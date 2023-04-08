Trước khi cặp đôi công khai tình cảm, Bùi Thu Hương đã từng liên tục có hành động âm thầm cổ vũ bạn trai trong các trận đấu.

Bên cạnh sự nghiệp trên sân cỏ, dàn tuyển thủ nam thần Việt Nam còn được người hâm mộ quan tâm đến chuyện tình cảm đời tư. Mới đây, thông tin tiền vệ Minh Vương đang hẹn hò với hoa khôi Bùi Thu Hương đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ với Zingnews, quản lý của Bùi Thu Hương đã xác nhận thông tin trên. Không chỉ vậy, cặp đôi đã trải qua 2 năm yêu đương. Phía Bùi Thu Hương từ chối chia sẻ thêm thông tin để đảm bảo sự riêng tư.

Trước khi cặp đôi công khai tình cảm, Bùi Thu Hương đã từng liên tục có hành động âm thầm cổ vũ bạn trai - Ảnh: Internet

Trước khi cặp đôi công khai tình cảm, Bùi Thu Hương đã từng liên tục có hành động âm thầm cổ vũ bạn trai. Có vài lần, cô còn đăng tải chiến thắng của đội HAGL (nơi Minh Vương đầu quân) để chúc mừng toàn đội nói chung và bạn trai nói riêng.

Ngoài ra, không ít lần các tuyển thủ Việt Nam ẩn ý về việc chàng thủ môn gốc Thái Bình có bạn gái. Mọi bài viết của Minh Vương đều được bạn gái "thả tim" không sót một khoảnh khắc nào. Ngược lại, netizen kịp soi Minh Vương cũng đã theo dõi cô nàng trên mạng xã hội Instagram và thả tim hàng loạt bài trên Facebook cá nhân người đẹp. Cả hai được nhận xét trông rất đẹp đôi.

Không ít lần các tuyển thủ Việt Nam ẩn ý về việc chàng thủ môn gốc Thái Bình có bạn gái. Mọi bài viết của Minh Vương đều được bạn gái "thả tim" không sót một khoảnh khắc nào - Ảnh: Internet

Trần Minh Vương (sinh năm 1995, tại Thái Bình) đang thi đấu ở vị trí tiền vệ. Còn Bùi Thu Hương cô được biết đến là Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2022, sở hữu gần 750.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Được biết, Hoa khôi sinh năm 1998 từng diễn xuất trong nhiều sản phẩm âm nhạc nổi tiếng. Cô còn được biết đến là người mẫu ảnh, MC tự do, dẫn dắt nhiều sự kiện và cộng tác với kênh truyền hình. Khán giả mong rằng sớm được đón tin vui từ cả hai.

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