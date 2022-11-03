Vừa qua, gia đình Hồ Ngọc Hà bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản giá trị. Qua kiểm tra, gia đình nữ ca sĩ cho biết bị trộm đột nhập lấy 20 lượng vàng, 100.000 USD cùng nhiều loại trang sức có giá trị. Vụ mất trộm nhiều tài sản giá trị cũng ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của người đẹp khá nhiều khiến cô phải hủy cả show lớn tại Mỹ.

Vụ mất trộm nhiều tài sản giá trị cũng ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của Hồ Ngọc Hà khá nhiều - Ảnh: Internet

Sau sự cố mất trộm, nữ ca sĩ đã bình tâm trở lại và sớm hòa nhịp hoạt động nghệ thuật. Chính vì thế, mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải những khoảnh khắc cặm cụi luyện tập ca hát cho show diễn riêng của mình sắp tới tại Đà Lạt đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu. Dù chỉ diện trang phục đơn giản, dù đội mũ lưỡi trai không thấy rõ mặt nhưng ‘nữ hoàng giải trí’ vẫn toát lên thần thái rạng ngời.