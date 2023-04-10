Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé

Sau nhiều đồn đoán, Thu Trang và Tóc Tiên đã chính thức trở thành cặp "chị em sinh đôi" như mong đợi của khán giả. Hãy phân biệt đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên nhé
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Diễn viên Thu Trang và ca sĩ Tóc Tiên đều có dáng mặt thon dài V-line nên khi trang điểm, làm tóc cùng kiểu dễ khiến khán giả thấy như 'chị em sinh đôi'.