NÓNG: Trụ cột tài năng của U23 Việt Nam bị đứt dây chằng nghiêm trọng, phải sang Singapore phẫu thuật

Với việc dính chấn thương đứt dây chằng chéo đầu gối, một hậu về tài năng của U23 Việt Nam sẽ sang Singapore để chữa trị dứt điểm chấn thương.

Theo VnExpress, trước trận trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam mang theo áo số 2 khi chụp ảnh lưu niệm. Đó là áo của Lê Văn Xuân. Được biết, nam cầu thủ được lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái tại SEA Games 31 nhưng bị chấn thương nặng, đến mức phải nhập viện trong trận bán kết với Malaysia trước đó. Các cầu thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng chiếc áo số 2 của Lê Văn Xuân - Ảnh: VnExpress Sau khi đội nhà đánh bại Thái Lan 1-0, Văn Xuân chống nạng vào sân chung vui. HLV Park Hang-seo và đồng đội chạy đến ôm hôn, động viên cầu thủ 23 tuổi.

"Tất nhiên, tôi tiếc vì không thể ra sân ở chung kết, nhưng điều quan trọng là đội nhà đã giành HC vàng. Tôi nghĩ việc mình có ra sân hay không đã không còn quan trọng vì các đồng đội đã làm thay phần việc của tôi" - Lê Văn Xuân chia sẻ. Nam cầu thủ được chẩn đoán đứt dây chằng chéo đầu gối - Ảnh: VnExpress Theo VTV News, qua kiểm tra, Lê Văn Xuân được các bác sĩ xác định bị đứt dây chằng chéo đầu gối và phải tiến hành phẫu thuật. Cầu thủ này sẽ lên đường sang Singapore để điều trị chấn thương và cần khoảng 6 tháng để có thể trở lại sân cỏ. Điều này đồng nghĩa với việc Văn Xuân sẽ không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào đầu tháng 6. Bởi sau trận chung kết SEA Games 31, các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ được nghỉ một ngày trước khi tập trung trở lại và lên đường sang Uzbekistan vào ngày 24/5.

Khoảnh khắc Lê Văn Xuân gặp chấn thương - Ảnh: VTV News Văn Xuân là một trong những hậu vệ quan trọng bậc nhất của lứa U23 hiện tại dưới thời HLV Park Hang Seo. Cầu thủ sinh năm 1999 từng được thầy Park tin tưởng và gọi lên tuyển hồi vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á. Bên cạnh đó, Lê Văn Xuân cũng là lựa chọn số 1 nơi hành lang cánh trái của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu chưa thể thi đấu. Ở Vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra hồi tháng 10/2021, Văn Xuân là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Đài Loan, góp phần giúp U23 Việt Nam góp mặt ở VCK.

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