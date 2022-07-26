Cụ thể, trong một chương trình truyền hình ở Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo tiết lộ mắc chứng rối loạn hoảng sợ và vẫn đang phải dùng thuốc điều trị. Chứng bệnh này từng khiến ông phải nhập viện cấp cứu.

Trong thời gian nghỉ phép tại Hàn Quốc vừa qua, HLV Park Hang Seo đã bất ngờ khi họp báo xác nhận rằng bản thân đang mắc phải căn bệnh hiếm gặp mang tên rối loạn hoảng sợ. Được biết, đây là hội chứng khá hay bắt gặp bởi những người thường xuyên phải làm việc trong môi trường áp lực kéo dài và hiện vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Đầu tàu Đội tuyển Việt Nam hiện vẫn phải chấp nhận sống chung với căn bệnh này bằng cách phải sử dụng thuốc hàng ngày.

Chia sẻ về vấn đề mà HLV Park Hang Seo gặp phải, người đại diện Lee Dong Jun trong một phát biểu mới đây nhất từng tiết lộ:

"Tôi không biết rằng mình mắc chứng rối loạn hoảng sợ, dù có những triệu chứng. Tôi chỉ nghĩ là cơ thể mình có gì đó không ổn. Khi còn dẫn dắt CLB Sangju Sangmu, tôi từng bị sốc và được đưa tới phòng cấp cứu.

"Sức khỏe của ông Park vẫn đang ổn định tuy nhiên đây là một căn bệnh khá nguy hiểm. Ông ấy từng nhiều lần bị khó thở trong thời gian dẫn dắt ĐT Việt Nam do căng thẳng quá độ. Nếu không uống thuốc đều đặn sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

Lee Dong Jun tiết lộ về bệnh tình của vị HLV ngay lập tức khiến người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng - Ảnh: Internet

Nếu để ý thì người hâm mộ có thể dễ thấy hình ảnh ông Park thường tránh theo dõi những tình huống nguy hiểm của ĐT Việt Nam. Đây là khuyến cáo của các bác sĩ cho bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Ông ấy có thể phải đi cấp cứu nếu để bản thân rơi vào trạng thái hồi hộp hoặc kích động mạnh".

Phát biểu từ người đại diện Lee Dong Jun về bệnh tình của vị HLV ngay lập tức khiến người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của vị chiến lược gia 64 tuổi. CĐM cũng nhanh chóng tìm lại được hình ảnh HLV Park Hang Seo quay lưng về phía khán đài trong trận Chung kết King's Cup 2019 tại Thái Lan giữa Việt Nam vs Curacao.

HLV Park Hang Seo quay lưng về phía khán đài trong trận Chung kết King's Cup 2019 tại Thái Lan giữa Việt Nam vs Curacao - Ảnh: Internet

Ở trận đấu đó, Những chiến binh Sao Vàng hòa đại diện châu Mỹ với tỷ số 1-1 và để thua chung cuộc 4-5 sau loạt luân lưu đầy may rủi. Công Phượng dù thi đấu năng nổ nhất trên hàng công trong thời gian thi đấu chính thức nhưng lại là cầu thủ duy nhất bên phía Đội tuyển Việt Nam sút phỏng 11m.

Trong một diễn biến khác, HLV Park Hang Seo được xác nhận sẽ gọi lên tuyển quân số kỷ lục lên tới 35 cầu thủ lên trong đợt tập trung tháng 9 tới đây. Nhiều gương mặt mới sẽ được trao cơ hội, đồng nghĩa với việc có thể các công thần lâu năm sẽ không có tên nếu sa sút phong độ.

HLV Park Hang Seo được xác nhận sẽ gọi lên tuyển quân số kỷ lục lên tới 35 cầu thủ lên trong đợt tập trung tháng 9 tới đây - Ảnh: Internet

Hiện đang có tin đồn cho rằng học trò cưng Công Phượng có khả năng không được triệu tập. Tiền đạo thuộc biên chế HAGL hiện đang dính chấn thương và chỉ có thể trở lại vào khoảng cuối tháng 8 - gần sát thời điểm hội quân. Việc nghỉ thi đấu trong một thời gian khá dài rất có thể sẽ khiến Công Phượng lỡ hẹn với loạt trận giao hữu tới đây của Đội tuyển Việt Nam.

Việc Công Phượng chấn thương có thể khiến HLV Park Hang Seo phải tính tới phương án gạch tên cậu học trò cưng để trao cơ hội cho những cầu thủ khác có phong độ tốt hơn.

Việc Công Phượng chấn thương có thể khiến HLV Park Hang Seo phải tính tới phương án gạch tên cậu học trò cưng - Ảnh: Internet

HLV Park Hang-seo đang là 'thuyền trưởng' của đội tuyển Việt Nam và những áp lực thành tích cũng tác động xấu đến bệnh của ông. Cũng trong buổi phỏng vấn, HLV Park thừa nhận nếu có kiếp sau thì sẽ không làm công việc liên quan đến bóng đá.

"Nếu được sinh ra lần nữa, tôi sẽ không muốn làm HLV bóng đá đâu, vì tôi đã trải nghiệm tất cả những khó khăn của cuộc đời cầu thủ và huấn luyện viên rồi. Dù thế, bóng đá là mọi thứ của cuộc đời tôi. Tôi đã chơi bóng từ năm 16 tuổi. Thứ duy nhất mà tôi làm tốt là bóng đá. Đó là điều tôi tự hào và không bao giờ quên", nhà cầm quân 64 tuổi nói thêm.