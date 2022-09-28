Trong dịp theo mẹ Hồ Ngọc Hà đến phim trường, Lisa – Leon đã có lần đầu tiên gặp diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Trong khi mọi người đều rất vui vẻ hào hứng, còn cặp nhóc tỳ lại có biểu cảm khiến dân tình không khỏi bật cười.

Hai nhóc tỳ Lisa – Leon nhà Hồ Ngọc Hà – Kim Lý là một trong những nhóc tỳ nổi tiếng của nhà sao Việt. Nổi tiếng từ khi chào đời với số lượng fan khủng nên mọi khoảnh khác của cặp sinh đôi luôn được nhiều công chúng quan tâm. Gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh: Internet Mới đây, trong dịp theo mẹ Hồ Ngọc Hà đến phim trường, Lisa – Leon đã có lần đầu tiên gặp diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Trong khi mọi người đều rất vui vẻ hào hứng, còn cặp nhóc tỳ lại có biểu cảm khiến dân tình không khỏi bật cười.

Cụ thể, nhóc tỳ Lisa bày tỏ trạng thái không cảm xúc với Lan Ngọc mặc cho ‘ngọc nữ’ bày trò trêu chọc và gửi nụ hôn lên má thì con gái Hồ Ngọc Hà lại liên tục né tránh, quay mặt đi nơi khác. Lisa 'không cảm xúc' khi lần đầu gặp Lan Ngọc - Ảnh: Internet Trái ngược với ‘chị gái’ Lisa ‘không cảm xúc’ thì ‘cậu Ú’ Leon lại càng ‘bất ổn’ hơn khi chạm mặt Lan Ngọc. Trong khi Lan Ngọc thể hiện sự vui nhộn để làm thân với con trai Hồ Ngọc Hà một bài hát thì cậu nhóc lại tỏ ra hoang mang, ngơ ngác.

Trái ngược với ‘chị gái’ Lisa ‘không cảm xúc’ thì ‘cậu Ú’ Leon lại càng ‘bất ổn’ hơn khi chạm mặt Lan Ngọc - Ảnh: Internet Đáng nói hơn là lúc ‘ngọc nữ’ cất tiếng hát, nhóc Leon lại lộ rõ biểu cảm nhăn nhó, sợ hãi. Khi nữ diễn viên tiến lại gần thì Leon liền quay mặt đi và liên tục ‘cầu cứu’ mẹ. Nhiều khán giả dí dỏm nói rằng bé Leon gặp 'cú sốc đầu đời' khi thưởng thức giọng hát của ‘ngọc nữ’. Leon liên tục ‘cầu cứu’ mẹ khi Lan Ngọc cố tiếp cận - Ảnh: Internet Được biết đây không phải lần đầu tiên bé Leon khiến nhiều người thích thú vì những biểu cảm hài hước khi tiếp xúc với đồng nghiệp thân thiết của mẹ. Leon bật khóc khi chạm mặt ca sĩ Quang Vinh - Ảnh: Internet Dù sở hữu lượng fan hùng hậu, thế nhưng chưa ai có thể chinh phục được trái tim ‘cậu Ú’ Leon. Từ Bùi Anh Tuấn, Lê Thúy đến Phương Thanh, quý tử nhà Hồ Ngọc Hà đều lạnh lùng xa lánh, bật khóc nức nở khi tiếp xúc.

Biểu cảm 'cưng xỉu' của Lisa đòi mẹ Hồ Ngọc Hà ôm khi đi làm xa khiến dân tình đốn tim Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe con gái yêu đòi mẹ, đính kèm là loạt ảnh xinh xỉu của Lisa làm người hâm mộ cũng rung rinh theo.

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