HLV Park Hang Seo mắc chứng bệnh rối loạn hoảng sợ, từng sốc, nghẹt thở phải đưa đi cấp cứu

Tin tức giải trí 07/07/2022 10:07

Cho đến hiện tại, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn đang phải dùng thuốc điều trị, cơ thể mắc chứng hoảng loạn, và lo âu bất thường.

Vị HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam hiện đang có mặt tại Hàn Quốc để mừng thọ 100 tuổi của mẹ ông. Có thể thấy, cả một cuộc đời của vị huấn luyện viên họ Park gắn liền với bóng đá, từ sau khi trở thành huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park đã giúp đội bóng nước nhà ghi rất nhiều thành tích, lập những chiến công vẻ vang được xem là kì tích từ trước đến giờ.

HLV Park Hang Seo mắc chứng bệnh rối loạn hoảng sợ, từng sốc, nghẹt thở phải đưa đi cấp cứu - Ảnh 1

HLV Park Hang-seo trên 1 truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: Tổ quốc

Trích dẫn từ VTC, khi về nước nhà, ông đã có những chia sẻ trên đài truyền hình Hàn Quốc với cương vị khách mời, tại đây, nhà cầm quân họ Park tiết lộ ông từng phải đi kiểm tra sức khỏe. Bản thân không hề biết mình mắc chứng bệnh lo âu, rối loạn hoảng sợ. Chỉ sau khi được thăm khám, ông mới có kết quả chính xác.

HLV Park Hang Seo mắc chứng bệnh rối loạn hoảng sợ, từng sốc, nghẹt thở phải đưa đi cấp cứu - Ảnh 2

Sự nghiệp của HLV Park Hang-seo không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ảnh: Tổ quốc

Cụ thể, căn bệnh này đã từng khiến vị HLV 2 lần nhập viện cấp cứu, ông cũng diễn tả trạng thái của mình vô cùng nguy hiểm như: cơ thể không ổn, sốc nặng, nghẹt thở và ‘như sắp chết vậy’. HLV chia sẻ cảm xúc: "Khi còn dẫn dắt CLB Sangju Sangmu, tôi từng bị sốc và được đưa tới phòng cấp cứu. Sau một cuộc kiểm tra toàn diện, họ nói đó là chứng rối loạn hoảng sợ và kéo dài được một thời gian rồi. Khi các triệu chứng ập đến. Tôi đã từng nghĩ rằng có vấn đề gì đó không ổn trong cơ thể mình nhưng tôi không hề biết đó là chứng rối loạn hoảng sợ. Tôi nằm trong phòng và cảm thấy không thể thở nổi, như sắp chết vậy.’" HLV họ Park sợ rằng mình không qua khỏi được "cơn hoảng sợ ập đến và tôi không thể kiểm soát”.

Cho đến hiện tại, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn phải dùng thuốc để ngăn chứng bệnh này phát tác, nhất là khi phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc. Dẫu vậy, ông cũng trấn an người hâm mộ: ‘Có lẽ tôi bị căng thẳng khi suy nghĩ về kết quả của đội bóng. Nhưng hầu hết mọi người đều có những thứ phải lo lắng mà.’

Được biết, rối loạn hoảng sợ là bệnh thuộc nhóm rối loạn lo âu, khiến người bệnh gặp những cơn hoảng sợ kịch phát đột ngột và mạnh mẽ, gây ra các phản ứng dữ dội của cơ thể. Cảm giác lo lắng sợ hãi xuất hiện thường xuyên mặc dù không có nguyên nhân cụ thể, không có dấu hiệu báo trước.

HLV Park Hang Seo mắc chứng bệnh rối loạn hoảng sợ, từng sốc, nghẹt thở phải đưa đi cấp cứu - Ảnh 3

Bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: VTC

Chia sẻ trên Tổ quốc, nhà cầm quân cũng nói đùa về hành trình sự nghiệp của mình: "Nếu được sinh ra lần nữa, tôi sẽ không muốn làm HLV bóng đá đâu, vì tôi đã trải nghiệm tất cả những khó khăn của cuộc đời cầu thủ và huấn luyện viên rồi. Dù thế, bóng đá là mọi thứ của cuộc đời tôi. Tôi đã chơi bóng từ năm 16 tuổi. Thứ duy nhất mà tôi làm tốt là bóng đá. Đó là điều tôi tự hào và không bao giờ quên".

Đến hiện tại, HLV Park Hang-seo tính đến tháng 10 tới, ông có tròn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Trong suốt thời gian dẫn dắt đội tuyển, người lái đò cùng các cầu thủ của mình đã lập nên hàng loạt chiến tích lẫy lừng như á quân U23 châu Á, hạng tư Asiad, 2 HCV SEA Games, vô địch AFF Cup và lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Đội bóng ông dẫn dắt khiến cổ động viên không ít lần vỡ òa trong các trận đấu.

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Từ khóa:   HLV Park Hang Seo Bóng đá Việt Nam HLV Park

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