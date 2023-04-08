Một Hoa khôi xác nhận mối quan hệ yêu đương 2 năm với cầu thủ nổi tiếng Đội tuyển Việt Nam

Tin tức giải trí 08/04/2023 07:00

Trước khi cặp đôi công khai tình cảm, Bùi Thu Hương đã từng liên tục có hành động âm thầm cổ vũ bạn trai trong các trận đấu.

Bên cạnh sự nghiệp trên sân cỏ, dàn tuyển thủ nam thần Việt Nam còn được người hâm mộ quan tâm đến chuyện tình cảm đời tư. Mới đây, thông tin tiền vệ Minh Vương đang hẹn hò với hoa khôi Bùi Thu Hương đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ với Zingnews, quản lý của Bùi Thu Hương đã xác nhận thông tin trên. Không chỉ vậy, cặp đôi đã trải qua 2 năm yêu đương. Phía Bùi Thu Hương từ chối chia sẻ thêm thông tin để đảm bảo sự riêng tư. 

Một Hoa khôi xác nhận mối quan hệ yêu đương 2 năm với cầu thủ nổi tiếng Đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1
Trước khi cặp đôi công khai tình cảm, Bùi Thu Hương đã từng liên tục có hành động âm thầm cổ vũ bạn trai - Ảnh: Internet

Trước khi cặp đôi công khai tình cảm, Bùi Thu Hương đã từng liên tục có hành động âm thầm cổ vũ bạn trai. Có vài lần, cô còn đăng tải chiến thắng của đội HAGL (nơi Minh Vương đầu quân) để chúc mừng toàn đội nói chung và bạn trai nói riêng. 

Ngoài ra, không ít lần các tuyển thủ Việt Nam ẩn ý về việc chàng thủ môn gốc Thái Bình có bạn gái. Mọi bài viết của Minh Vương đều được bạn gái "thả tim" không sót một khoảnh khắc nào. Ngược lại, netizen kịp soi Minh Vương cũng đã theo dõi cô nàng trên mạng xã hội Instagram và thả tim hàng loạt bài trên Facebook cá nhân người đẹp. Cả hai được nhận xét trông rất đẹp đôi.

Một Hoa khôi xác nhận mối quan hệ yêu đương 2 năm với cầu thủ nổi tiếng Đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2
 Không ít lần các tuyển thủ Việt Nam ẩn ý về việc chàng thủ môn gốc Thái Bình có bạn gái. Mọi bài viết của Minh Vương đều được bạn gái "thả tim" không sót một khoảnh khắc nào - Ảnh: Internet

Trần Minh Vương (sinh năm 1995, tại Thái Bình) đang thi đấu ở vị trí tiền vệ. Còn Bùi Thu Hương cô được biết đến là Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2022, sở hữu gần 750.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Được biết, Hoa khôi sinh năm 1998 từng diễn xuất trong nhiều sản phẩm âm nhạc nổi tiếng. Cô còn được biết đến là người mẫu ảnh, MC tự do, dẫn dắt nhiều sự kiện và cộng tác với kênh truyền hình. Khán giả mong rằng sớm được đón tin vui từ cả hai.

Từ khóa:   cầu thủ Minh Vương hoa khôi Bùi Thu Hương Minh Vương hẹn hò Bùi Thu Hương

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43