Hậu lập gia đình có vợ hiền con ngoan, Công Phượng vẫn quyết tâm xuất ngoại để tìm lại ánh hào quang năm xưa

Nguyễn Công Phượng được cho là sẽ xuất ngoại sang Nhật Bản để tìm kiếm cho mình cơ hội thử sức ở một môi trường bóng đá cao hơn lần nữa.

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết sẽ không dự AFF Cup 2022. Anh có kế hoạch xuất ngoại và đã chuẩn bị cho nó từ khá lâu. CLB tương lai của Phượng nhiều khả năng là Yokohama, đội á quân J2 League mùa này và sẽ lên J1 League 2023. Đây được cho là động thái muốn tìm lại ánh hào quang năm xưa thêm một lần nữa của ngôi sao Việt Nam. Nguyễn Công Phượng - Ảnh: Internet Thời gian này, Công Phượng đang nỗ lực nâng cao thể chất tại HAGL cùng HLV thể lực Witoon Mingkhau. Trong khi HLV Kiatisuk Senamuang và trợ lý Bundit Thiabthong trở về Thái Lan thăm gia đình trước, ông Witoon ở lại Gia Lai để rèn các bài tập phục hồi cho cầu thủ mang áo số 10.

Công Phượng dành thời gian hồi phục sau chấn thương háng để có thể trạng tốt nhất khi sang Nhật Bản. Giai đoạn cuối mùa giải V.League, cầu thủ này ít thi đấu cũng vì chấn thương háng và không có được màn trình diễn tốt nhất. Những năm gần đây, Công Phượng không được đánh giá cao khi những gì từng làm nên thương hiệu của cầu thủ này là rê bóng, tạo đột biến đều rất hiếm khi xuất hiện. Chính vì vậy, với việc xuất ngoại lần này người hâm mộ hy vọng có thể được nhìn thấy hình bóng của một cầu thủ 19 tuổi đã khiến cho bao thế hệ đam mê trái bóng tròn phải say mê mỗi lần nhìn anh chạm bóng.

Ngôi sao tuyển Việt Nam sẽ không tham dự AFF Cup - Ảnh: Internet Được biết Công Phượng có mối quan hệ với công ty môi giới cũ ở Nhật Bản để làm cầu nối cho mình. Cầu thủ trưởng thành từ HAGL giữ khá kín thông tin đội bóng. Anh muốn tập trung cho lần xuất ngoại này và rất quyết tâm để thành công. Khác với lần đầu ra đi hồi năm 2016, Phượng không còn trẻ. Anh xác định đây là cơ hội cuối để thể hiện bản thân ở một giải đấu có đẳng cấp cao hơn V.League. Quyết định đi Nhật Bản đồng nghĩa Phượng không thể dự AFF Cup. HLV Park Hang-seo vẫn coi Phượng là một con bài quan trọng và muốn triệu tập anh. Nhưng với tình hình này, tuyển Việt Nam sẽ dự AFF Cup mà không có Công Phượng. Vợ chồng Công Phượng - Ảnh: Internet Ngoài ra quyết định này cũng khiến fan của ngôi sao này không khỏi phần bất ngờ bởi mới cách đây không lâu tiền đạo người Nghệ An vừa mới cưới vợ và đón đứa con trai đầu lòng của mình. Công Phượng chính thức lên chức bố vào ngày 18/8/2021. Em bé hiện đã được hơn 7 tháng tuổi. Bé trai có biệt danh là Mito và vô cùng kháu khỉnh.

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