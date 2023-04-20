Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, để có được hào quang như ngày hôm nay thì cô đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc làm mới bản thân. Trong khi hàng loạt ngôi sao ca nhạc cùng thời đang bị công chúng ngó lơ thì Tóc Tiên là một trong những cái tên hiếm hoi được công chúng quan tâm nhờ thực lực và sự nghiêm túc với nghề.

Sở hữu lượng fan đông đảo cùng những bài hit đình đám, Tóc Tiên hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu của Việt Nam. Bằng những cú chuyển mình ít ai ngờ tới, Tóc Tiên đã ngày càng chiếm trọn tình yêu của khán giả. Mỗi phong cách cô đem lại đều khiến cả cộng đồng mạng "dậy sóng".

Trong giai đoạn trình diễn ở nước ngoài, màu giọng Tóc Tiên đã có phần sáng hơn, nhưng vẫn giữ được độ ấm, thích hợp để thể hiện những bản ballad tân nhạc trữ tình, dịu dàng, nhẹ nhàng, gợi không khí xưa cũ từ những thập niên trước. Đây là màu giọng mà khán giả hải ngoại ưa chuộng.

Vốn sở hữu chất giọng lạ và đầy nội lực, Tóc Tiên lại gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả bởi sự linh hoạt, đa dạng và dễ dàng biến hóa theo từng dòng nhạc mà cô thể hiện. Ở thời kỳ đầu mới đi hát, Tóc Tiên thể hiện rõ mình là một nữ trung (mezzo soprano), hát trung và cận trầm rất tốt, với âm sắc hơi tối. Điều này được thể hiện rõ nhất ở bài hát Khúc tình xa. Khác với các ca sĩ khác, Tóc Tiên lại xuất phát điểm là nữ trung nhưng càng về sau giọng lại càng sáng, mảnh, lên cao dễ dàng và sử dụng giả thanh tốt hơn. Điều đó cho thấy, Tóc Tiên rất nỗ lực trong việc luyện thanh, cải thiện giọng hát, mở rộng quãng giọng để thể hiện được ca khúc tốt hơn, đa dạng hơn.

Tới khi về Việt Nam và kết hợp cùng Hoàng Tourliver, Tóc Tiên gần như chuyển hẳn thành nữ cao trữ tình sáng mảnh (light lirico soprano). Giọng cô trở nên rất sáng, bay, mảnh nhẹ và thậm chí trẻ trung hơn cả những giai đoạn trước, lột xác trở thành thiếu nữ. Nhờ sự thay đổi này, Tóc Tiên thành công khi dẫn đầu các xu hướng nhạc, tiếp cận được khán giả trẻ và trở thành thần tượng được đông đảo công chúng yêu thích.

Tóc Tiên với phong cách ngày càng táo bạo hơn - Ảnh: Internet

Tuy sự thay đổi về giọng hát khiến khả năng hát trầm và cận trầm của cô không còn tốt như trước đây nhưng cô lại có được khả năng hát lên cao dễ dàng. Có thể nói, Tóc Tiên là một trong số ít các ca sĩ có sự đầu tư và cải thiện từng ngày về giọng hát lẫn phong cách. Đó cũng là điểm nổi bật khiến cô có thể trụ lại trong giới âm nhạc Việt cho đến hiện tại.

Luôn đổi mới hình tượng

Tóc Tiên vốn không được gia đình ủng hộ việc theo đuổi ca hát và suốt quãng thời gian đi học, cô phải gồng mình để vừa giữ vững vị trí học sinh giỏi tại trường vừa được đi hát. Nếu theo dõi cô từ những ngày đầu, chắc hẳn các bạn sẽ thấy được sự nỗ lực không ngừng của cô trong sự nghiệp ca hát.

Tóc Tiên không chịu yên phận với những dòng nhạc Pop, trữ tình mình từng hát mà liên tục biến hóa, thử nghiệm nhạc mới để bắt kịp thời đại, tiếp cận giới trẻ như Trap, EDM, R&B… Ngoài việc chăm chút về giọng hát và phong cách, Tóc Tiên cũng đã đầu tư luyện tập vũ đạo để trở thành nghệ sĩ đa năng trên sân khấu.

Tóc Tiên đầu tư luyện tập vũ đạo - Ảnh: Internet

Ngoài khả năng biến tấu linh hoạt, Tóc Tiên còn có khả năng làm chủ sân khấu, giao tiếp với khán giả rất tốt, tự nhiên, năng động. Ở Tóc Tiên là hình ảnh nghệ sĩ thế hệ mới, chăm chỉ, cần mẫn, biết làm mọi việc và chủ động trong tất cả mọi thứ, không dựa dẫm vào những thứ quen thuộc.

Trong năm 2022, Tóc Tiên trở lại với khán giả bằng một màu sắc mới qua album "Cong". Đây có thể nói là bước chuyển khá mạnh của Tóc Tiên. Từ việc gồng mình để làm một “nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới” trong nhiều năm, Tóc Tiên đã trở lại với màu sắc đa dạng hơn, sắc thái hơn và cũng thể hiện được nhiều khía cạnh khác biệt hơn.

Tóc Tiên càng quét thị trường âm nhạc với album "Cong" - Ảnh minh họa: Internet

Ở giải Cống hiến 2023, Cong được đề cử hạng mục Album của năm. Ở hạng mục này Cong có chất lượng sáng tạo và nổi bật hơn hẳn Make it Together của Đinh Mạnh Ninh và Một vạn năm của Vũ. Tuy nhiên, cô gặp phải hai đối thủ khá mạnh về chất lượng là Citopia của Phùng Khánh Linh và LINK của Hoàng Thùy Linh. Mặc dù trắng tay ra về nhưng điều an ủi cho Tóc Tiên là cô đang nhận được phản hồi tích cực với những thay đổi trong âm nhạc của mình.

Những năm gần đây, cô không ngừng thay đổi phong cách của bản thân để phù hợp với từng dòng nhạc mà cô theo đuổi. Khi trở về Việt Nam, hình ảnh Tóc Tiên với mái tóc ngắn đã trở nên ngày càng quen thuộc trong mắt khán giả. Nhiều người còn đánh giá vui rằng Tóc Tiên và nữ nghệ sĩ Thu Trang như "chị em sinh đôi".

Tóc Tiên được đánh giá có nét giống Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Tóc Tiên khiến cho khán giả cảm thấy thích thú với hình ảnh mà cô đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó, hình ảnh cô xuất hiện với mái tóc dài và biểu cảm theo kiểu "nàng thơ" kèm theo dòng trạng thái: "Nhanh tay lưu giữ khoảnh khắc mỹ diệu tuyền này" đã minh chứng được biến hóa khôn lường của mình. Trong những năm tháng tiếp theo chắc hẳn Tóc Tiên sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn.