Cơ ngơi 'khủng' đậm chất Việt của vợ chồng Hoa hậu Ngọc Hân khiến fan choáng ngợp

Ngoài lễ cưới, không gian tiệc cưới của nàng hậu cũng gây ấn tượng không kém. Lấy cảm hứng từ hình ảnh nên thơ của làng quê Việt Nam, không gian tiệc cưới của người đẹp được trang trí có phần mang hình ảnh truyền thống đậm chất vùng quê của Việt Nam.

Những ngày vừa qua, thông tin về đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân và chú rể Phú Đạt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi được đánh giá là ''trai tài gái sắc'' và trông rất xứng đôi khi đứng cạnh nhau.

Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của cặp "vợ chồng son" cũng được khán giả quan tâm theo dõi. Mới đây, tổ ấm "khủng" của đôi uyên ương cũng được tiết lộ khiến nhiều cư dân mạng thích thú, trầm trồ. Theo đó, cơ ngơi của cặp đôi là căn hộ rộng 95m2.

Phong cách của căn nhà mang nét truyền thống những cũng không kém phần hiện đại - Ảnh: Internet

Được biết, cơ ngơi này được sửa lại từ nơi cha mẹ Ngọc Hân sống. Đáng chú ý, căn hộ 95m2 được tự tay Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật mang đậm phong cách “hồn Việt” và đương nhiên nhìn vào những tấm ảnh netizen không khỏi phần ngưỡng mộ về con mắt thời trang của nàng hậu này.

Những chi tiết, nét kiến trúc đậm chất Việt Nam được thể hiện rõ nét qua những vật liệu sử dụng như gỗ mộc, sơn mài... Từng hoa văn trang trí trong căn hộ cũng đậm chất truyền thống Việt Nam. Không gian từ phòng bếp đến phòng ngủ được chủ nhà chăm chút hết sức tỉ mỉ, cẩn thận bằng cách lồng ghép những yếu tố truyền thống như cửa gỗ hay lồng chim.

Ngọc Hân và ông xã - Ảnh: Internet

Thông qua lễ cưới và thiết kế "tổ ấm", có thể thấy Hoa hậu Ngọc Hân rất ưa chuộng phong cách truyền thống, mang đậm nét văn hóa dân tộc.

Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội) năm 2013, người đẹp quê Hà Nội bắt đầu theo đuổi công việc thiết kế thời trang. Bạn trai của Ngọc Hân tên Phú Đạt, đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Cả hai quen biết nhau từ năm 2011, cũng từng chia tay song sau đó quay lại và đồng hành với nhau đến hiện tại.

Năm 2019, Ngọc Hân được bạn trai cầu hôn. Họ dự định tổ chức đám cưới hồi năm 2020 song phải hoãn lại vì dịch bệnh. Nói về người bạn đời, Hoa hậu Việt Nam 2010 nhận xét anh hóm hỉnh, có hiểu biết. Ngọc Hân từng tâm sự điều cô kỳ vọng nhất trong cuộc sống hôn nhân chính là việc cả hai chia sẻ cùng nhau những khó khăn. “Tôi nghĩ rằng đó mới đúng là người bạn đời, gắn bó lâu dài và chia sẻ mọi thứ với nhau", cô nói.