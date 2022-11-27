Vợ con Công Phượng hiếm khi xuất hiện công khai trên mạng xã hội cùng chồng, mỗi lần xuất hiện lại khiến dân tình rầm rộ

Trên trang cá nhân, HLV Kiatisuk (người Thái Lan) đăng tải bức hình chụp gia đình mình và gia đình Công Phượng khiến dân tình rầm rộ.

Trong giải AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay, Công Phượng không có tên ở danh sách triệu tập. Được biết, Công Phượng vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương. Ngôi sao khoác áo số 10 của HAGL bị đau sau trận trước Nam Định. Việc Công Phượng không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Dortmund tới đây, tiền đạo sinh năm 1995 này sẽ có thêm thời gian ở bên gia đình. Công Phượng vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương nên không có tên trong giải AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, HLV Kiatisuk (người Thái Lan) đăng tải bức hình chụp gia đình mình và gia đình Công Phượng. Đây cũng là lần hiếm hoi mà bà xã Viên Minh và con trai xuất hiện công khai cùng chồng.

Vợ và con trai Công Phượng hiếm khi xuất hiện công khai cùng chồng qua bức ảnh của HLV Thái Lan - Ảnh: Internet Gây chú ý hơn cả chính là con trai của Công Phượng đã lớn phổng phao, dù khoảnh khắc chụp từ xa nhưng ai cũng trầm trồ bởi cậu nhóc nhìn rất đáng yêu. Về phần Viên Minh, cô vẫn ghi điểm với phong cách thời trang giản dị, gương mặt xinh đẹp. Công Phượng kín đáo chuyện đời tư - Ảnh: Internet Được biết, chân sút quê Nghệ An rất kín kẽ về đời tư, sau khi lấy vợ càng hiếm khi chia sẻ về bà xã và cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí, việc Viên Minh mang bầu cũng chỉ được cư dân mạng đồn đoán thông qua sự thay đổi về ngoại hình của cô trong một số bức ảnh, như khi cặp đôi đi ăn với các cầu thủ khác. Vì thế, khi vợ "vượt cạn", Công Phượng cũng không chia sẻ rộng rãi thông tin.

Cặp đôi được coi là một trong những cặp đôi đẹp của làng bóng đá Việt - Ảnh: Internet Công Phượng và Viên Minh quen nhau từ năm 2014, trong chuyến tập huấn tại Bỉ của anh cùng U19 Việt Nam. Bên nhau nhiều năm nhưng cả hai chưa từng công khai chuyện tình cảm với công chúng. Cặp đôi được coi là một trong những cặp đôi đẹp của làng bóng đá Việt. Nếu chàng là cầu thủ nổi tiếng thì nàng là tiểu thư con nhà gia thế.

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