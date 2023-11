Trước chiến thắng vẻ vang của U23 Việt Nam tại SEA Games 2022, xuất hiện 'phiên bản nhí' cực giống thầy Park Hang Seo gây sốt CĐM

Trước chiến thắng vẻ vang này, có thể nhận thấy công lao to lớn của huấn luyện viên Park Hang Seo là điều đáng để nhắc tới. Cũng mới đây hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo với "phiên bản nhí" đã được CĐM phát hiện và chia sẻ lên mạng xã hội một cách rầm rộ.

Thầy Park Hang Seo. - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Trà My Idol vừa đăng tải hình ảnh con trai Hayden, cậu bé có tên thật là Gia Hưng, đi kèm với hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo. Trong bức ảnh, bé Hayden đã có khoảnh khắc, vô cùng đáng yêu cùng biểu cảm hết sức giống thầy Park Hang Seo. Được biết bức ảnh này do một người bạn của Trà My Idol bỗng phát hiện ra và gửi cho nữ ca sĩ.

Bé Hayden. - Ảnh: FBNV

Trà My Idol đã có chia sẻ hài hước trên Facebook: "Bác Park ơi cháu của bác nè. Từ khi có bác mọi người được đi bão đều đều vui như trẩy hội. Chúc mừng tất cả những chiến thắng của các vận động viên, tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ cùng với tất cả những huy chương mà chúng ta có được tại SEA Games 2022".