Lương Xuân Trường bất ngờ lập lời thề 'khó đỡ' cùng Minh Vương

Xuất hiện cùng nhau lần đầu kể từ khi về nước sau khi xuất sắc dành tấm vé đến vòng loại tiếp theo của World Cup 2022, Xuân Trường và Minh Vương đã cùng nhau lập một "lời thề" với sự làm chứng của người hâm mộ.
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Kể từ khi đạt thành tích lịch sử với việc giành được chiếc vé tới vòng loại cuối World Cup 2022 với tư cách một trong 5 đội nhì bảng có điểm số tốt nhất, đội tuyển Việt Nam trở thành thần tượng số 1 của công chúng. Theo đó, các cầu thủ cũng được nhận nhiều sự chú ý bởi các fan hâm mộ.
Một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất chính là Lương Xuân Trường. Hiện tại anh đang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền vệ, và là đội phó đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chàng tiền vệ sinh năm 1995 đã cho sẻ một bức ảnh thường ngày của mình cùng với cầu thủ Minh Vương. Được biết, cả hai đã có một buổi nhâm nhi cà phê vui vẻ cùng nhau.
Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện sự trùng hợp thú vị ở trang phục của cặp đôi. Khi Minh Vương diện chiếc áo thun trắng in chữ "Where?" (ở đâu) thì Xuân Trường lại mặc một chiếc áo trắng in dòng chữ "Always there" (luôn ở đó). Vì thế, người hâm mộ lại có dịp gán ghép 2 cầu thủ này với nhau.
Điều đáng chú ý hơn, Lương Xuân Trường lại để caption bức ảnh là: ""Cà phê tí xong sẽ đi cạo râu, tôi thề". Có thể thấy, trên mặt 2 cầu thủ đã lún phún râu. Trước lời thề có phần hài hước và đáng yêu của Trường "Híp", người hâm mộ đã thi nhau vào bình luận:
- Nhìn đẹp đôi dễ sợ, chắc phải đẩy thuyền cặp này thôi.
- Cạo râu xong nhớ lấy ráy tai nữa nhé! Cắt tóc luôn anh ơi.
- Để râu vậy đi cho men ạ.
- Không cạo râu hay cạo cũng đẹp trai xỉu.
Cầu thủ Minh Vương là một cái tên mới nổi sau khi giúp Việt Nam ghi bàn trong trận đấu với UAE vừa qua. Ngay sau đó, chàng tiền vệ trở nên vô cùng nổi tiếng chỉ sau một đêm và được nhiều người yêu bóng đá gọi là "người hùng" của bóng đá Việt. Ngoài ra, anh còn được yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai, hiền lành của mình. Gần đây anh rất hay "thả thính" mình vẫn còn độc thân.