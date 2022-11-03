Sau sự cố mất trộm ảnh hưởng đến sức khỏe, Hồ Ngọc Hà trở lại luyện tập cho show diễn quan trọng, thần sắc gây chú ý

Hậu trường 03/11/2022 19:32

Sau sự cố mất trộm, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc cặm cụi luyện tập ca hát cho show diễn riêng sắp tới, thần sắc hiện tại của nữ ca sĩ gây chú ý.

Vừa qua, gia đình Hồ Ngọc Hà bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản giá trị. Qua kiểm tra, gia đình nữ ca sĩ cho biết bị trộm đột nhập lấy 20 lượng vàng, 100.000 USD cùng nhiều loại trang sức có giá trị. Vụ mất trộm nhiều tài sản giá trị cũng ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của người đẹp khá nhiều khiến cô phải hủy cả show lớn tại Mỹ.

Sau sự cố mất trộm ảnh hưởng đến sức khỏe, Hồ Ngọc Hà trở lại luyện tập cho show diễn quan trọng, thần sắc gây chú ý - Ảnh 1
Vụ mất trộm nhiều tài sản giá trị cũng ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của Hồ Ngọc Hà khá nhiều - Ảnh: Internet

Sau sự cố mất trộm, nữ ca sĩ đã bình tâm trở lại và sớm hòa nhịp hoạt động nghệ thuật. Chính vì thế, mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải những khoảnh khắc cặm cụi luyện tập ca hát cho show diễn riêng của mình sắp tới tại Đà Lạt đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu. Dù chỉ diện trang phục đơn giản, dù đội mũ lưỡi trai không thấy rõ mặt nhưng ‘nữ hoàng giải trí’ vẫn toát lên thần thái rạng ngời.

Sau sự cố mất trộm ảnh hưởng đến sức khỏe, Hồ Ngọc Hà trở lại luyện tập cho show diễn quan trọng, thần sắc gây chú ý - Ảnh 2Sau sự cố mất trộm ảnh hưởng đến sức khỏe, Hồ Ngọc Hà trở lại luyện tập cho show diễn quan trọng, thần sắc gây chú ý - Ảnh 3

Sau sự cố mất trộm ảnh hưởng đến sức khỏe, Hồ Ngọc Hà trở lại luyện tập cho show diễn quan trọng, thần sắc gây chú ý - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà cặm cụi luyện tập cho show diễn riêng tại Đà Lạt - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà chia sẻ về lần quay trở lại này: "Hà thấy vô cùng phấn chấn vì đã lựa chọn những ca khúc tạo thành những liên khúc hay nhất mang đến cho mọi người trong đêm nhạc. Để có đươc những sự lựa chọn này Hà đã phải biên tập chọn lọc kỹ lưỡng và vô cùng nhức đầu nhưng rất hài lòng sau mỗi lần tập luyện và đã sẵn sàng cho đêm nhạc sắp tới tại Đà Lạt".

Sau sự cố mất trộm ảnh hưởng đến sức khỏe, Hồ Ngọc Hà trở lại luyện tập cho show diễn quan trọng, thần sắc gây chú ý - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà khá tâm huyết cho show diễn đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm ca hát - Ảnh: Internet

Trước đó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng lần đầu lộ diện tại một sự kiện sau sự cố mất trộm. Ngay lập tức, cặp đôi đã nhanh chóng chiếm spotlight xuyên suốt sự kiện.

Sau sự cố mất trộm ảnh hưởng đến sức khỏe, Hồ Ngọc Hà trở lại luyện tập cho show diễn quan trọng, thần sắc gây chú ý - Ảnh 6
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tay trong tay cùng diện ton sur ton trắng trong một sự kiện - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tay trong tay cùng diện ton sur ton trắng. Hà Hồ diện dây, khéo léo khoe 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Cả hai thoải mái trò chuyện vui vẻ và không ngại trao nhau những cử chỉ tình cảm.

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