Sau nhiều ngày im lặng, anh bạn trai 'tác động vật lý' khiến gương mặt MC Misoa biến dạng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội?

Bài viết sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.

Cách đây vài ngày trước, thông tin MC Misoa Kim Anh bị bạn trai "tác động vật lí" đã nhanh chóng nhận về sự quan tâm mạnh mẽ từ giới truyền thông và đông đảo khán giả. Ngay lập tức những hình ảnh, video cô bị bạo hành nhanh chóng được cư dân mạng nhanh chóng truyền tay nhau ở khắp diễn đàn lớn nhỏ. Không ít người đã bày tỏ sự xót xa khi ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nữ MC bị bầm tím, biến dạng sưng phù khó có thể nhận ra. Thông tin MC Misoa Kim Anh bị bạn trai "tác động vật lí" đã nhanh chóng nhận về sự quan tâm mạnh mẽ từ giới truyền thông và đông đảo khán giả - Ảnh: Internet Sau nhiều ngày im lặng trước ồn ào, mới đây bạn trai MC Misoa Kim Anh đã lên tiếng về hành động đánh bạn gái vừa qua. Cụ thể, anh đã đăng tải bài viết dài gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn gái. Anh viết:

“Xin chào các bạn, mình là Long Đinh đây. Trong những ngày qua, mình im lặng không phải để lẩn trốn hay tránh né bất kỳ điều gì, mà bản thân mình muốn dành thời gian để suy ngẫm thật kỹ lưỡng về những chuyện vừa qua. Mình không muốn biện hộ, đổ lỗi hay bao biện gì về hành động của mình cả. Là một người đàn ông, mình không nên và không bao giờ được phép làm tổn thương bất kỳ người phụ nữ nào cho dù vì lý do gì. Qua những dòng này mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Misoa vì tất cả, đến bạn bè và người thân của 2 đứa và cả người theo dõi của cả hai. Mình sai thật rồi, mình xin lỗi, bản thân mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi mặt của sự việc này. Những ngày vừa qua mình đã suy nghĩ rất nhiều, xin lỗi vì cảm xúc bồng bột nhất thời đã liên lụy và dẫn đến hậu quả như những ngày qua”.

Sau nhiều ngày im lặng trước ồn ào, mới đây bạn trai MC Misoa Kim Anh đã lên tiếng về hành động đánh bạn gái vừa qua - Ảnh: Internet Bài viết sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận khán giả vẫn cho rằng không thể thông cảm hay tha thứ cho hành động quá vũ phu của anh chàng này. đứng trước ồn ào liên quan đến đời tư, Misoa Kim Anh cũng thường xuyên cập nhật tình hình hàng ngày của bản thân để trấn an tâm lý của người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, đứng trước ồn ào liên quan đến đời tư, Misoa Kim Anh cũng thường xuyên cập nhật tình hình hàng ngày của bản thân để trấn an tâm lý của người hâm mộ. Đồng thời, người đẹp cũng hy vọng cư dân mạng ngừng phát tán các hình ảnh, video cô bị bạo hành và khẳng định vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp nhận.

Vẻ ngọt ngào của MC Misoa trước khi bị bạn trai đánh lệch mặt MC Misoa sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông và nụ cười tươi tắn.

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