Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé

Sau 4 năm làm dâu hào môn, cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Đàm Thu Trang và đại gia Cường Đô La có thể nói vô cùng viên mãn, hạnh phúc và sắp tới đây, họ sẽ đón nhận thêm một thành viên mới.