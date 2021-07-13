Lương Xuân Trường bất ngờ lập lời thề 'khó đỡ' cùng Minh Vương

Kể từ khi đạt thành tích lịch sử với việc giành được chiếc vé tới vòng loại cuối World Cup 2022 với tư cách một trong 5 đội nhì bảng có điểm số tốt nhất, đội tuyển Việt Nam trở thành thần tượng số 1 của công chúng. Theo đó, các cầu thủ cũng được nhận nhiều sự chú ý bởi các fan hâm mộ.

Lương Xuân Trường hiện là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của Việt Nam - Ảnh: Báo Đồng Khởi

Một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất chính là Lương Xuân Trường. Hiện tại anh đang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền vệ, và là đội phó đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chàng tiền vệ sinh năm 1995 đã cho sẻ một bức ảnh thường ngày của mình cùng với cầu thủ Minh Vương. Được biết, cả hai đã có một buổi nhâm nhi cà phê vui vẻ cùng nhau.