Sau chiến thắng vẻ vang tại SEA Games 31, U23 Việt Nam được giao nhiệm vụ mới, tân HLV tuyên bố 1 điều khác với ông Park Hang Seo

Tin tức giải trí 25/05/2022 10:23

Mới đây, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV đã tập trung tại trụ sở VFF và chuẩn bị di chuyển cho hành trình sắp tới.

Theo Thanh Niên, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc Gong Oh-kyun đã tập trung tại trụ sở VFF ngày 24/5 và ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 15 giờ 45. Theo kế hoạch, cả đội sẽ bay vào TP.HCM vào lúc 20 giờ cùng ngày. Tiếp đến, đội nối chuyến bay sang UAE để tập huấn.

Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát với U23 UAE, dự kiến vào ngày 28/5. Ngày 29/5, đội sẽ di chuyển từ UAE sang Uzbekistan tham dự VCK U23 châu Á 2022.

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Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát với U23 UAE, dự kiến vào ngày 28/5. Ngày 29/5, đội sẽ di chuyển từ UAE sang Uzbekistan tham dự VCK U23 châu Á 2022 - Ảnh: Thanh Niên

Trước khi đội tuyển lên đường, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp mặt, động viên với thầy trò HLV Gong Oh-kyun. Theo đó, ông Tuấn đã giành nhiều lời khen ngợi, động viên và chúc cho cả đổi sẽ đạt nhiều thành tích tốt, tạo được ấn tưởng nổi bất trong những giải đấu sắp tới.

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Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - Ảnh: Thanh Niên

"Về lực lượng, U23 Việt Nam là sự kết hợp của hai đội hình đã vô địch U23 Đông Nam Á 2022 và SEA Games 2021. Sau những gì đã thể hiện ở tầm Đông Nam Á, tôi mong các bạn sẽ thể hiện tốt ở giải đấu cấp châu lục. Ở SEA Games 31 và VCK U23 Đông Nam Á 2022, các cầu thủ đã từng bước khắc phục khó khăn để giành được những thành công, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân và nhà nước. Hy vọng rằng, U23 Việt Nam sẽ tiếp nối tinh thần ấy, biến những mong mỏi của người hâm mộ thành động lực ra sân ở VCK U23 châu Á 2022.

Ở vòng bảng U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ gặp Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam hãy thi đấu cố gắng từng trận một, trước từng đối thủ để có kết quả tốt nhất. Bên cạnh đ.ó, U23 Việt Nam cũng thể hiện hình ảnh fair play từ chuyên môn sân cỏ đến bên ngoài cuộc sống. Một lần nữa, thay mặt Thường trực VFF, tôi mong các bạn mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà" - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Về phần tân HLV Gong Oh-kyun, theo VOV, ông gửi lời chúc mừng đến cả đổi đã giành HCV SEA Games 31 vừa rồi và cho hay sẽ nỗ lực mang thành công về cho U23 Việt Nam trên chặng đường sắp tới.

"Năm 2018, tôi là thành phần Ban huấn luyện của U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á. Lúc đó, U23 Việt Nam từng đối đầu U23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Lần này, tôi là HLV trưởng U23 Việt Nam. Tôi hy vọng có thể mang vinh quang về cho U23 Việt Nam trên cương vị HLV trưởng.

Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến những cầu thủ đã cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 vừa rồi. Tới đây, các bạn sẽ tham gia VCK U23 châu Á. Hy vọng chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt" - HLV Gong Oh-kyun chia sẻ.

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HLV Gong Oh-Kyun hy vọng sẽ giúp U23 Việt Nam thành công ở VCK U23 châu Á 2022 - Ảnh: VOV

Trong bản danh sách được ông Gong Oh-Kyun công bố cho hành trình tại VCK U23 châu Á, 14 gương mặt giành HCV SEA Games 31 gồm có: thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng…

11 cầu thủ còn lại cũng đều là những gương mặt nhận được sự đánh giá cao của HLV Gong Oh-Kyun trong giai đoạn tập huấn vừa qua tại Hà Nội, hứa hẹn sẽ tạo ra làn gió mới cho lối chơi của U23 Việt Nam. Có thể kể đến một số cái tên nổi bật như hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Hà Trung Hậu (Becamex Bình Dương), tiền vệ Võ Đình Lâm (HAGL), Khuất Văn Khang (Viettel), tiền đạo Lê Minh Bình (CAND), Trần Danh Trung (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội).

HLV Gong Oh-Kyun nhắn nhủ đến 14 gương mặt kể trên: "Các bạn đang làm quen với chiến thuật của HLV Park Hang Seo, nhưng hiện tại, tôi đang sử dụng một chiến thuật khác. Hy vọng các bạn sẽ làm quen được với chiến thuật mới của tôi.

Tất nhiên, 11 cầu thủ còn lại đã tập với tôi một thời gian ở Hà Nội nên nắm rõ hơn. Chung cuộc, tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình. Kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm. Còn các bạn cứ cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo ĐTQG" - HLV Gong Oh-kyun chia sẻ thêm.

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