảnh: Internet

Được biết, giá của 2 chiếc "siêu xe" này cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà vẫn quyết định thưởng món quà giá trị và không kém phần đáng yêu cho cặp song sinh nhân dịp 2 bé có thêm tuổi mới.

Biểu cảm trái ngược của Leon - Lisa nhà Hà Hồ - Kim Lý khi nhận quà sinh nhật 'siêu khủng' từ bố mẹ, có gì mà Leon sợ sệt cầu cứu? - Ảnh 7
Giá trị của món 'siêu xe' không hề nhỏ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù những ngày qua vợ chồng Hồ Ngọc Hà – Kim Lý trải qua biến cố không vui nhưng vẫn dành những điều tốt nhất cho hai con Lisa – Leon đón tuổi mới ngập tràn yêu thương và vô cùng ấm áp bên gia đình nhỏ.

 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà - Kim Lý Lisa - Leon vbiz

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