Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé

Tin tức giải trí 10/04/2023 19:56

Sau nhiều đồn đoán, Thu Trang và Tóc Tiên đã chính thức trở thành cặp "chị em sinh đôi" như mong đợi của khán giả. Hãy phân biệt đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên nhé

Diễn viên Thu Trang và ca sĩ Tóc Tiên đều có dáng mặt thon dài V-line nên khi trang điểm, làm tóc cùng kiểu dễ khiến khán giả thấy như 'chị em sinh đôi'.

Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé - Ảnh 1
Cả hai đã chính thức công khai là "chị em sinh đôi" của nhau.
Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé - Ảnh 2
Cả hai đều yêu thích tóc ngắn. 
Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé - Ảnh 3
Trong cùng lối trang điểm và làm tóc khó mà phân biệt nổi đâu là Tóc Tiên, đâu là Thu Trang
Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé - Ảnh 4
Bài đăng của Thu Trang khiến khán giả thích thú về độ giống nhau của cả hai

 

Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé - Ảnh 5
Fan hâm mộ cũng hoang mang tột đọ

 

Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé - Ảnh 6

 

Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé - Ảnh 7
Tiến Luật từng hài hước trêu ghẹo vợ

 

Góc nhận dạng: Bạn hãy chỉ ra đâu là Thu Trang và đâu là Tóc Tiên qua loạt ảnh giống nhau đến kinh ngạc này nhé - Ảnh 8
Sự giống nhau của cả hai khiến cộng đồng mạng thích thú 
Đàm Thu Trang và Cường Đô La sau 4 năm kết hôn giờ ra sao?

Đàm Thu Trang và Cường Đô La sau 4 năm kết hôn giờ ra sao?

Sau 4 năm làm dâu hào môn, cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Đàm Thu Trang và đại gia Cường Đô La có thể nói vô cùng viên mãn, hạnh phúc và sắp tới đây, họ sẽ đón nhận thêm một thành viên mới.

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Từ khóa:   Thu Trang Tóc Tiên Tiến Luật

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