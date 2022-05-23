Trước chiến thắng vẻ vang của U23 Việt Nam tại SEA Games 2022, xuất hiện 'phiên bản nhí' cực giống thầy Park Hang Seo gây sốt CĐM

Trước chiến thắng vẻ vang này, có thể nhận thấy công lao to lớn của huấn luyện viên Park Hang Seo là điều đáng để nhắc tới. Cũng mới đây hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo với "phiên bản nhí" đã được CĐM phát hiện và chia sẻ lên mạng xã hội một cách rầm rộ.

Vừa qua, tối ngày 22/5 đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ vỡ oà vui mừng khi chính thức vô địch SEA Games 31.

Trà My Idol đã có chia sẻ hài hước trên Facebook: "Bác Park ơi cháu của bác nè. Từ khi có bác mọi người được đi bão đều đều vui như trẩy hội. Chúc mừng tất cả những chiến thắng của các vận động viên, tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ cùng với tất cả những huy chương mà chúng ta có được tại SEA Games 2022 ".

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Trà My Idol vừa đăng tải hình ảnh con trai Hayden, cậu bé có tên thật là Gia Hưng, đi kèm với hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo. Trong bức ảnh, bé Hayden đã có khoảnh khắc, vô cùng đáng yêu cùng biểu cảm hết sức giống thầy Park Hang Seo. Được biết bức ảnh này do một người bạn của Trà My Idol bỗng phát hiện ra và gửi cho nữ ca sĩ.

Bài viết trên trang cá nhân của Trà My Idol. - Ảnh chụp màn hình

Trước dòng chia sẻ này của Trà My Idol, nhiều netizen cũng đã bình luận công nhận sự giống nhau của thầy Park và bé Hayden. Đồng thời, họ cũng tỏ ra vô cùng thích thú với biểu cảm của bé Hayden:

- Đáng yêu hết biết, bé Hưng luôn tự hỏi rằng mẹ đã xem hình của ông nhiều đến cỡ nào khi Hưng còn trong chiếc bụng xinh xắn của mẹ.

- Đã thấy sự giống nhau này từ lâu rồi rất may có người nói hộ lòng mình.

- Đúng ý vì nói thật cứ xem hình Hưng là nhớ ra thầy Park, đúng 1 cách kỳ lạ.

- Tối qua em nằm xem ảnh, xong cuối cùng cũng nhận ra là ẻm ấy giống thầy Park, hôm nay thì thấy chị đăng luôn.

Trước đó, đã có rất nhiều khoảnh khắc biểu cảm của bé Hayden trở thành các meme đáng yêu trên mạng xã hội, khiến cho CĐM trầm trồ thích thú.