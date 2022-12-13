MC Misoa Kim Anh tiết lộ bạn trai muốn một cơ hội để bù đắp tổn thương, netizen phản đối quyết liệt: 'Vũ phu đó là bản chất không sửa đổi được đâu'

Hậu trường 13/12/2022 15:53

MC Misoa Kim Anh tiết lộ sức khỏe đã hồi phục được 80%, đồng thời cho biết bạn trai muốn cơ hội để bù đắp tổn thương.

Sau một thời gian ngắn tạm thời ngưng dùng mạng xã hội kể từ khi vướng vào ồn ào bị bạn trai bạo hành với thương tích khá nặng dẫn đến khuôn mặt phần nào đó của MC xinh đẹp này bị biến dạng. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Misoa Kim Anh đã có đôi lời gửi đến người hâm mộ về tình hình sức khỏe hiện tại và diễn biến vụ việc đang ra sao. 

MC Misoa Kim Anh tiết lộ bạn trai muốn một cơ hội để bù đắp tổn thương, netizen phản đối quyết liệt: 'Vũ phu đó là bản chất không sửa đổi được đâu' - Ảnh 1
MC Misoa Kim Anh tiết lộ bạn trai muốn một cơ hội để bù đắp tổn thương, netizen phản đối quyết liệt: 'Vũ phu đó là bản chất không sửa đổi được đâu' - Ảnh 2
Bài đăng mới nhất của MC Misoa Kim Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Người đẹp cho biết hiện tại sức khỏe của cô đã ổn định hơn, đồng thời phía bạn trai đã có động thái xin lỗi và mong muốn bù đắp sau khi "tác động vật lý" nữ MC.

Cụ thể Misoa Kim Anh cho biết: "Xin chào cả nhà. Đầu tiên là cho Misoa xin lỗi tất cả mọi người, bạn bè, anh chị em đã gửi bình luận, tin nhắn thăm hỏi trong suốt một tuần qua mà Misoa không thể hồi đáp được, do mình muốn nhanh chóng ổn định tâm lý nên mình chủ động hạn chế sử dụng điện thoại. Sau những ngày rất áp lực cùng mớ cảm xúc hỗn độn thì nay mình đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Vết thương cũng đã phục hồi 80%. L cũng đã nhận ra lỗi sai, xin lỗi mình và gia đình, bày tỏ mong muốn được sửa chữa, bù đắp những tổn thương đã gây ra. Các bên đã gặp nhau ở cơ quan Công An và gia đình mình đại diện giải quyết sự việc".

MC Misoa Kim Anh tiết lộ bạn trai muốn một cơ hội để bù đắp tổn thương, netizen phản đối quyết liệt: 'Vũ phu đó là bản chất không sửa đổi được đâu' - Ảnh 3
Misoa và bạn trai thời còn mặn nồng - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng Misoa Kim Anh không quên gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng cô trong thời gian “bế quan toả cảng” vừa qua: "Cám ơn cô Chuông đã đến trò chuyện, giúp em giải toả bớt những thứ tiêu cực và gieo hạt mới trong tâm trí đợi một ngày sẽ nở hoa. Mình mong ngày được gặp lại mọi người với hình ảnh rạng rỡ, khoẻ mạnh hơn và cùng nhau, chúng ta nói về mọi điều tốt đẹp thôi nhé".

MC Misoa Kim Anh tiết lộ bạn trai muốn một cơ hội để bù đắp tổn thương, netizen phản đối quyết liệt: 'Vũ phu đó là bản chất không sửa đổi được đâu' - Ảnh 4

MC Misoa Kim Anh tiết lộ bạn trai muốn một cơ hội để bù đắp tổn thương, netizen phản đối quyết liệt: 'Vũ phu đó là bản chất không sửa đổi được đâu' - Ảnh 5
 Nhan sắc xinh đẹp của Misoa Kim Anh - Ảnh: Internet

Trước đó hàng loạt hình ảnh liên quan đến MC xinh đẹp này đã bị cư dân mạng truyền tay nhau trên MXH với gương mặt bị sưng khá lớn, điều này không khỏi khiến cho fan của người đẹp sinh năm 1991 này cảm thấy buồn lòng bởi trong các show hẹn hò trước đây chia sẻ về đường tình duyên của mình, Misoa Kim Anh thường không có được tình yêu trọn vẹn và có vẻ như lần này cũng không phải là một ngoại lệ. 

Misoa Kim Anh tên thật là Trần Thị Kim Anh, sinh năm 1991. Cô được khán giả biết đến với vai trò diễn viên, MC, tham gia nhiều show hẹn hò trên sóng truyền hình. Năm 2010, cô giành giải “Hot Vteen” toàn quốc. Nhờ lợi thế về hình thể, Misoa Kim Anh còn làm người mẫu ảnh, đóng quảng cáo

 

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